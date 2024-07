यूक्रेन में मिस्सा के दौरान कार्डिनल परोलिन ने शांति के चमत्कार का आह्वान किया

वाटिकन न्यूज़

इंडियानापोलिस, सोमवार 22 जुलाई 2024 : वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने यूक्रेन के बर्डिचिव में माउंट कार्मेल की माता मरियम के तीर्थालय में पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने संत पापा फ्राँसिस और यूक्रेनी लोगों की शांति की पुकार को दोहराया। यह तीर्थस्थल देश के काथलिक समुदाय के आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सफेद और नीले रंग में आकर्षक भजनों और सजावटी व्यवस्थाओं से चिह्नित मिस्सा समारोह में, कार्डिनल का सभी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। धन्य माता मरिया की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करते हुए, विश्वासियों ने लगभग ढाई साल के युद्ध में पीड़ित राष्ट्र के लिए शांति के लंबे समय से प्रतीक्षित उपहार के लिए अपनी गहरी आशा व्यक्त की। कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि संत पापा फ्राँसिस उनके करीब हैं और उनके दर्द को साझा करते हुए यूक्रेनियों को "अपना पितृत्व आलिंगन" प्रदान करते हैं।

कार्डिनल पारोलिन द्वारा दिये गये प्रवचन को लैटिन रीति के लवीव महाधर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष एडवर्ड कावा ने यूक्रेनी भाषा में अनुवाद किया। अपने प्रवचन में कार्डिनल पारोलिन ने इस पूजा स्थल के इतिहास को चिह्नित करने वाले पहले चमत्कार की याद को याद किया। यह 1627 की बात है, जब कीव और ज़ाइटॉमिर की भूमि के गवर्नर जानुस टिस्ज़किविक्ज़ को टार्टर्स के खिलाफ़ लड़ाई में कैद किया गया था। जंजीरों में बंधे होने के दौरान, उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें आज़ादी मिली तो वह ईश्वर और कुंवारी मरियम के सम्मान में कुछ अच्छे काम करेगा। जब वह सो रहा था, तो कुछ अज्ञात भिक्षु उनके सामने प्रकट हुए और उनकी रिहाई के लिए ईश्वर और कुंवारी मरिया से प्रार्थना की।

एक बार जब वह रिहा हो गया, तो उसने बर्डिचिव में एक मठ बनवाने का फैसला किया, उस धार्मिक भिक्षुओं के लिए जिसे उसने अपने सपनों में देखा था और जिसे उसने तीन साल बाद ल्यूबलिन में कार्मेल मठ में पहचाना। गिरजाघर को 1642 में पवित्र किया गया था। रोम के संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ में संरक्षित “आवर लेडी ऑफ द स्नोज़” की एक छवि, जिसे “सालुस पॉपुली रोमानी” के रूप में जाना जाता है, की एक प्रति, उच्च वेदी पर रखा गया था। प्रतिकृति को खुद टिज़किविक्ज़ ने दान किया था, जिन्होंने इसे पहले अपने परिवार में रखा था, और 1647 में इसे कीव के तत्कालीन धर्माध्यक्ष द्वारा चमत्कारी घोषित किया गया था, जो माता मरिया के आइकन के सामने प्रार्थना करने के बाद ठीक हो गए थे।

कार्डिनल पारोलिन ने यूक्रेनी कलीसिया को "निरंतर प्रार्थना" के साथ "भविष्यवक्ता" बनने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि ईश्वर उन लोगों के हृदयों को परिवर्तित कर सके, जो ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं और अपने ही अहंकार के गुलाम बन गए हैं और हिंसा एवं मृत्यु बोते हैं, दूसरों में ईश्वर के बच्चों की गरिमा को रौंदते हैं।" उन्होंने आग्रह किया कि हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि पत्थर के हृदय, मांस के हृदय बन जाएं।

कार्डिनल पारोलिन ने अपने प्रवचन में कहा, "ईश्वर पर भरोसा और उम्मीद कभी न खोएं, खास तौर पर आज, जब ऐसा लगता है कि बुराई हावी हो गई है, जब युद्ध की भयावहता और कई पीड़ितों का दर्द और बड़े पैमाने पर विनाश ईश्वरीय अच्छाई में विश्वास को कमजोर कर देता है, जब हमारी भुजाएं कमजोर पड़ जाती हैं और हमारे पास प्रार्थना करने की भी ताकत नहीं रह जाती।" उन्होंने क्रूस पर चढ़े मसीह को देखने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पवित्र शुक्रवार पर, जब पाप की जीत हुई थी, ठीक उसी समय, ईस्टर की उज्ज्वल सुबह हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, भले ही कोई पुनरुत्थान के क्षितिज को देखने के लिए संघर्ष करे।

कार्डिनल के प्रवचन का अंतिम भाग धन्य कुँवारी मरियम पर केंद्रित था, ईश्वर की माता जो हमारे व्यक्तिगत क्रूस के बीच में हमारे साथ खड़ी है और पुनरुत्थान की ओर "धीरे से हमारा साथ देती है।" बर्डिचिव की ईश्वर की माता के प्रतीक पर विचार करते हुए, जिसे ओडिघीट्रिया के रूप में दर्शाया गया है, "वह जो नेतृत्व करती है," हम देखते हैं कि वे कोमलता और प्रेम का प्रतीक कैसे है। कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "वे भोर की संदेशवाहक है," येसु की, जो प्रकाश हैं, और वह दुख में सांत्वना है, एक सुरक्षित शरण देने के लिए तैयार है।

