संत पापा फ्राँसिस: युद्ध बुरा है, युद्ध एक मानवीय हार है

वाटिकन सिटी, बुधवार 4 दिसंबर 2024 : "युद्ध एक मानवीय हार है... युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं करता, युद्ध बुरा है, युद्ध विनाश करता है"

पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के लोगों और राष्ट्रों को पीड़ित करने वाले संघर्षों की भयावहता के खिलाफ लगभग एक अग्निपरीक्षा, जिसे संत पापा फ्राँसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में मंच से सुनाया। आज आम दर्शन समारोह के अंत में, संत पापा ने विभिन्न भाषाओं में अपना अभिवादन समाप्त करते हुए, लिखित कागज से अपनी निगाहें हटाकर विश्वासियों की भीड़ को देखा और सभी से इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा। दुनिया हिंसा से प्रभावित है जो घटने के बजाय बढ़ती जा रही है।

"कृपया शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें..."

संत पापा फ्राँसिस रविवारीय देवदूत प्रार्थना और बुधवारीय आम दर्शन समारोह में पीड़ित क्षेत्रों की सूची बनाते हैं, जिसकी शुरुआत यूक्रेन से होती है, फिर फिलिस्तीन, इज़राइल, म्यांमार से होती है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं - बच्चों के साथ, "इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं।" यूनिसेफ के अनुसार, यूक्रेन में रूसी हमलों में मारे गए बच्चों की पुष्ट संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 40% तक बढ़ गई है; संयुक्त राष्ट्र की इसी संस्था ने कुछ महीने पहले म्यांमार में तनाव बढ़ने पर विभिन्न पक्षों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खदानों और अन्य विस्फोटक उपकरणों के कारण बच्चों सहित नागरिक पीड़ितों की संख्या में वृद्धि के बारे में चिंता जताई थी। इसके बजाय, गाजा पट्टी में तीन हजार से अधिक बच्चों के मारे जाने की चर्चा है, जिनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

“इतने सारे मृत बच्चे, इतने सारे मृत निर्दोष। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें शांति प्रदान करें। हम हमेशा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।"

संत पापा फ्रांसिस ने पोलिश विश्वासियों को अपने अभिवादन के दौरान यूक्रेन के लिए एक विचार व्यक्त किया था, जिसके दौरान उन्होंने अगले रविवार, 8 दिसंबर को पूर्वी कलीसिया के लिए प्रार्थना और सामग्री सहायता के 25वें दिवस के उत्सव को याद किया। यह पोलिश धर्माध्यक्षों की पहल है, जो 24 वर्षों से सक्रिय है, जो निकायों, पल्लियों, धर्मसंघों, समुदायों या व्यक्तिगत दाताओं के सहयोग से, पोलैंड में रहने वाले युद्ध शरणार्थियों और युद्धों के प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए कई मानवीय सहायता भेजता है।

संत पापा ने कहा, “मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो उन क्षेत्रों में प्रार्थनाओं और भेंटों के जरिए कलीसिया का समर्थन करते हैं, खासकर युद्ध से पीड़ित यूक्रेन में। मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ!

संत पापा फ्राँसिस ने पहली बार चीनी भाषा में बुधवार के धर्मशिक्षा के सारांश के पाठ की शुरुआत के अवसर पर चीनी लोगों को एक विशेष आशीर्वाद भी भेजा। फ़ीदेस एजेंसी के एक सहयोगी, अनुवादक द्वारा पाठ के अंत में और संत पेत्रुस प्रांगण में अग्रिम पंक्ति में चीन से आए लड़कों और लड़कियों के समूह को देखकर, संत पापा ने महान पूर्वी देश को अपनी शुभकामनाएँ भेजीं।

“मैं यहां मौजूद चीनियों और मीडिया के माध्यम से जुड़े लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप सभी और आपके परिवारों के लिए खुशी और शांति का आह्वान करता हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें!"

