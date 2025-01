संत पापा: ‘हमें दुनिया में आशा लाने हेतु सुसमाचार का आनंद साझा करना है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 10 जनवरी 2025 : "दुनिया में बाहर जाने से कभी न डरें" जहाँ "पुरुष और महिलाएँ अपने सुख और दुख जीते हैं," वहां "पवित्र आत्मा हमें रचनात्मकता के साथ सुसमाचार की खुशी और आशा की घोषणा करने के लिए प्रेरित करता है।

संत पापा फ्राँसिस ने शुक्रवार को कांग्रेस मिशन के लगभग पचास समन्वयकों को संबोधित करते हुए यह मजबूत प्रोत्साहन दिया, जो फ्रांस में सुसमाचार प्रचार को पुनर्जीवित करने के लिए कई फ्रांसीसी काथलिक आंदोलनों द्वारा संचालित एक मिशनरी पहल है।

यह मंच देश भर से हजारों ख्रीस्तियों को एक साथ लाने के लिए एक वार्षिक दो से तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें वे प्रार्थना करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और इस बात पर चिंतन करते हैं कि आज के धर्मनिरपेक्ष समाज में सुसमाचार का सबसे अच्छा प्रचार कैसे किया जाए।

कंसिस्ट्री हॉल में समूह को संबोधित करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने सुसमाचार की सेवा के लिए कांग्रेस मिशन की “वफादार प्रतिबद्धता” की सराहना करते हुए कहा कि “यह दुनिया में प्रकाश और आशा का स्रोत है, जिसे इसकी सख्त जरूरत है।”

इस साल नवंबर में बर्सी में होने वाली सभा को आशा की वर्तमान जयंती के संदर्भ में देखते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने टिप्पणी की कि “खुशी आशा और मिशन से अविभाज्य है।” यह “क्षणिक उत्साह तक सीमित नहीं है, बल्कि मसीह के साथ व्यक्तिगत माकात से उत्पन्न होती है और हमें हमारे भाइयों और बहनों की ओर निर्देशित करती है।”

इसलिए तीर्थयात्री होने का मतलब है “कलीसिया में एक साथ चलना, लेकिन साथ ही बाहर जाकर दूसरों से मिलने का साहस रखना” ताकि “दुनिया को एक जीवंत शब्द देकर आशा लाई जा सके, जो सुसमाचार में निहित हो, एक ऐसा शब्द जो सांत्वना देता है और नए रास्ते खोलता है।”

यह स्वीकार करते हुए कि संघर्ष, अन्याय और "व्यक्तिवाद द्वारा खंडित" हमारी दुनिया में आशा को अक्सर परखा जाता है, संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर जोर दिया कि ख्रीस्तीय निश्चितता कि "मसीह हमारी आशा है" "साझा करने का एक उपहार है, एक प्रकाश है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए", इसलिए उन्होंने कांग्रेस मिशन के नेताओं से मिशन के आह्वान का साहसपूर्वक जवाब देने का आग्रह किया और खुद को पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किये जाने की अनुमति देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "कभी-कभी, इसका मतलब हमारे सामान्य ढांचे से बाहर निकलना और यहां तक ​​कि 'थोड़ी गड़बड़ी पैदा करने के लिए तैयार होना हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें रचनात्मकता की ओर से जाती है।"

संत पापा फ्राँसिस ने कांग्रेस मिशन को विशेष रूप से युवाओं, "आशा के प्रथम तीर्थयात्रियों" को प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें विश्वास में बढ़ने, साहसी विकल्प चुनने का साहस करने और स्वयं येसु के मिशनरी शिष्य बनने में मदद मिल सके।

उन्होंने आग्रह किया, "उनमें एक अधिक भाईचारे वाली दुनिया का सपना देखने का साहस पैदा करें, और उनके साथ चलें ताकि वे अपने परिवारों, स्कूलों और कार्यस्थलों में आशा के कारीगर बन सकें।" संत पापा ने उन्हें बुजुर्गों और युवाओं के बीच संबंधों को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने कांग्रेस मिशन से आग्रह किया कि वे आपस में एकता को कभी न भूलें, जिसके बारे में उन्होंने कहा, "यह दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाह है, प्रेम का एक जीवंत प्रदर्शन है जो ख्रीस्तियों को मसीह के अनुयायियों के रूप में पहचानता है।"

"एकता एक शक्तिशाली गवाह है: यह एक दूसरे के लिए हमारे प्यार से है ताकि दुनिया पहचाने, कि हम मसीह के शिष्य हैं। एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करें, और अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से पवित्र आत्मा द्वारा लाए गए फलों में एक साथ आनंद लें।"

अपने संबोधन को विराम देते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया कि नवंबर में उनकी 11वीं सभा फ्रांस में कलीसिया के लिए खुशी, परिवर्तन और नवीनीकरण का समय हो।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here