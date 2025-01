ख्रीस्तीय एकता सप्ताह में प्रार्थना करने का आह्वान

वाटिकन सिटी, शनिवार, 18 जनवरी 2025 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह के समापन पर, प्रेरित संत पौलुस के धर्म परिवर्तन महापर्व के दिन 25 जनवरी को शाम 5.30 बजे संत पौल महागिरजाघर में संध्या वंदना का नेतृत्व करेंगे, जिसमें रोम और इटली के अन्य ख्रीस्तीय समुदायों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

संत पापा ने विश्वासियों को ख्रीस्तीय एकता सप्ताह में प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए अपने एक्स संदेश में लिखा, “इस वर्ष भी हम प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, ताकि सभी ख्रीस्तीय एक परिवार बन सकें, जो ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होगा, ताकि "सभी एक हो जाएँ" (यो. 17:21) ख्रीस्तीय एकता कोई वैकल्पिक प्रयास नहीं है।”

इटली में ख्रीस्तीय एकता के इस सप्ताह को मनाने के लिए 21 जनवरी को नेपल्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ विभिन्न ख्रीस्तीय कलीसियाओं के धर्मगुरू एक साथ आयेंगे।

इताली काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के राष्ट्रीय संचार विभाग द्वारा जारी जानकारी में बतलाया गया है कि “ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह के हिस्से के रूप में आयोजित यह कार्यक्रम वाल्देशियन चर्च में शाम 4:15 बजे शुरू होगा, जहाँ से वे महागिरजाघर की ओर बढ़ेंगे : वहीं (महागिरजाघर में) शाम 6 बजे ख्रीस्तीय प्रार्थना की जायेगी।” नेपल्स के महाधर्माध्यक्ष, महामहिम कार्डिनल डोमेनिको बत्तालिया और नेपल्स के महापौर प्रो. गाइतानो मैनफ्रेडी सभी अतिथियों का स्वागत करेगें। कार्यक्रम में विभिन्न कलीसियाओं के करीब 15 प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कार्यक्रम में भाग ले रहे काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में ख्रीस्तीय एकता एवं वार्ता आयोग के अध्यक्ष, पिनेरोलो के धर्माध्यक्ष देरियो ओलिवेरो ने रेखांकित किया कि, "नेपल्स में होनेवाली बैठक, नाइसिया महासभा की 1700वीं वर्षगांठ मनाने का एक सुंदर चिन्ह है, जहां अविभाजित कलीसिया का प्रतीक चिन्ह आज भी हमें बताता है कि हम एक हैं और जिसके द्वारा हम सभी अपने को ख्रीस्तीय परिभाषित करते हैं।"

