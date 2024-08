प्रौद्योगिकी को मानव जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, उसे छीनना नहीं चाहिए

वाटिकन न्यूज

जिनेवा, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त 24 (रेई) : हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के एक मंच पर महाधर्माध्यक्ष एटोर बैलेस्ट्रेरो ने घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (एलएडब्ल्यूएस) के विकास पर बारीकी से नज़र रखने की आवश्यकता पर बात की, जिसे आम तौर पर "हत्यारा रोबोट" कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए वाटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक ने 26 अगस्त को एलएडब्ल्यूएस में उभरती प्रौद्योगिकियों पर सरकारी विशेषज्ञों के 2024 समूह के दूसरे सत्र को संबोधित किया।

अपने भाषण की शुरुआत करते हुए, महाधर्माध्यक्ष बैलेस्ट्रेरो ने जून 2024 में जी7 नेताओं को पोप फ्रांसिस द्वारा दिए गए शब्दों को दोहराया कि एलएडब्ल्यूएस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

उस अवसर पर, पोप ने कहा था कि मनुष्य को हमेशा किसी भी हथियार प्रणाली पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्होंने आगे कहा, “किसी भी मशीन को कभी भी किसी इंसान की जान लेने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए।”



महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि वाटिकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के शस्त्रीकरण पर शोध को विनियमित करने तथा उनके विकास और उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता चाहता है।

उन्होंने दुःख जताया कि कई देश युद्ध के मैदानों का उपयोग घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह बहुत ही दुखद है कि सशस्त्र संघर्षों के कारण होनेवाली पीड़ा के अलावा, युद्ध के मैदान भी अधिक से अधिक परिष्कृत हथियारों के परीक्षण के मैदान बन रहे हैं।"



महाधर्माध्यक्ष बैलेस्ट्रेरो ने कहा कि परमधर्मपीठ संयुक्त राष्ट्र के उन प्रयासों का समर्थन करता है, जिसमें “स्वचालित हथियार प्रणालियों के संभावित कार्यों और तकनीकी पहलुओं” का विश्लेषण किया जाता है, ताकि सही ढंग से यह आकलन किया जा सके कि वे मौजूदा मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि परमधर्मपीठ का मानना ​​है कि घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों को कभी भी “नैतिक रूप से जिम्मेदार संस्थाएँ” नहीं माना जा सकता।



उन्होंने कहा, "तर्क से संपन्न मानव व्यक्ति में नैतिक निर्णय और नैतिक निर्णय लेने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे किसी भी एल्गोरिदम द्वारा दोहराया नहीं जा सकता, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो।" महाधर्माध्यक्ष बैलेस्ट्रेरो ने "विकल्प" और "निर्णय" के बीच नैतिक अंतर की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक निर्णय के लिए व्यावहारिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जो एक साधारण विकल्प से परे होता है और इसमें मूल्यों और कर्तव्यों पर विचार करना शामिल होता है। उन्होंने कहा, "यह बताते हुए कि मशीनें केवल तकनीकी एल्गोरिदमिक विकल्प बनाती हैं," पोप फ्रांसिस ने याद दिलाया कि 'हालाँकि, मनुष्य न केवल चुनते हैं, बल्कि अपने दिल में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।'

उन्होंने कहा कि किसी निर्णय के लिए व्यावहारिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जो एक साधारण विकल्प से परे हो और इसमें मूल्यों और कर्तव्यों पर विचार करना शामिल हो।

उन्होंने कहा, "यह बताते हुए कि मशीनें केवल तकनीकी एल्गोरिदमिक विकल्प बनाती हैं," पोप फ्राँसिस ने याद दिलाया कि 'हालाँकि, मनुष्य न केवल चुनते, बल्कि अपने दिल में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।'



इसलिए, महाधर्माध्यक्ष बैलेस्ट्रेरो ने कहा कि वाटिकन जानबूझकर ऐसी भाषा का आह्वान करता है जो मानवीय गरिमा और नैतिक विचारों को संदर्भित करती हो।



उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को “कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रमों द्वारा किए गए विकल्पों पर उचित मानवीय नियंत्रण के लिए एक स्थान सुनिश्चित और सुरक्षित करना चाहिए: मानवीय गरिमा स्वयं इस पर निर्भर करती है।”

अंत में, जिनेवा में परमधर्मपीठ के प्रतिनिधि ने कहा कि अधिक परिष्कृत हथियारों का विकास दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं है।



उन्होंने कहा, “मानवता वर्तमान तकनीकी प्रगति से जो निस्संदेह लाभ प्राप्त कर पाएगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस तरह की प्रगति के साथ जिम्मेदारी और मूल्यों का पर्याप्त विकास किस हद तक होता है जो तकनीकी प्रगति को समग्र मानव विकास और आम भलाई की सेवा में रखते हैं।”



