संत पापा ने स्पेन में गितानो समुदाय को वर्षगांठ पर संदेश भेजा

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 13 जनवरी 2025 : 600 वर्षों से स्पेन गितानो लोगों का घर रहा है। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए, संत पापा फ्राँसिस ने समुदाय को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें "भविष्य का सामना आशा के साथ करने" के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने बताया कि स्पेन में गितानो समुदाय में गलतफहमी, अस्वीकृति और हाशिए पर रहने की स्थिति रही है। लेकिन, उन्होंने बताया कि सबसे कठिन समय में भी, उन्होंने "ईश्वर की निकटता की खोज की है" क्योंकि ईश्वर "जिप्सी लोगों के साथ खानाबदोश बन गया है।"

संत पापा ने कलीसिया, गितानो समुदाय और समग्र रूप से स्पानिश समाज द्वारा हाल के दशकों में अन्याय की खाई को पाटने के लिए किए गए काम पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया "क्योंकि अभी भी पूर्वाग्रहों को दूर करना है और दर्दनाक स्थितियों का सामना करना है।" उन्होंने कुछ उदाहरण दिए: नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे युवा, स्कूल छोड़ने वाले किशोर और अपने परिवारों और समाज में लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाली महिलाएँ।

संत पापा फ्राँसिस ने अपने पूर्ववर्ती, संत पापा पॉल षष्टम द्वारा 1965 में हज़ारों गितानो को दिए गए संदेश को याद किया। उन्होंने कहा, "आप कलीसिया के दिल में हैं।" संत पापा फ्राँसिस ने इस संदेश को भी दोहराया, स्पेन में गितानो को "कलीसिया के बच्चे" कहा। उन्होंने कहा, एक कलीसिया जो अपने दरवाज़े खुले रखेगा, गितानो समुदाय को ख्रीस्तीय धर्म में बढ़ने देगा।

संत पापा ने आगे कहा कि धर्मसभा में इसकी खोज की गई थी - विविध धर्मप्रांतीय वास्तविकताओं में साथ मिलकर चलने का विचार। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गितानो समुदाय के पास कलीसिया और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है: "बुजुर्गों के प्रति सम्मान और परिवार की भावना; सृष्टि की देखभाल; क्षितिज पर काले बादल होने पर भी खुशी बनाए रखने और जश्न मनाने की क्षमता; काम का अर्थ।"

इस प्रकार, संत पापा फ्राँसिस ने समुदाय को मिशनरी शिष्य बनने और अपने "शब्दों, प्रतिबद्धता और भाईचारे के माध्यम से, उन बहुत से लोगों के लिए आशा के तीर्थयात्री बनने का आह्वान किया, जिन्होंने जीने का आनंद खो दिया है।"

समुदाय को साथ-साथ चलने और दरवाज़े खुले रखने का आग्रह करते हुए, संत पापा ने धन्य एमिलिया फर्नांडीज रोड्रिगेज और धन्य सेफेरिनो जिमेनेज मल्ला के उदाहरणों को सामने रखा। वे दोनों गितानो समुदाय के लिए विश्वास और जीवन के शिक्षक थे। दोनों ही आस्था की रक्षा के लिए शहीद हो गए और दोनों ने प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया। अपने पत्र को समाप्त करते हुए, संत पापा ने गितानो गान के शब्दों को कार्य करने हेतु आह्वान के रूप में इस्तेमाल किया, "चलते रहना, अपना सर्वश्रेष्ठ देने, अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की कोमलता को प्रसारित करना।"

