होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस संत

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 27 जनवरी 2025 : हर वर्ष 27 जनवरी को पोलैंड के ऑशविट्ज़ में होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन ऑशविट्ज़ यातना शिविर की मुक्ति की 80वी वर्षगाठ पर, संत पापा ने यहूदी-विरोधी भावना को दूर करने के साथ-साथ सभी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न को मिटाने के लिए काम करने की अपील करते हुए दो ट्वीट किया।

1ला ट्वीट : “हमें लाखों यहूदियों के विनाश की भयावहता को कभी नहीं भूलना चाहिए या नकारना नहीं चाहिए। आइए, हम उन कई ख्रीस्तियों को भी याद करें, जिनमें कई शहीद भी थे। हम सभी मिलकर यहूदी-विरोधी भावना के साथ-साथ सभी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न को मिटाने के लिए काम करें।”

2रा ट्वीट : “आइए आज हम दृढ़तापूर्वक यह बात दोहराएँ कि यहूदी-विरोधी भावना के बीज को फिर कभी मानव हृदय में जड़ जमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नरसंहार के पीड़ितों की पीड़ा और आँसुओं को याद करते हुए, आइए हम दोहराएँ: फिर कभी नहीं!”

संत पापा फ्राँसिस ने ईश वचन के 6वें रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में संचार की दुनिया के लिए जयंती के अवसर पर पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष के ईश्वर के वचन रविवार का विषय है "मैं आपके वचन में आशा करता हूँ।" संत पापा ने रविवारीय देवदूत प्रार्थना का पाठ रकने के बाद सूडान में संघर्ष दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट को समाप्त करने हेतु बातचीत का सहारा लेने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से विस्थापित लोगों को बहुत ज़रूरी मानवीय सहायता पहुँचाने का आग्रह किया। इन विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संत पापा ने रविवार को निम्नलिखित चार ट्वीट किया।

1 ला ट्वीट : “ईश वचन को समर्पित इस रविवार को, आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने अपना वचन हमारे बीच भेजा, जिसने संसार के उद्धार के लिए देहधारण किया। संपूर्ण बाइबिल मसीह और उसके कार्य की गवाही देती है और आत्मा इसे हमारे जीवन और इतिहास में सक्रिय बनाती है।”

2 रा ट्वीट : “परमेश्वर का वचन जीवित है: सदियों से, यह हमारे साथ है और पवित्र आत्मा की शक्ति से, यह हर युग में काम कर रहा है।”

3 रा ट्वीट : “मैं उन पत्रकारों और #संचार पेशेवरों का अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इन दिनों अपनी जयंती मनाई है। मैं आपको हमेशा आशा के कथाकार बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ!” #HopeTelling

4था ट्वीट: “सूडान में संघर्ष दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का कारण बन रहा है। मैं युद्धरत पक्षों से शत्रुता समाप्त करने और बातचीत करने के लिए सहमत होने की अपनी अपील को दोहराता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विस्थापित लोगों को बहुत ज़रूरी मानवीय सहायता पहुँचाने का आग्रह करता हूँ”।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here