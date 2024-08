कार्डिनल ज़ूपी तथा चीन के प्रतिनिधिः यूक्रेन पर बातचीत

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन सिथ्त परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय ने सन्त पापा फ्राँसिस द्वारा 2023 में कीव, मास्को, वाशिंगटन और बीजिंग भेजे गये शांतिदूत कार्डिनल मातेओ ज़ूपी तथा यूरो एशियन मामलों के लिए चीन के प्रतिनिधि ली हुई के बीच फोन पर हुई बातचीत की पुष्टि की है।

परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि बुधवार, 14 अगस्त को, यूरो एशियन मामलों के लिए चीनी सरकार के विशेष प्रतिनिधि ली हुई और इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मातेओ ज़ूपी के बीच "एक सौहार्दपूर्ण बातचीत" हुई, जो यूक्रेन में शांति के लिए सन्त फ्रांसिस द्वारा कार्डिनल ज़ूपी को सौंपे गए मिशन के ढांचे के भीतर सम्पन्न हुई।

बयान में कहा गया, "फोन कॉल के दौरान, यूक्रेन की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई तथा न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।"

सन्त पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल ज़ूपी को 2023 में तनाव को कम करने में योगदान देने के उद्देश्य से यूक्रेन भेजा था, इस आशा के साथ कि शांति का मार्ग शुरू हो सके। इसी सिलसिले में, कार्डिनल ज़ूपी ने जून और जुलाई के बीच, कीव, मॉस्को और वाशिंगटन की यात्राएं की थीं, जहां उन्होंने राजनीतिक और कलीसियाई प्रतिनिधियों से मुलाकातें की थी।

इसके अतिरिक्त, सितंबर 2023 में, कार्डिनल ज़ूपी ने बीजिंग की यात्रा की थी, जहां उन्होंने ली हुई और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय के साथ यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने तथा बातचीत को बढ़ावा देते हुए शांति के रास्ते खोजने के प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

15 अगस्त को माता मरियम के स्वर्गोत्थान महापर्व पर इताली दैनिक समाचार पत्र आव्वेनिरे में प्रकाशित संपादकीय में कार्डिनल ज़ूपी ने विश्व में व्याप्त घावों पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पीड़ा है जिसे पवित्र कुँवारी मरियम जानती हैं। उन्होंने कहा, "माता पीड़ा जानती हैं और उनकी पीड़ा हमें उन लोगों की पीड़ा समझाती है जो पीड़ित हैं।"

कार्डिनल महोदय ने सभी पक्षों से विभाजन पर काबू पाने और शांति कायम करने की अपील की, उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि विश्व के सभी देशों में और, विशेष रूप से, यूरोपीय देशों में मरिमय की अनगिनत छवियाँ मौजूद हैं।

विशेष रूप से उन्होंने कहा, "मरियम की छवियाँ यूरोप में, रूस और यूक्रेन में, पवित्र भूमि में, मध्य पूर्व में, अफ्रीका में और दुनिया में जहां भी अपराधी युद्ध भड़काते हैं और निर्दोष पीड़ित होते हैं, वहां मौजूद हैं।" अस्तु, शांति की रानी मरियम से हम सब मिलकर प्रार्थना करें।

