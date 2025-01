संत पापा ने भारतीय धर्माध्यक्षों से कहा: ‘गरीबों के लिए आशा की किरण बनें'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 29 जनवरी 2025 : भारत के लैटिन रीति के धर्माध्यक्ष अपनी 36वीं आम सभा के लिए एकत्रित हुए हैं, संत पापा फ्राँसिस ने उनसे अपनी प्रेरिताई में गरीबों और कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, तथा उनसे कलीसिया के दरवाजे खोलने का आह्वान किया है।

ओडिशा राज्य के कटक-भुवनेश्वर महाधर्मप्रांत में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि उनके विचार-विमर्श से "स्थानीय कलीसियाओं को यह समझने में सहायता मिले कि धर्मसभा के मार्ग के लाभों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जाए और मिशनरी शिष्य बनने के अपने आह्वान में और अधिक विश्वासियों को प्रेरित किया जाए।"

जयंती वर्ष का उल्लेख करते हुए, संत पापा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत में कलीसिया "पूरे राष्ट्र के लिए आशा का प्रतीक बनी रहेगी, हमेशा गरीबों और सबसे कमजोर लोगों का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलने की कोशिश करेगी, ताकि सभी को बेहतर भविष्य की आशा हो।"

"मिशन के लिए धर्मसभा के मार्ग को समझना" विषय के तहत, भारत के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीबीआईI) की सभा भारत में लैटिन रीति के 204 धर्माध्यक्षोम को कलीसिया के मिशन पर विचार करने के लिए एक साथ लाती है। तीन दिवसीय आध्यात्मिक साधना के बाद, आम सभा 4 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें दस प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: प्रशिक्षण और धर्मसभा जीवन शैली; बच्चे और परिवार; युवा, डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया; लोकधर्मी और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी; बुनियादी कलीसिया समुदाय; गरीबी और न्यायसंगत अर्थव्यवस्था; पारिस्थितिकी, जलवायु और न्याय; प्रवासी, शरणार्थी, आदिवासी और दलित; महिलाएँ और लैंगिक न्याय; सार्वभौमिकता, अंतरधार्मिक संवाद और शांति निर्माण।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here