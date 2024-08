स्वीस गार्ड से पुरोहित बनने की ओर : विनम्र सेवा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 8 अगस्त 24 (रेई) : स्विटजरलैंड के फ्रीबर्ग में एक धार्मिक परिवार में जन्मे और पले-बढ़े डिडिएर ग्रैंडजीन को कलीसिया की सेवा करने की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से मिली है। स्विस गार्ड में भर्ती स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने 2011 से 2019 तक परमधर्मपीठीय स्विस गार्ड्स में सेवा की।

21 वर्ष की आयु में, उन्होंने एक आधिकारिक भर्ती के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, जहाँ अपनी सेवा के दौरान उनका "अक्सर तीर्थयात्रियों से संपर्क होता था" और वे उनकी गहरी आस्था से प्रभावित होते थे।

उन्होंने वाटिकन न्यूज को बताया कि यह उनके लिए "प्रकाशना" का उत्प्रेरक साबित हुआ, इतना अधिक कि वे अपने कार्यकाल में प्रार्थना और चिंतन करने के लिए समय निकालते थे।



उनकी सेवा उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए आवश्यक साबित हुई, जो पुरोहितीय बुलाहट के मार्ग पर आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने हेतु आवश्यक एक मौलिक विशेषता थी। यह एक ऐसा मार्ग था जिसके बारे में उन्हें लगा कि यह उनसे संबंधित है।

परिवार में धार्मिक वातावरण होने के बावजूद, उनके लिए इस तरह का परिवर्तन शुरू में अपेक्षित था।

फिर भी, उनके प्रियजनों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन ने उनके बुलाहट जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा दिया। “जाओ, यही तुम्हारा रास्ता है” ग्रैंडजीन के पिता ने अपने निधन से पहले दिया कहा था।

ग्रैंडजीन ने 2013 के कॉन्क्लेव के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण का अनुभव किया, जहाँ उन्होंने कलीसिया की भव्यता और प्रतीकात्मकता के साथ-साथ पोप फ्राँसिस के समर्पण को भी देखा।

उस समय वे जो मूल्य महसूस किये, वे परंपरा और नवाचार, सुरक्षा और मानव सेवा के मूल्यों से मिलते-जुलते थे, ये मूल्य वाटिकन सिटी और परमधर्मपीठीय स्विस गार्ड दोनों के मूल में हैं। सेवा के मूल्यों में से एक जो स्विस गार्ड और पुरोहित होने के सार को जोड़ता है, वह है अनुशासन और सौहार्द। ग्रैंडजीन को पता है कि दूसरों या किसी उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण के साथ खुद को समर्पित करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वे कहते हैं कि "प्रार्थना एक संघर्ष की तरह है।"

स्विस गार्ड में और सेमिनरी छात्र के रूप में, ग्रैंडजीन को सेरवूस सर्वोरूम देई अर्थात् ईश्वर के स्वकों के सेवक की उपाधि से प्रेरणा मिली है। वह इस प्राचीन पोप की उपाधि की व्याख्या निस्वार्थ भाव से खुद को समर्पित करने की इच्छा के साथ करते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के।

फ्रीबर्ग के सेमिनरी छात्र ने ईश्वर के स्वकों के सेवक की उपाधि होने के सामाजिक पहलू पर ध्यान दिया, जिसमें विवाह न कर पाने के कारण अकेलेपन की भावना को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने साथी विश्वासियों की सेवा में प्रेम की इस पारिवारिक भावना को खोजने की कोशिश की है।

ग्रैंडजीन ने लगातार बढ़ते "आराम के समाज" के लिए चिंता व्यक्त की, जिसमें संसारिकता पहले से कहीं अधिक मौजूद है और तपस्या और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का महत्व न केवल पुरोहितों में बल्कि वैवाहिक जीवन में भी लुप्त हो रहा है।



अतः उन्होंने लोगों से विश्वास के रास्ते पर चलने हेतु साहस बनाये रखने एवं इसपर चलने में आनन्द महसूस करने का आग्रह किया है क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ चलते हैं।

पुरोहिताई या धर्मसमाजी बुलाहट की घटती संख्या के बावजूद, लोग अभी भी अनुभवी पुरोहितों की सलाह लेते हैं और उनकी उपस्थिति उन्हें खुशी और दिशा प्रदान करती है।

ग्रैंडजीन ने एक संदेश के साथ अपनी बातों को समापन किया, जिसमें वह भावना समाहित है जो उन्होंने इतने साल पहले एक गार्ड के रूप में महसूस किया था।



उन्होंने कहा कि कलीसिया और उनके सेवकों को हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि "आप अपने पिछले जीवन से जो कुछ भी त्यागते हैं, वह आपको सौ गुना वापस मिलता है।"

