संत पापा फ्राँसिस: एक महिला वाटिकन गवर्नरेट का नेतृत्व करेगी

वाटिकन सिटी, सोमवार 20 जनवरी 2025 : सिस्टर रफाएला पेट्रिनी, जो वर्तमान में गवर्नरेट की महासचिव हैं, मार्च से वाटिकन सिटी राज्य के गवर्नरेट का नेतृत्व करेंगी। यह नियुक्ति कार्डिनल फर्नांडो वेरगेज़ अल्ज़ागा के गवर्नरेट के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद होगी।

इतालवी टीवी चैनल ‘नोवे के चे टेम्पो के फ़ा’ कार्यक्रम के लिए फाबियो फ़ाज़ियो के साथ एक साक्षात्कार में, जो रविवार शाम को प्रसारित हुआ, संत पापा फ्राँसिस ने सिस्टर पेट्रिनी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के अपने इरादे की खबर की घोषणा की।

उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन की संभावना पर दुख व्यक्त किया, गाजा में युद्धविराम पर खुशी जताई और दो-राज्य समाधान की अपनी आशा व्यक्त की।

संत पापा ने प्रवासियों का स्वागत करने, चल रही जयंती, रोम की एक जेल में पवित्र द्वार खोलने के अपने फैसले, दुर्व्यवहार से निपटने के प्रयासों और अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर चर्चा की।

संत पापा फ्राँसिस ने इससे पहले 2022 में टीवी चैनल ‘के टेम्पो के फ़ा’ को एक साक्षात्कार दिया था और 2024 में एक और साक्षात्कार दिया था।

रविवार की एक घंटे की नई बातचीत ने उनकी आत्मकथा, ‘आशा’ को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया, जो पत्रकार कार्लो मुसो के सहयोग से लिखी गई है, जिसे मोंडाडोरी द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह 100 देशों में उपलब्ध है।

उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने के काम को "बहुत नाजुक" बताया, जिसमें कई कहानियाँ शामिल हैं जो "यह बताती हैं कि मैं कौन हूँ।"

संत पापा फ्राँसिस ने गुरुवार को लगी चोट के बाद अपने हाथ की स्थिति के बारे में दर्शकों को आश्वस्त करते हुए कहा, "यह बेहतर हो रहा है।"

इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि मार्च से सिस्टर रफाएला पेट्रिनी वाटिकन गवर्नेरेट की अध्यक्ष बनेंगी। यह एक महिला की प्रमुख भूमिका के लिए एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इससे पहले सिस्टर सिमोना ब्रैम्बिला को समर्पित जीवन के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया।

संत पापा ने कहा, "कूरिया में महिलाओं का काम धीरे-धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा है। अब, हमारे पास बहुत सी हैं।"

वाटिकन में महिलाओं को सौंपी गई भूमिकाओं को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा: "गवर्नरेट में, महासचिव, जो मार्च में अध्यक्ष बन जाएंगी, एक धर्मबहन हैं... महिलाएं हमसे बेहतर प्रबंधन करती हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद प्रवासियों के लिए संभावित बड़े पैमाने पर निर्वासन योजना की अफवाहों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में एक सवाल का जवाब दिया।

संत पापा ने ऐसी घटना को “अपमानजनक” बताया, क्योंकि “इससे उन गरीबों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, असंतुलन की कीमत चुकानी पड़ती है।”

प्रवास के विषय पर, संत पापा फ्राँसिस ने आपातकाल को संबोधित करने के लिए "चार क्रियाओं" को दोहराया। "प्रवासियों का स्वागत किया जाना चाहिए, उनका साथ दिया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए।"

उन्होंने इटली की औसत आयु "46 वर्ष" का हवाला देते हुए घटती जन्म दर पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यदि आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपको प्रवासियों को आने देना होगा।"

संत पापा ने मध्य पूर्व में युद्ध को भी संबोधित किया, गाजा में रविवार को युद्ध विराम की शुरुआत और हमास द्वारा बंधक बनाई गई तीन महिलाओं की रिहाई का उल्लेख किया।

जैसा कि उन्होंने दिन में पहले देवदूत प्रार्थना के दौरान किया था, उन्होंने युद्ध विराम पर बातचीत करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "वे अच्छे हैं।"

फिर उन्होंने दो-राज्य समाधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह एकमात्र समाधान है। कुछ लोग इच्छुक हैं, अन्य नहीं हैं, और कहा कि "शांति युद्ध से बड़ी है।"

संत पापा ने शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस पर जोर दिया और कहा कि "कभी-कभी आप कुछ खो देते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ हासिल करते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध हमेशा "हार" होता है, और उन्होंने बातचीत के महत्व को दोहराया और हथियार निर्माताओं के "अत्यधिक" मुनाफे की निंदा की जो "विनाश" को बढ़ावा देते हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने आशा के बारे में बात की, जो जुबली का केंद्रीय विषय है, उन्होंने आशा को "किनारे पर लंगर" कहा, जिससे चिपके रहना चाहिए, रोम के रेब्बिबिया जेल में पवित्र द्वार के उद्घाटन पर उनके प्रवचन की कल्पना को प्रतिध्वनित करते हुए।

उन्होंने समझाया कि उन्होंने यह अभूतपूर्व इशारा किया "क्योंकि मैं हमेशा अपने दिल में कैदियों को रखता हूँ," उन्होंने अपनी अपील को जोड़ा: "कैदियों को न भूलें; बाहर कई लोग उनसे भी अधिक दोषी हैं।"

27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस से पहले, संत पापा ने त्रासदी के लिए "दया और शर्म की भावना" व्यक्त की।

उन्होंने 2016 में ऑशविट्ज़ की अपनी यात्रा को याद किया, जिसे वे कहानियों, फिल्मों और 92 वर्षीय हंगेरियन कवि और होलोकॉस्ट से बची "महान महिला" एडिथ ब्रुक की गवाही के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने में सक्षम थे।

साक्षात्कार में दुर्व्यवहार सहित अन्य विषयों को भी शामिल किया गया, जिसे संत पापा ने "एक बहुत बड़ी बुराई" के रूप में वर्णित किया, जिसके खिलाफ हमें "बलपूर्वक लड़ना चाहिए।"

उन्होंने युवा लोगों की चुनौतियों के बारे में भी बात की, जिन्हें "साथ" दिया जाना चाहिए और "हर कोई, हर एक, हर एक" के करीब होने के महत्व के बारे में, पापों के बारे में या शरीर के पापों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किए बिना।

संत पापा ने कहा, "जब कुछ लोग पापस्वीकार पीठिका में हमेशा उन्हीं की तलाश करते हैं, तो मुझे घृणा होती है।" "ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता; कोई भी नहीं। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हर कोई उसके साथ हो, उसके बच्चों के रूप में, हमारे बीच भाई और बहन के रूप में।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने विनोदी किस्से साझा किए, जैसे कि सिस्टिन चैपल में एक कदम पर उनकी "पहली ठोकर", उनके चुनाव के ठीक बाद, जब वे व्हीलचेयर में बैठे कार्डिनल का अभिवादन करने गए थे। "अचूक संत पापा ने एक गलत कदम से शुरुआत की: वे लड़खड़ा गए!"

साक्षात्कार के समापन पर संत पापा ने पवित्र वर्ष के लिए एक अनुरोध जारी किया। उन्होंने कहा, "इस अवसर को हाथ से जाने न दें।" "साहसपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अपना हास्य बोध कभी न खोएं।"

