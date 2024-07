एथलेटिका वातिकाना ने ओलंपिक एथलीटों को उनकी बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाई

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई 24 (रेई): पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल के प्रतिभागियों को वाटिकन एथलेटिक्स ने एक खुला पत्र लिखते हुए आह्वान किया है कि खेल की लोकप्रिय और सभी के लिए समझने योग्य भाषा के माध्यम से वे अधिक भाईचारापूर्ण मानवता को संभव बनाने में सहयोग दें।

शुक्रवार 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह होगा जिसमें वैश्विक स्तर पर युद्धों, तनावों और अन्याय से निपटना होगा - तब भी जब सुर्खियों बंद हों - ओलंपिक के प्रस्ताव जिसको पोप फ्राँसिस ने अपना समर्थन दिया है: प्रतियोगिता में एथलेतिका वातिकाना और शरणार्थी टीम की भागीदारी, शांति के लिए दो प्रस्ताव हैं, जिन्हें हम सभी, एक बड़े खेल परिवार के रूप में, मानवता के लिए एक अंधेरे समय में एक बार फिर जारी कर रहे हैं।

ओलंपिक - और 28 अगस्त से पैरालिंपिक - सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ उन महिलाओं और पुरुषों की हैं जो आज "तीसरे विश्व युद्ध को टुकड़ों में" (जैसा कि पोप फ्रांसिस कहते हैं) रोकने में असमर्थ हैं, लेकिन खेल की भाषा के माध्यम से, जो सभी के लिए लोकप्रिय और समझने योग्य है, अधिक भाईचारे वाली मानवता की संभावना का सुझाव देते हैं।

पेरिस में, इन दिनों, हर कोई खेल के सच्चे मूल्यों को अपनाने की कोशिश कर रहा है: जुनून, समावेश, भाईचारा, टीम भावना, वफादारी, मुक्ति, प्रतिबद्धता और बलिदान। हर प्रशिक्षण सत्र, हर चुनौती पर विजय, हर मुश्किल का सामना साहस के साथ करना, आपको ओलंपिक खेलों तक ले आया है। एक जागरूकता के साथ: खेल केवल जीत या हार नहीं है, खेल जीवन के माध्यम से एक यात्रा है जो कभी अकेले नहीं की जाती है। पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि खेल "जीवन की मैराथन" में एक महान 'रिले रेस' है जिसमें बटन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई भी अकेला न छूट जाए। अपनी गति को अंतिम की गति के अनुसार समायोजित करना है (पुस्तक "शांति खेल। ओलंपिक और पैरालिंपिक की आत्मा" की प्रस्तावना)।

जी हाँ, "अंतिम की गति से": सबसे अधिक भाईचारापूर्ण आलिंगन उन सभी के लिए है जो खेल से मिलनेवाली आशा को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं - युद्ध, गरीबी, अन्याय, तनाव, भय के बीच कठिन वास्तविकताओं को हर दिन जीते हैं। पोप फ्रांसिस ने विश्वास दिलाया है: ये कि वही लोग हैं जो "हमें मुक्ति, आशा, समावेश की कहानियाँ सुनाते हैं"। खेल के माध्यम से भी भाईचारे की इस भावना के साथ, 2024 खेलों की शुरुआत से कुछ घंटे पहले, एथलेटिका वाटिकाना ने एक बार फिर पोप फ्राँसिस की ओलंपिक युद्धविराम की अपील को उठाया।

पेरिस में, ओलंपिक और पैरालिंपिक एक साथ की शैली में होगा। पोप फ्राँसिस ने लिखा है: "इस परिप्रेक्ष्य में, खेल के लिए मुख्य शब्द, आज पहले से कहीं अधिक, 'निकटता' है। यह पहला सुझाव है कि, 'दिल के कोच' के रूप में, मैं हमेशा एथलेटिका वाटिकाना को सलाह देता हूँ।" हमारे "अपवाद के कोच", पोप फ्राँसिस का एक सुझाव, जिसे हम खुशी से भाईचारे के साथ साझा करते हैं: निकटता!



मजबूत रहें! खेल के अनुभव और क्रिया में कोई भी अकेला नहीं है: उनके साथ हमेशा एक टीम, एक परिवार, एक समुदाय होता है। पेरिस में, हर ओलंपिक एथलीट उस सपने को जीनेवाला है जिसका निर्माण वह बचपन से कर रहा है: यह एक महान अवसर - आखिरकार - इसकी योजना बनाने, इसके लिए तैयारी करने और इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आ रहा है। एक इंसान और एक एथलीट के रूप में, यह एक ऐसा अवसर है जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। एक और सुझाव है जो "कोच पोप फ्रांसिस" हमेशा प्रस्तावित करते हैं: उच्चतम स्तर पर भी, हाँ ओलंपिक में भी, यह "शौकिया" नि:शुल्कता की भावना को बनाए रखने में अंतर लाता है, सादगी की वह शैली जो "किसी भी कीमत पर" पैसे और सफलता की अत्यधिक खोज पर रोक लगाती है। लाभ के नाम पर सब कुछ खत्म करने के जोखिम पर, लोगों को वह खुशी खोना पड़ता है जो उन्हें कम उम्र से ही खेल के प्रति जुनून के लिए आकर्षित करती है।

प्रत्येक व्यक्ति के खेल के हाव-भाव की सुंदरता और निष्पक्षता के साथ, और कभी भी शॉर्टकट का सहारा लिए बिना - एक साफ हार हमेशा एक गंदी जीत से बेहतर होती है - खेल प्रत्येक व्यक्ति और मानवता के छोटे और बड़े मुद्दों में आशा के अवसर हो सकते हैं।



जी हाँ, ओलंपिक और पैरालिंपिक शांति के लिए रणनीति और युद्ध के खेलों के लिए मारक हो सकते हैं। साथ मिलकर भाईचारे का पदक जीतना।

खेल की मित्रतापूर्ण आलिंगन के साथ और उन भावनाओं के लिए आभार के साथ जो हम अनुभव करेंगे!

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here