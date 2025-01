विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क से पोप: प्रार्थना और दया के कार्य अविभाज्य हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 23 जनवरी 2025 (रेई) : संत पापा फ्राँसिस ने 23 जनवरी को पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क फाऊँडेशन के सदस्यों से मुलाकात करते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे व्यक्तियों और समुदायों को प्रार्थना और करुणा की भावना के साथ जयंती वर्ष मनाने में मदद करें।

हर महीने पोप के प्रार्थना मनोरथ प्रकाशित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 2025 के महीने के लिए इरादा शिक्षा के अधिकार के लिए है।

23 जनवरी की सुबह, पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क (संगठन जिसे पोप की मासिक प्रार्थनाओं को प्रकाशित करने की जिम्मेदार है) के एक प्रतिनिधिमंडल ने वाटिकन के प्रेरितिक आवास में पोप फ्राँसिस से मुलाकात की।

नेटवर्क के नए निदेशक और सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए, पोप ने आभार व्यक्त किया कि उनके सबसे हालिया विश्वपत्र, दिलेक्सित नोस को दल ने खुशी से स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि यह पत्र संगठन के प्रेरितिक कार्य की "आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पोषण" प्रदान कर सकता है।

पोप फ्राँसिस ने इस बात पर चिंतन किया कि कैसे विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने विश्वपत्र को "दिल का रास्ता" कहा है, जिसका दोहरा अर्थ है। पहला यह है कि "यह येसु की यात्रा है, उनके पवित्र हृदय की, उनके शरीरधारण, दुःखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य के माध्यम से।" दूसरा, यह हमारे अपने दिलों की यात्रा है, "जो पाप से घायल हैं, जो खुद को प्यार से जीतने और बदलने की अनुमति देते हैं।"

दोनों यात्राओं पर, पोप ने कहा कि मरियम हमारा मार्गदर्शन करती हैं क्योंकि वे विश्वास और आशा की इस तीर्थयात्रा पर हमसे पहले गई हैं। जैसा कि संत लूकस के सुसमाचार में उल्लेख है कि मरियम ने येसु के सभी शब्दों और कार्यों को अपने हृदय में संजोकर रखा, "उन पर विचार करते हुए," पोप फ्रांसिस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मरियम हम में से प्रत्येक को ऐसा ही करने की शिक्षा देती हैं।

जयंती वर्ष और 24-26 जनवरी को होनेवाली संचार की विशिष्ट जयंती के मद्देनजर, पोप ने जोर दिया कि विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका काम सभी लोगों - व्यक्तियों और समुदायों - को जयंती को "एक ऐसी यात्रा के रूप में जीने में मदद करना है जिसमें प्रार्थना और करुणा, प्रार्थना और हमारे बीच सबसे कमज़ोर लोगों के साथ निकटता, प्रार्थना और दया के कार्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं।"

