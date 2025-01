ईश वचन का 6वाँ रविवार – 26 जनवरी 2025

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 21 जनवरी 2025 (रेई) : 26 जनवरी, 2025 को ईश वचन का 6वाँ रविवार मनाया जाएगा, जिसकी स्थापना पोप फ्राँसिस ने 30 सितंबर, 2019 को धर्मग्रंथ के महत्व को याद करने के लिए की है।

इस वर्ष, ईश वचन का आदर्शवाक्य स्तोत्र ग्रंथ से लिया गया है, “मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है।” (स्तोत्र 119, 74)

ईश वचन रविवार को मनाने के लिए संत पापा फ्राँसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर में प्रातः 9:30 बजे ख्रीस्तयाग अर्पित करेंगे। पवित्र मिस्सा के अंत में संत लूकस रचित सुसमाचार की प्रति विश्वासियों को भेंट की जायेगी जो ईश वचन के प्रचार का एक ठोस रूप है।

ख्रीस्तयाग के दौरान पोप 40 लोकधर्मियों को एक मिशन सौंपेंगे, जिनमें 4 अल्बानिया से, 3 अर्जेंटीना से, 5 ऑस्ट्रिया से, 1 बोलिविया से, 4 ब्राजील से, 5 फिलिपींस से,1 आईलैंड से, 6 इटली से, 5 मेक्सिको से, 1 पोलैंड से और 5 स्लोवेनिया से होंगे।

संत पापा उनमें से प्रत्येक सदस्य को नोवा वुलगाता बाईबिल प्रदान करेंगे। विश्वासियों को उनके आध्यात्मिक विकास में सहायता करने और ईश वचन को गहराई से समझने में मदद करने के लिए, सुसमाचार प्रचार हेतु गठित धर्मविभाग ने छह भाषाओं में एक निःशुल्क धर्मविधिक-प्रेरितिक सहायता ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट www.evangelizatio.va से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो समुदाय में, परिवार में, दैनिक जीवन में ईश्वर के वचन के साथ गहन संबंध को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, और इसमें लेख, ध्यान, आराधना के लिए पाठ और प्रेरितिक सुझाव भी शामिल हैं।

ईश वचन रविवार, जिसे इस वर्ष 6वीं बार मनाया जाएगा, ख्रीस्तीयों को बाइबल पढ़ने और उस पर मनन -चिंतन करने पर बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो विश्वास और आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि के लिए एक बुनियादी उपकरण है और साथ ही दुनियाभर के वफादार लोगों के लिए एक आशा का साधन है।

