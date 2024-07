विश्व मिशन रविवार 2024 पर कार्डिनल ताग्ले और कार्डिनल क्रिस्टोफ पियेर

वाटिकन न्यूज

अमरीका, मंगलवार, 23 जुलाई 2024 (रेई) : वाटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट कार्डिनल लुइस अंतोनियो ताग्ले और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरितिक राजदूत कार्डिनल क्रिस्टोफ पियर ने मिशनरी भावना को फिर से जगाने का आह्वान किया, ताकि दुनियाभर में उन विश्वासियों की मदद की जा सके, जिन्हें सचमुच मदद की जरूरत है।

अमरीकी राज्य इंडियाना की राजधानी इंडियानापोलिस, में 20 जुलाई को 10वीं राष्ट्रीय यूखरिस्त कांग्रेस के दौरान, एक विशेष स्वागत समारोह में, कार्डिनल ने उन सामग्रियों प्रस्तुत किया, जिनका उपयोग इस वर्ष अमेरिका के अधिकांश धर्मप्रांतों में 20 अक्टूबर को 98वें विश्व मिशन रविवार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।



इस वर्ष मिशन रविवार की विषयवस्तु है, "जाओ और सभी को भोज में आमंत्रित करो।" अमेरिका में पोंटिफिकल मिशन सोसाइटीज द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पोप के विशेषदूतों ने रविवार के महत्व को केवल दानसंग्रह दिवस के रूप में नहीं, बल्कि सुसमाचार प्रचार के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और दुनिया भर में मिशनों का समर्थन करने के अवसर के रूप में रेखांकित किया।

इस स्वागत समारोह में बोर्ड के सदस्य संत पौल और मिनियापोलिस के महाधर्माध्यक्ष बेर्नार्ड हेबड़ा एवं मियामी के महाधर्माध्यक्ष थॉमस वेन्स्की सहित लगभग 50 धर्माध्यक्ष उपस्थित थे, साथ ही बोर्ड के लोकधर्मी सदस्य बैरी जैक्सन भी मौजूद थे।

पोप पीयुस 11वें ने 1926 में चार पोंटिफिकल मिशन सोसाइटियों में से एक, सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द फेथ की पहल के रूप में विश्व मिशन रविवार की स्थापना की। अगले वर्ष, पहला विश्वव्यापी दानसंग्रह हुआ, और तब से, यह सार्वभौमिक एकजुटता का दिन रहा है।

हर साल अक्टूबर माह में विश्व स्तर पर आयोजित विश्व मिशन रविवार, पूरी कलीसिया के लिए 1,100 से अधिक धर्मप्रांतों को सहायता प्रदान करने और विशेष रूप से, स्थानीय कलीसियाओं और ख्रीस्ते के प्रति उनके साक्ष्य के माध्यम से गरीबों को व्यावहारिक मदद प्रदान करने का एक अनूठा प्रयास है।



प्रार्थना और दान के दिन की जड़ें 19वीं सदी के फ्रांस में हैं, जब धन्य पॉलीन जारिकॉट (लोकधर्मी) ने अपने दोस्तों से मिशन के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने और सप्ताह में एक पैसा देने के लिए कहा था। उस पहले दान-संग्रह को लुइसियाना धर्मप्रांत भेजा गया था, जो बाद में फ्लोरिडा कीस से कनाडा तक और साथ ही, केंटकी के बार्डस्टाउन तक फैल गया था।

परमधर्मपीठीय मिशन सोसाइटीस (TPMS) पोप की सेवा में एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो प्रार्थना और दान के साथ मिशन और युवा चर्चों का समर्थन करता है। इनमें सोसाइटी फ़ॉर द प्रोपेगेशन ऑफ़ द फेथ, सोसाइटी ऑफ सेंट पीटर द एपोस्टल, मिशनरी चाइल्डहुड एसोसिएशन और मिशनरी यूनियन ऑफ प्रीस्ट्स एंड रिलीजियस शामिल हैं।

अमेरिका में परमधर्मपीठीय मिशन सोसाइटीज स्थानीय धर्माध्यक्ष, कलीसिया और मिशनरी मण्डलियों के माध्यम से काम करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों को हरेक कलीसिया की जरूरतों के आधार पर समान और न्यायपूर्ण तरीके से वितरित किया जाए।

यह पैसा सीधे अमेरिका से मिशन क्षेत्रों में धर्माध्यक्षों के पास जाता है, जिससे दो स्थानीय कलीसियाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है।



कार्डिनल पियरे, जो पीएमएस बोर्ड के पदेन सदस्य भी हैं, अपनी टिप्पणी में सोसाइटी के महत्व पर जोर दिया और विभिन्न देशों में राजदूतों के रूप में सेवा करने के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, जिनमें से कई देशों को पीएमएस के समर्थन से लाभ हुआ।

कार्डिनल पियेर ने कहा, "विश्व मिशन रविवार के लिए हम जो दानसंग्रह तैयार कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है।" उन्होंने इस बात पर बल दिया कि "हमें कलीसिया के इस आयाम को एक सार्वभौमिक मिशन के रूप में पुनःजागृत करना है, तथा इन प्रयासों में पोप फ्रांसिस का समर्थन करना है, क्योंकि पोप प्रथम मिशनरी हैं।"

इस बीच, कार्डिनल ताग्ले ने पोप फ्राँसिस और वाटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग की ओर से शुभकामनाएँ देते हुए इन भावनाओं को दोहराया।

उन्होंने मिशन सोसाइटीज के मूल पर गौर किया, जिसकी स्थापना प्रतिबद्ध लोकधर्मियों एवं उन धर्मसमाजियों के द्वारा की गई थी, जो येसु ख्रीस्त के सुसमाचार को फैलाना चाहते थे। उन्होंने कहा, "मिशन सोसाइटीज येसु को जानने के लिए एक गहरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता में निहित हैं।"



उन्होंने पल्लियों के भीतर मिशनरी भावना को फिर से जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, अमाजोन क्षेत्र और लैटिन अमेरिका के प्रेरितिक विखारिएट में मिशनरियों द्वारा किए जानेवाले कार्यों के बारे में जानकारी साझा की, जो सुसमाचार प्रचार विभाग की क्षमता के अंतर्गत हैं।



उन्होंने पूछा, "क्या हम अपनी पल्लियों में मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं?" "क्या हम दुनिया में कई लोगों की सुसमाचार सुनने की आवश्यकता के बारे में जानकारी साझा करते हैं, या क्या हमने विश्व मिशन रविवार को दूसरे दान-संग्रह तक सीमित कर दिया है?"



कार्डिनल ताग्ले ने विश्व मिशन रविवार पर निर्भर 1,150 क्षेत्रों में से कई में अपने अनुभवों की कहानियाँ भी साझा कीं।

उन्होंने कहा, "एशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादीवाला महाद्वीप है। दुनिया की दो-तिहाई आबादी एशिया में है, लेकिन एशिया की केवल तीन प्रतिशत आबादी ईसाई है," उन्होंने कंबोडिया में एक पल्ली में सिर्फ पल्लीवासी होने और भूकंप के बाद नेपाल में एक ऐसे पुरोहित से मुलाकात की याद की, जिनके पास केवल पाँच पल्लीवासी थे, जो इटली के एक तिहाई के बराबर क्षेत्र में फैले हुए थे।



कार्डिनल ताग्ले ने कहा, "मुझे एशिया और अफ्रीका के धर्माध्यक्षों से फोन आते हैं, और अक्सर, पहले तीन मिनट के दौरान, मैं कोई शब्द नहीं सुनता, बस रोना सुनता हूँ, वे लोग विश्व मिशन रविवार पर भरोसा करते हैं।"



"यदि आप इन वास्तविकताओं और इन कहानियों को अपने लोगों के साथ साझा करते हैं," वाटिकन प्रो-प्रीफेक्ट ने जोर देकर कहा, "मुझे यकीन है कि उनके दिलों में आग लग जाएगी।"



उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि वे भी, इन लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने में मदद करना चाहेंगे, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है," उन्होंने आगे कहा कि "सबसे बड़ी खबर हमारे प्रभु येसु मसीह हैं।"



