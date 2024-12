संत पापा छात्रों से : आप में से हर कोई दुनिया को बदल सकता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 18 दिसंबर 2024 : इतालवी ख्रीस्तीय कर्मचारी संघ एसीएलआई की रोमन शाखा ने मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य छात्रों को काम की दुनिया से परिचित कराना था।

इस अवसर पर संत पापा फ्राँसिस ने छात्रों को संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि “दुनिया आपके सामने खुल रही है”।

संत पापा ने जोर देकर कहा, “संघ में आपके आने पर यह भीड़भाड़ और विचलित लग सकता है, लेकिन इसमें आपका योगदान की कमी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया में कुछ नया लेकर आते हैं। आपके साथ, सब कुछ, वास्तव में सब कुछ, बदल सकता है।”

इसके बाद संत पापा ने हृदय पर विचार किया, जो उनके हालिया विश्वपत्र ‘डिलेक्सिट नोस’ का विषय है और पूछा कि आज श्रमिकों के लिए इस अवधारणा का क्या अर्थ हो सकता है।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, “आम तौर पर, हम हृदय को प्रेम और मित्रता से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम हृदय को काम पर भी साथ लेकर चलते हैं... बाइबिल के अनुसार, हृदय निर्णय लेने का स्थान है। इसकी रक्षा करें!"

संत पापा ने आगे कहा, "मैं यह आपको इसलिए लिख रहा हूँ, क्योंकि, जैसे ही आप काम की दुनिया में प्रवेश करते हैं... आप शायद इस बात से अभिभूत हो जाते हैं कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है।"

संत पापा फ्राँसिस ने आग्रह किया, "इन परिस्थितियों में, शांति और स्वतंत्र रहने के लिए अपने हृदय की रक्षा करना सीखें। ऐसी माँगों के आगे न झुकें जो आपको अपमानित करती हैं और आपको असहज करती हैं, आगे बढ़ने के तरीकों और ऐसी माँगों के आगे न झुकें जो आपकी वास्तविकता को कमज़ोर करती हैं।"

संत पापा ने जोर देकर कहा कि दुनिया में योगदान देने के लिए, किसी को “हर चीज के साथ ठीक रहना जरूरी नहीं है, यहां तक ​​कि बुराई के साथ भी।”

संत पापा ने आग्रह किया कि “सामाजिक प्रतिष्ठा या अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए उन मॉडलों का अनुसरण न करें जिन पर आप विश्वास नहीं करते हैं। बुराई हमें अलग-थलग कर देती है, यह हमारे सपनों को खत्म कर देती है; यह हमें अकेला और निराश कर देती है।”

और संत पापा ने अपने संदेश को छात्रों को “एक साथ काम करने और नेटवर्क बनाने” के लिए आमंत्रित करते हुए समाप्त किया ताकि “हमारे आम घर का पुनर्निर्माण किया जा सके और मानव बंधुत्व के नेटवर्क को फिर से बुना जा सके”।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, “मानव हृदय आशा करना जानता है।” “सभी कार्य जो अलग-थलग नहीं करते हैं, बल्कि हमें मुक्त करते हैं, हृदय से शुरू होते हैं।”

