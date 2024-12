रोम निवासियों से पोप : जयंती वर्ष में अपने घरों के दरवाजे खोलें

वाटिकन न्यूज

पोप फ्राँसिस ने रोम के लोगों को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए आग्रह किया है जो जुबली वर्ष के लिए दुनियाभर से अनन्त शहर की यात्रा करेंगे।

पोप ने किशोरों की जयंती का उल्लेख किया है - जो 25 से 27 अप्रैल तक होगी - और युवाओं की जयंती - जो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। पोप ने कहा कि ये बहुप्रतीक्षित मुलाकातें "आशा की एक बड़ी निशानी होंगी।"

उन्होंने बताया, "युवा अपने दिलों में अपनी कलीसिया और समुदायों के समृद्ध विश्वास के साथ-साथ शांति और एकजुटता की दुनिया बनाने की प्रतिबद्धता रखते हैं।"

इसके बाद पोप ने रोम के परिवारों, पल्ली और धर्मसंघी समुदायों को आमंत्रित किया कि वे "इन युवा लोगों का स्वागत करने के लिए अपने घर खोलें, उन्हें दोस्ती का संकेत दें और उनकी खुशी में सहभागी हों।"

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि युवाओं की जयंती, जो गर्मियों के चरम पर होगी, निश्चित रूप से अतिरिक्त उदारता की आवश्यकता होगी, "इन युवाओं के उत्साह और साक्ष्य से मिलने से आपको जो उपहार मिलेगा वह किसी भी प्रयास से अधिक होगा।" उन्होंने जोर दिया कि परिवार, और विशेष रूप से युवा और किशोरवाले परिवार, "अनुभव करेंगे कि उनके बच्चों और युवा मेहमानों के बीच स्थापित होनेवाली दोस्ती का बंधन कितना समृद्ध होगा।" और इब्रानियों के पत्र से उद्धरण देते हुए, पोप ने कहा, "अजनबियों का आतिथ्य करना न भूलें, क्योंकि ऐसा करके कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आतिथि सत्कार किया।"

अंत में, संत पापा लिखते हैं, "मुझे आपकी उदारता और इच्छा पर पूरा भरोसा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पूरे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ, तथा आपको रोम की संरक्षिका माता मरियम को सौंपता हूँ।"

