उर्बान विश्वविद्यालय पर वाटिकन सुसमाचार प्रचार विभाग की आमसभा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 29 अगस्त 24 (रेई) : परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय अपने लंबे और अद्वितीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच रहा है। 29 और 30 अगस्त को, सुसमाचार प्रचार विभाग के सदस्य रोम में एक "असाधारण आमसभा" में भाग ले रहे हैं, जिसका एक ही एजेंडा है।

पांच महाद्वीपों के कार्डिनल, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और मिशनरी दो दिनों तक चिंतन, रिपोर्ट और बहस में भाग लेंगे, जो संस्था की पहचान, मिशन, अपेक्षाओं और भविष्य से संबंधित होंगे। इस विश्व विद्यालय की स्थापना लगभग चार सौ साल पहले पोप अर्बन 7वें ने सुसमाचार की घोषणा के प्रेरितिक कार्य में दुनियाभर का कलीसियाओं को समर्थन देने के लिए की थी।

आमसभा का उद्देश्य पवित्र स्थल से जुड़े विश्वविद्यालय संस्थानों को पुनः आरंभ करना है, जैसे कि पोप फ्राँसिस ने कई बार अनुरोध किया है, तथा साथ ही कलीसियाई विश्वविद्यालयों और संकायों पर प्रेरितिक संविधान वेरितातिस गौदियुम के माध्यम से भी अनुरोध किया गया था।

आमसभा, परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय के वर्तमान और भविष्य के इर्द-गिर्द साझा कलीसियाई विचार-विमर्श का एक मध्यवर्ती चरण है।

मिशनरी विभाग के प्रासंगिक क्षेत्रों (विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका) में उपस्थित कलीसियाओं के 26 धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों ने, स्थानीय कलीसियाई समुदायों को परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अपनाए जानेवाले मानदंडों और परिचालन विकल्पों पर विचार, प्रस्ताव और अपेक्षाएँ भेजी हैं।

मिशनरी विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट और उर्बान विश्वविद्यालय के ग्रैंड चांसलर कार्डिनल लुइस अंतोनियो ताग्ले के परिचयात्मक भाषण के बाद, विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आयोजित सभा के सिनॉडल कार्य सत्रों के केंद्र में, धर्माध्यक्षों से आनेवाले योगदान और इच्छाएँ होंगी।

परमधर्मपीठीय उर्बन विश्वविद्यालय का एक सम्मोहक, अनूठा इतिहास है, जो शुरू से ही परमधर्मपीठीय धर्मसंघ प्रोपागांडा फिदे के साथ जुड़ा हुआ है (जो आज कार्डिनल ताग्ले की अध्यक्षता में सुसमाचार प्रचार विभाग के अनुभाग से मेल खाता है)।

जनीकुलम हिल पर स्थित विश्वविद्यालय अपने महत्व का एकमात्र संस्थान है जिसे सदियों से लागत के दृष्टिकोण से भी वाटिकन डिकास्टरी के एक अभिन्न और संरचनात्मक भाग के रूप में मान्यता दी गई है।



परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनेवाले अधिकांश छात्रों को मिशनरी विभाग द्वारा वित्तपोषित छात्रवृत्तियों से भी सहायता मिलती है। इसकी नींव रखनेवाली अंतर्दृष्टि में दूरदर्शिता और भविष्यवाणी के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं।

परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय की स्थापना 1627 में स्थानीय कलीसियाओं के कर्मचारियों को उनसे संबंधित कलीसियाओं की परिधि में सुसमाचार की घोषणा करने के मिशन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी।

इसके द्वारा सेमिनारी छात्रों, पुरोहितों और धर्मबहनों को बौद्धिक, प्रेरितिक और आध्यात्मिक उपकरण प्रदान करता था, जो उनके मूल कलीसियाओं की सेवा में उनके मिशन को पूरा करने के लिए उपयोगी थे।

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से पहले भी, पियात्सा दी स्पानिया में ऐतिहासिक इमारत के मुख्यालय में, प्रोपागांदा फिदे के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों के छात्र रहते थे और लैटिन में कक्षाओं में भाग लेते थे, जहाँ विभिन्न भाषाएँ और मूल सांस्कृतिक दृष्टिकोण थे, जो आस्था में एकजुट थे।



कार्य सत्रों के दौरान, पिछले साल शुरू हुए प्रशिक्षण प्रस्ताव के नवीनीकरण और पुनर्रचना के चरण के पहले प्रभावों को भी उजागर और मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि सितंबर 2023 में, पोप फ्रांसिस ने प्रोफेसर विंचेत्सो बुओनोमो को परमधर्मपीठीय उर्बन विश्वविद्यालय के लिए परमधर्मपीठीय प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसमें रेक्टर के कार्य शामिल हैं।

प्रोफेसर बुओनोमो की नियुक्ति के आदेश में, पोप फ्रांसिस ने "विश्वविद्यालय की संरचना की समीक्षा करने और प्रेरितिक संविधान वेरितातिस गौदियुम, नियमों और अन्य विनियामक प्रावधानों के अनुरूप होने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जो संकायों और संस्थानों के जीवन को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ परमधर्मपीठ के निकायों के लिए वर्तमान कानून के अनुरूप प्रशासनिक संगठन के संरेखण के लिए प्रावधान करते हैं।"

पोप ने उस प्रक्रिया को भी याद किया जो पहले ही शुरू हो चुकी है और जिसका उद्देश्य "रोमन पोप शैक्षणिक संस्थानों को पुनर्गठित करना है जो सीधे वाटिकन द्वारा प्रशासित हैं।"

पुनर्विकास कार्य ने रोम में अन्य पोप विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के साथ संरचनात्मक परिचालन तालमेल की तलाश करने के आह्वान को ठोस उपायों में बदल दिया है, जबकि कीमती ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद करने की जोखिम से बचा जा रहा है।



इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, मिशनरी संकाय (रोम में पोंटिफिकल विश्वविद्यालयों के भीतर अभी भी संचालित होने वाला एकमात्र संकाय) को मजबूत करने और नई कलीसियाओं की सेवा में "मिशनरी कानून" के क्षेत्र पर कैनन लॉ संकाय के पाठ्यक्रमों का ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख है।

परमधर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय के भीतर शुरू की गई पुनर्संरचना प्रक्रिया को कुछ तुलनात्मक आंकड़ों में भी दर्शाया गया है।



अक्टूबर 2023 की शुरुआत में, 62 "पूर्ण" और 113 "सहायक" या "विजिटिंग" प्रोफेसर विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। कई पाठ्यक्रमों में भाग लेनेवाले छात्रों की कम संख्या के अलावा उनकी गैर-उपयोगिता की पुष्टि के बाद, संख्या में बहुत कमी आई।

आनेवाले शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, उर्बान विश्वविद्यालय में 47 "पूर्ण" प्रोफेसर और 40 सहायक या अतिथि व्याख्याता होंगे। जबकि, विश्वविद्यालय के समग्र प्रबंधन के लिए, 2025 में पूर्वानुमानित बजट में €1,514,180 की लागत में कमी का अनुमान है।

शुक्रवार, 30 अगस्त को आमसभा के प्रतिभागी पोप फ्राँसिस से मुलाकात करेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here