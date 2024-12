संत पापा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से फ़ोन पर बात की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 दिसंबर की रात को फ़ोन पर बात की। यह बातचीत राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के समापन के समय हुई और हाल के वर्षों में उनकी कई बार बातचीत या मुलाक़ात हुई है।

वाइट हाउस के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने "छुट्टियों के मौसम में दुनिया भर में शांति को आगे बढ़ाने के प्रयासों" पर चर्चा की। ज्ञापन में कहा गया है कि बाइडेन ने "मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके काम सहित वैश्विक पीड़ा को कम करने के लिए संत पापा की निरंतर सिफारिश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

राष्ट्रपति ने "अगले महीने वाटिकन आने के लिए संत पापा फ्राँसिस के निमंत्रण को भी विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया।" बाद में जारी एक बयान में, वाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बताया कि बिडेन 9-12 जनवरी तक रोम में रहेंगे, इस दौरान वे संत पापा फ्राँसिस, इतालवी राष्ट्रपति सरजो मत्तरेल्ला और इतालवी प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। बयान में कहा गया है कि संत पापा के साथ मुलाकात 10 जनवरी को निर्धारित है।

20 जनवरी को वाइट हाउस छोड़ने से पहले उनकी घोषित यात्रा वाटिकन की अंतिम यात्रा होगी, जब उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प नए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

संत पापा के दिल के सबसे करीब के मुद्दों में से एक मौत की सज़ा पाए कैदियों का भाग्य है। यह विषय हमेशा से संत पापा फ्राँसिस के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिन्होंने 2018 में काथलिक कलीसिया की धर्मशिक्षा के पैराग्राफ 2267 में संशोधन करके किसी भी परिस्थिति में मौत की सज़ा की अस्वीकार्यता की पुष्टि की थी - क्योंकि, उन्होंने समझाया, जब कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है तब भी मानवीय गरिमा बरकरार रहती है।

सितंबर, 2022 के मासिक प्रार्थना मनोरथ के लिए अपने वीडियो संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने एक ऐसे उपाय के लिए अपनी "नहीं" दोहराई जो न्याय नहीं लाता बल्कि प्रतिशोध को बढ़ावा देता है।

इस महीने आशा और दया के समय की शुरुआत में, उन्होंने जयंती की प्रत्याशा में फिर से इस मुद्दे को उजागर किया, जिसके दौरान - जैसा कि उन्होंने जयंती वर्ष के बुल ‘स्पेस नॉन कॉन्फंडिट’ में लिखा था - उन्हें गरीब देशों के लिए विदेशी ऋण को रद्द करने और दुनिया भर में मृत्युदंड को समाप्त करने जैसे ठोस कदमों की उम्मीद है; वर्तमान में, 50 से अधिक देश मृत्युदंड का उपयोग करना जारी रखते हैं।

संत पापा ने मृत्युदंड को "ख्रीस्तीय धर्म के विपरीत" और "क्षमा और पुनर्वास की सभी आशाओं को समाप्त करने वाला" कृत्य बताया है।

8 दिसंबर को निष्कलंक गर्भाधान के पर्व पर देवदूत प्रार्थना के दौरान, संत पापा ने विश्वासियों से "संयुक्त राज्य अमेरिका में मौत की सजा पाने वाले उन कैदियों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। (…)

उन्होंने कहा, "आइए हम प्रार्थना करें, कि उनकी सजा कम हो, बदली जाए। आइए, हम अपने इन भाइयों और बहनों के बारे में सोचें और प्रभु से उन्हें मौत से बचाने की कृपा मांगें।"

संत पापा के शब्दों के बाद, अमेरिकी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने अमेरिका में सभी काथलिकों से तत्काल अपील जारी की, जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि वे निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन से वर्तमान में मृत्यु पंक्ति में चालीस व्यक्तियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए कहें।

इससे पहले, काथलिक मोबिलाइज़िंग नेटवर्क (सीएनएन) - एक राष्ट्रीय काथलिक संगठन जो अमेरिका में मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करता है - ने संघीय जेलों में बंद 40 लोगों की सज़ा कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था।

कार्यकारी निदेशक क्रिसन वैलनकोर्ट मर्फी के अनुसार, राष्ट्रपति बाइडेन के लिए - जिन्होंने जून 2021 में संघीय निष्पादन पर पहले ही एक अस्थायी रोक लगा दी थी (एक विराम जिसे ट्रम्प ने पलटने का वादा किया था) - यह काथलिक शिक्षा को अपनाने और इन लोगों की जान बचाने का एक अनूठा और अंतिम अवसर है। ऐसा करना जुबली के पहले महीने के साथ मेल खाएगा और उनके राष्ट्रपति पद की अंतिम अवधि को चिह्नित करेगा।

