वाटिकन संचार विभाग एवं उर्बानियन यूनिवर्सिटी के बीच समझौता

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 18 जुलाई 24 (रेई) : समझौता के तहत किताब पर लाइब्रेरिया एदित्रिचे वाटिकाना ट्रेडमार्क के साथ-साथ पंजीकृत ट्रेडमार्क उर्बानियाना यूनिवर्सिटी प्रेस - पोंटिफिया यूनिवर्सितास उर्बानियाना भी अंकित होगा।

यह समझौता प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवंजेलियुम के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसका अनुच्छेद 183 "संचार के क्षेत्र में परमधर्मपीठ की गतिविधियों" के एकीकरण की कल्पना करता है ताकि पूरी प्रणाली कलीसिया के प्रचार मिशन की जरूरतों के अनुरूप प्रतिक्रिया दे सके।



उर्बानियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, पोंटिफिकल उर्बानियाना यूनिवर्सिटी की प्रकाशन सेवा करता है और प्रोपागांडा फिदेई पॉलीग्लॉट प्रिंटिंग हाउस की परंपरा की विरासत है, जिसको 17वीं सदी की शुरुआत में ही अपनी वैश्विक मिशनरी दृष्टि के लिए जाना जाता है। प्रिंटिंग हाउस गैर-लैटिन अक्षरों में प्रकाशित पहले प्रिंटिंग हाउस में से एक है (इसने 1671 में बिब्लिया सैक्रा अरेबिका को मुद्रित किया) और अपने मिशनरी अभियान में यूरोप की सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर के दर्शकों को संबोधित किया है। कई भाषाओं में प्रकाशनों के साथ, पॉलीग्लॉट प्रिंटिंग हाउस ने अंतरसांस्कृतिक संचार और ख्रीस्तीय संदेश एवं ज्ञान के अभूतपूर्व प्रसार की नींव रखी है।

परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में यह मिशन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उर्बानियाना यूनिवर्सिटी प्रेस – परमधर्मपीठीय उर्बानियन यूनिर्सिटी ने इस बुलाहट को अपनाया है और, अपनी सबसे पुरानी पत्रिका, उर्बानियाना यूनिवर्सिटी जर्नल - यूनतेस डोचेते में पहले से ही चीनी भाषा में प्रकाशन के अलावा, कोरियाई जापानी, वियतनामी, कोंकणी, और अन्य भाषाओं में सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है।

संस्कृतियों और उनकी गहरी पहचानों का सम्मान करनेवाला यह वैश्विक मिशनरी बुलाहट, अकादमिक सर्वोत्तम प्रथाओं और वैज्ञानिक नवाचार के निरंतर कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, यूनिवर्सिटी प्रेस की विशिष्ट वैज्ञानिक भूमिका और अनुसंधान उत्प्रेरक पर बढ़ते जोर से पूरित है। इस प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी बुलाहट का प्रमाण उर्बानियाना यूनिवर्सिटी प्रेस कैटलॉग से मिलता है: दो पत्रिकाएँ (उर्बानियाना यूनिवर्सिटी जर्नल; ईयूएस मिशयोनाले), और, शिक्षण उद्देश्यों के लिए पाठ्यपुस्तकों के विशिष्ट प्रकाशन के अलावा (नेटवर्क में उपयोग के लिए कई पहले से ही अंग्रेजी में अनुवादित हैं) दुनिया भर में 107 संबद्ध संस्थानों में से), मिशनरी विषय से संबंधित विशिष्ट श्रृंखला, इसके मिशनशास्त्रीय, ईशशास्त्रीय, दर्शनशास्त्रीय और कानूनी पहलुओं के साथ-साथ "प्रोपागांडा फिदेई" ऐतिहासिक अभिलेखागार में चीनी दस्तावेजों की सूची सहित प्रमुख कार्यों की एक श्रृंखला जो चीन में ईसाई धर्म के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अमूल्य चीनी पाठ्य स्रोत उपलब्ध कराए गए, जो कि चीनी और एशियाई अध्ययन के लिए अर्बनियाना विश्वविद्यालय केंद्र के प्रकाशनों तक फैली हुई है, जो अंतर-क्षेत्रीय अनुसंधान और शिक्षण के रूप में पोंटिफ़िकल अर्बनियाना विश्वविद्यालय वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधि में आगे बढ़ती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here