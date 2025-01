संत पापा ने सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला को वाटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट नियुक्त किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 07 जनवरी 2025 : सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला, जो 27 मार्च को 60 वर्ष की हो जाएंगी, पहले कोंसोलाता मिशनरियों की सुपीरियर जनरल के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने उन्हें सोमवार को प्रभु प्रकाश के पर्व पर, समर्पित जीवन और धर्मसंघी एवं धर्मसमाजियों के प्रेरिताई के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया।

वे 7 अक्टूबर, 2023 से उसी विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं, और परमधर्मपीठ के विभाग के प्रीफेक्ट नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने 65 वर्षीय कार्डिनल एंजेल फर्नांडीज आर्टाइम को भी विभाग के प्रो-प्रीफेक्ट के रूप में चुना, जिन्हें उन्होंने 30 सितंबर, 2023 को कार्डिनल मंडल का सदस्य बनाया था।

सिस्टर ब्रैम्बिला वाटिकन विभाग की सचिव नियुक्त होने वाली दूसरी महिला थीं, इससे पहले 2021 में सिस्टरर एलेसांद्रा स्मारिली को सतत मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने मोज़ाम्बिक में मिशनरी के रुप में काम किया है। कोंसोलाता मिशनरी धर्मसमाज में शामिल होने से पहले वे एक पेशेवर नर्स थीं। उन्होंने धर्मसमाज की सुपीरियर जनरल के रुप में धर्मसमाज का नेतृत्व 2011 से 2023 तक किया।

8 जुलाई, 2019 को, संत पापा ने पहली बार सात महिलाओं को समर्पित जीवन और धर्मसंघी एवं धर्मसमाजियों के प्रेरिताई के लिए गठित विभाग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया। बाद में, सिस्टर ब्रैम्बिला को पहले विभाग के सचिव के रूप में चुना गया और अब प्रीफेक्ट के रूप में।

संत पापा फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, वाटिकन में महिलाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। 2013 से 2023 तक परमधर्मपीठ और वाटिकन सिटी स्टेट दोनों को कवर करने वाले समग्र डेटा के अनुसार, महिलाओं का प्रतिशत 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गया है।

2022 के प्रेरितिक संविधान ‘प्रेदिकाते इवेंजेलियुम’ द्वारा उल्लिखित एक मार्ग, संत पापा ने महिलाओं सहित आम लोगों के लिए विभाग का नेतृत्व करना और प्रीफेक्ट बनना संभव बना दिया है, एक भूमिका जो पहले कार्डिनलों और महाधर्माध्यक्षों के लिए आरक्षित थी।

वाटिकन सिटी स्टेट में, संत पापा फ्राँसिस ने अपने कार्यकाल के दौरान दो महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर नियुक्त किया है। 2016 में, उन्होंने बारबरा जट्टा को वाटिकन संग्रहालयों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया, जिसका नेतृत्व पारंपरिक रूप से आम लोगों द्वारा किया जाता रहा है। 2022 में, उन्होंने सिस्टर रफाएला पेट्रिनी को गवर्नरेट के महासचिव के रूप में नियुक्त किया, यह पद आमतौर पर एक धर्माध्यक्ष के पास होता है।

इसके अलावा कई महिलाएँ उप-सचिव भी हैं, जैसे कि गब्रिएला गैम्बिनो और लीना घिसोनी, जो कि लोकधर्मी,परिवार तथा जावन के लिए गठित परमधर्मपीठीय विभाग में हैं, जबकि सिस्टर कारमेन रोस नॉर्टेस, समर्पित जीवन और धर्मसंघी एवं धर्मसमाजियों के प्रेरिताई के लिए गठित विभाग में उप-सचिव के रूप में कार्य करती हैं।

13 दिसंबर, 2024 को संत पापा ने सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला और विश्व काथलिक महिला संगठन संघ (डब्ल्यूयूसीडब्ल्यूओ) की पूर्व अध्यक्ष मारिया लिया ज़र्विनो को जनरल सेक्रेटेरियट की 16वीं साधारण परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। मारिया लिया ज़र्विनो को पहले ही 2022 में धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

