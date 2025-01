राष्ट्रपति बाइडेन ने संत पापा को ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम’ पदक प्रदान किया

वाटिकन न्यूज

वाशिगटन, सोमवार 13 जनवरी 2025 : संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता के रूप में अपने अंतिम कार्यों में से एक में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संत पापा फ्राँसिस को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ़्रीडम विद डिस्टिंक्शन’ से सम्मानित किया। 11 जनवरी को दोनों नेताओं के बीच एक टेलीफ़ोन कॉल के दौरान यह घोषणा की गई।

यह बैठक, जो शुरू में 10 जनवरी को वाटिकन में एक व्यक्तिगत मुलाकात के रूप में निर्धारित की गई थी, लॉस एंजिल्स में जंगल की आग की आपात स्थिति के कारण रद्द कर दी गई। निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन को इटली की यात्रा को स्थगित करना पड़ा।

20 दिसंबर को राष्ट्रपति बाइडेन और संत पापा फ्राँसिस ने फोन द्वारा दूसरी बार बातचीत थी।

उस पहले की बातचीत में मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, विशेष रूप से संघीय कैदियों के मृत्युदंड पर। इसके बाद, जो बाइडेन ने न्याय और करुणा के लिए एक साझा प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए 37 व्यक्तियों की मृत्युदंड को माफ कर दिया।

दोनों बातचीत में, बाइडेन ने वैश्विक पीड़ा को कम करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए संत पापा के अटूट प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम’ देने के लिए ये कारण बताए गए हैं।

इस वर्ष 19 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों और सुरक्षा, वैश्विक शांति और अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं। पर्यवेक्षकों ने नोट किया था कि इस वर्ष प्राप्तकर्ताओं की सूची अधूरी लग रही थी, एक रहस्य अब सामने आया है क्योंकि बाइडेन ने इस अवसर के लिए संत पापा की मान्यता की घोषणा को आरक्षित कर दिया था।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है: “युवा, जॉर्ज बेर्गोग्लियो ने विज्ञान में अपना करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन येसु समाजी धर्मसमाज में प्रवेशकर येसु समाजियों के साथ जीना पड़ा। दशकों तक, उन्होंने अर्जेंटीना में बेजुबानों और कमज़ोर लोगों की सेवा की। संत पापा फ्राँसिस के रूप में, गरीबों की सेवा करने का उनका मिशन कभी नहीं रुका। एक पिता के रुप वे बच्चों को ईश्वर के बारे में सवालों का खुशी-खुशी जवाब देते हैं। एक चुनौतीपूर्ण शिक्षक के रूप में, वे हमें शांति के लिए लड़ने और ग्रह की रक्षा करने का आदेश देते हैं। एक स्वागत करने वाले नेता के रूप में, वे विभिन्न धर्मों तक पहुँचते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के पहले पर्माध्यक्ष, संत पापा फ्राँसिस पहले आए किसी भी पोरमाध्यक्ष से अलग हैं। सबसे बढ़कर, वे लोगों के संत पापा हैं। वे ‘‘विश्वास, उम्मीद और प्रेम की एक किरण हैं जो पूरी दुनिया को रौशन करती है।”

संत पापा फ्राँसिस का यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ़ पियरे को प्रदान किया गया। बाइडेन के आधिकारिक अकाउंट X (@POTUS) द्वारा साझा की गई एक तस्वीर में इस पल को दिखाया गया है, साथ ही एक भावपूर्ण संदेश भी है:

"संत पापा फ्राँसिस, आपकी विनम्रता और आपकी कृपा शब्दों से परे है और सभी के लिए आपका प्यार अद्वितीय है। लोगों के संत पापा के रूप में, आप विश्वास, आशा और प्रेम का एक प्रकाश हैं जो दुनिया भर में चमकता है। आज, संत पापा फ्राँसिस को विशिष्ट सम्मान के साथ राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

यह दूसरी बार है जब किसी परमाध्यक्ष को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। 4 जून, 2004 को, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शांति और मानवीय गरिमा के लिए उनके अथक वकालत को मान्यता देते हुए वाटिकन यात्रा के दौरान संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को यह पुरस्कार प्रदान किया था।

