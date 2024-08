डा. रूफ़िनी: 'हमें एल्गोरिदम नहीं बल्कि मानवता पर आधारित संचार की आवश्यकता है

वाटिकन न्यूज़

मनौस, ब्राजील, मंगलवार 27 अगस्त 2024 : "पूर्ण मानव संचार के मार्ग" को पुनः खोजने की कुंजी "हृदय की बुद्धि" है। इस वर्ष के विश्व सामाजिक संचार दिवस के लिए संत पापा फ्राँसिस का आह्वान उस वीडियो संदेश के मूल में है जिसे वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट पावलो रूफिनी ने सोमवार को ब्राजील के मनौस में संपन्न हुए अमेज़न के कलीसियाई सम्मेलन (सीईएएमए) की दूसरी आम सभा के प्रतिभागियों को भेजा।

संदेश, स्पेनिश में, लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में संचार के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है, जबकि उनके सांस्कृतिक मतभेदों को संरक्षित करता है। डा. रुफ़िनी ने नोट किया, कि संचार, "विभाजित लोगों को एकजुट करने" का काम करता है और इस तरह यह एक "पारस्परिक उपहार" है, जो उस रिश्ते से उत्पन्न होता है जो "दूसरे को बोलने, सुनने और समझने" से स्थापित होता है। यह साझा उपहार "हमारे मतभेदों को आपस में जोड़ता है, हमें एक-दूसरे का सदस्य बनाता है और दर्शाता है कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है।"

श्री रूफिनी ने कहा कि, "एक बेहतर दुनिया बनाने" के लिए "मास मीडिया के उपनिवेशवादी आक्रमण" का मुकाबला करने के लिए मानवीय संचार आवश्यक है। हमें एक "अलग कथा" की आवश्यकता है जो "बुराई के आगे न झुके", और एक संचार प्रणाली जो "मानवता पर आधारित" हो, न कि प्रौद्योगिकी या एल्गोरिदम पर, जो संवाद, संस्कृति मुठभेड़ और आम घर की देखभाल को प्रोत्साहित करती हो, प्रीफेक्ट ने संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को दोहराते हुए कहा।

डिजिटल प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की "घातीय प्रगति" के मद्देनजर, उन्होंने फिर से "आध्यात्मिक दृष्टि" के साथ संचार प्रदान करने का आह्वान किया, जो निरंतर शिक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी के लिए और "स्वार्थ के कारण विभाजित की गई चीज़ों को वापस एकता में लाने" में सक्षम हो।

सीईएएमए की स्थापना 2020 में पान-अमेजोनियन क्षेत्र के लिए धर्माध्यक्षों की विशेष धर्मसभा के परिणामस्वरूप हुई थी, जो अक्टूबर 2019 में वाटिकन में आयोजित की गई थी। यह संगठन महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कलीसियाओं और सामाजिक-पर्यावरणीय पहलों के बीच एक "पुल" के रूप में कार्य करती है, इस प्रकार धर्मसभा से उभरे कई प्रस्तावों के कार्यान्वयन में योगदान देती है।

मनौस में आयोजित बैठक में ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रांसीसी अमेज़ॅन की कलीसिया के प्रतिनिधियों ने वाटिकन में 2 से 27 अक्टूबर तक निर्धारित धर्मसभा पर धर्माध्यक्षों की धर्मसभा के दूसरे सत्र के मद्देनजर "मसीह अमेज़ॅन को प्रकट करते हैं: समन्वय, मिशन और भागीदारी" विषय पर चर्चा की।

चार दिनों की चर्चा के दौरान प्रतिभागियों ने अमेज़ॅन की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, गवाहियों को सुना और आध्यात्मिक बातचीत के क्षण साझा किए।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here