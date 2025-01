संत पापा पुरोहितों से : 'आप ईश्वर, धर्माध्यक्षों , लोगों और पुरोहितों के करीब रहें'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 20 जनवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अल्मो सेमिनरी कप्रानिका के सेमिनारियों, उपयाजकों, पुरोहितों, छात्रों और शिक्षकों का स्वागत किया।

संत पापा ने दांते एलेगिएरी की दिव्य कॉमेडी के परादिसो से एक कविता उद्धृत करते हुए एक चिंतन का प्रस्ताव रखा, "जिसमें संत थॉमस एक्विनास की आत्मा प्रचारकों के आदेश को एक वातावरण के रूप में संदर्भित करती है: जहां कोई अच्छी तरह से खाता है - शाब्दिक रूप से 'वह मोटा हो जाता है', 'वह मोटा हो जाता है' - अगर कोई लक्ष्यहीन रूप से नहीं घूमता है।" यह कथन कई समुदायों के लिए भी मान्य है और इसलिए अल्मो सेमिनरी कप्रानिका के लिए भी: "यदि कोई अपना रास्ता नहीं खोता है, तो वह 'खुद को अच्छी तरह से पोषित' कर सकता है।"

उनके चिंतन का मुख्य बिंदु पुरोहितों और सेमिनारियों के लिए चार आवश्यक रिश्ते बनाए रखने की आवश्यकता थी: ईश्वर, धर्माध्यक्ष, लोगों और आपस में। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये रिश्ते सुनिश्चित करते हैं कि पुरोहित अपने विश्वास की यात्रा में "लक्ष्यहीन रूप से भटकें नहीं"।

संत पापा ने उनसे अपने प्रशिक्षण में पहले से ही धर्मसभा को पूरी तरह से अपनाने का आग्रह किया, आध्यात्मिक नवीनीकरण, संरचनात्मक सुधार और सभी की जरूरतों के अनुरूप एक अधिक सहभागी और मिशनरी कलीसिया के लिए हाल ही में धर्मसभा के आह्वान पर ध्यान दिया।

संत मरिया मेजर और संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में कॉलेज के धार्मिक योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए, संत पापा ने आगे उनसे उन लोगों के प्रति समान "निकटता" दिखाने का आह्वान किया, जिनकी वे धर्मविधि में सेवा करते हैं।

उन्होंने कहा, "यदि हम जो कार्य करते हैं, वे विश्वास, आशा और दान के जीवन से मेल नहीं खाते हैं, तो कोई ख्रीस्तीय धर्मविधि नहीं है।" इस संबंध में, संत पापा ने उनके प्रेरितिक कार्य की सराहना की, जिसमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शामिल है, जो ख्रीस्तीय प्रेम की ठोस अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है।

उन्होंने कहा कि गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए यह सेवा उनके मिशन को नज़रअंदाज़ करने से बचने में मदद करती है, उन्होंने गरीबों के साथ व्यक्तिगत संबंध के महत्व पर ज़ोर दिया, जिनमें येसु मौजूद हैं।

"यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना दान दिया जाए, बल्कि गरीबों के साथ संबंध बनाए जाएं, वहां मौजूद गरीब येस के साथ। उनकी आंखों में देखें, उनके हाथों को छूएं।"

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने मरियासालुस पोपुली रोमानी (रोमन लोगों की रक्षिका) और उनके संरक्षिका संत आग्नेस की मध्यस्थता का आह्वान किया।

