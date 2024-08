महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला: संकट के समय में जयंती एक ‘आशा का मार्ग' है

वाटिकन न्यूज़

रिमिनी, शनिवार 24 अगस्त 2024 : आशा और क्षमा: ये दो मुख्य शब्द हैं जिन्हें 2025 जयंती के आयोजक और सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट, महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसिकेल्ला ने रिमिनी मीटिंग में दर्शकों को पवित्र वर्ष की व्याख्या करने के लिए पेश किया, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने बुल ऑफ इंडिक्शन "स्पेस नॉन कॉंफुंडिट" (आशा निराश नहीं करती) के साथ घोषित किया है।

गोलमेज मीटिंग "जुबली 2025" के दौरान, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला ने समन्वय और मुक्ति इतिहास के विषय को दोहराया और याद दिलाया कि "आशा के बिना, हम जीवन के सार को नहीं समझ सकते।" उन्होंने कहा, "आशा, ख्रीस्तीय जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि, विश्वास और दया के साथ, यह विश्वासियों के जीवन के तरीके का प्रतिनिधित्व करता है।"

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला ने बताया कि जुबली की घोषणा की मौलिकता दो तत्वों की एकता में निहित है: आशा और "देने, पेशकश करने, भाग लेने, आशा के ठोस संकेतों को व्यवहार में लाने की क्षमता।" महाधर्माध्यक्ष ने याद दिलाया कि आशा में "पूरी कलीसिया, एक व्यक्तिगत यात्रा में शामिल है, यही कारण है कि हम तीर्थयात्री हैं। खासकर ऐसे समय में, जब इतनी दैनिक हिंसा हो रही है।"

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला ने आगे कहा, "दंडमोचन से लाभ उठाना", "एक ऐसा वाक्यांश है जिसे मिटा दिया जाना चाहिए। मैंने कभी इस क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया है और मैं चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल कभी न किया जाए। लाभ उठाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि दंडमोचन ईश्वर की ओर से एक उपहार है, और "जयंती हमें दी गई महान क्षमा की घोषणा है।"

महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला ने याद दिलाया कि संत पापा फ्रांसिस ने बुल ऑफ इंडिक्शन में इस बात पर जोर दिया था कि क्षमा अतीत को नहीं बदलती बल्कि हमें भविष्य को बेहतर तरीके से जीने में मदद कर सकती है। आगे देखने के लिए यह एक आवश्यक दिशा है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, "आक्रोश, हिंसा और प्रतिशोध के माहौल में, जयंती हमें ईश्वर के महान उपहार की याद दिलाती है। क्षमा, क्षमादान, अनुग्रह है, विजय नहीं। इससे लाभ उठाने का कोई मतलब नहीं है और ईश्वर की क्षमा का अनुभव एक यात्रा के माध्यम से आता है: तीर्थयात्रा, पवित्र द्वार से गुजरना, विश्वास का अंगीकार, दया के कार्य। संदेश यह है कि ईश्वर आपसे मिलने आते हैं।"

बैठक के समापन में, महाधर्माध्यक्ष फिसिकेल्ला ने जयंती के आयोजन के लिए चल रहे विशाल कार्य पर प्रकाश डाला, इसकी तुलना ओलंपिक से की और बताया कि मंच के पीछे हमेशा एक महान अदृश्य प्रयास होता है।

"अगर मैं इस समरुपता का उपयोग कर सकता हूँ, तो काम बीत जाता है... महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 40 पदक जीतने के अनुभव को जीएं।" हालांकि, उनके दिल में जो इच्छा है वह यह है कि जयंती के माध्यम से कलीसिया "सभी तक सुसमाचार पहुंचाने की सुंदरता और जिम्मेदारी के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो जाए। क्योंकि जयंती सुसमाचार प्रचार की एक अनूठी अभिव्यक्ति है।"

एक वीडियो में, जुबली कमिश्नर और रोम के महापौर, रोबेर्तो गुआल्टिएरी ने पवित्र वर्ष को "एक चुनौती के रूप में बताया जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर सकती है" लेकिन यह एक आध्यात्मिक अवसर भी है। यह न केवल इतालवी राजधानी को "सुंदर, कुशल और समावेशी" बनाने का एक मौका है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी मौका है कि यह " संत पापा द्वारा बताए गए मूल्यों: एकजुटता, समावेश, सृष्टि की देखभाल और सभी का सर्वोत्तम संभव तरीके से स्वागत करने के कर्तव्य" के अनुरूप हो।

33 मिलियन तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, जो प्रतिदिन 100,000 से अधिक हैं: महापौर रोबेर्तो ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण संख्या है, जिसके लिए रोम तैयार रहेगा।

