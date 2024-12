संत पापा रोमन कूरिया से : 'कभी भी एक दूसरे के बारे में बुरा न बोलें'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन के आशीर्वाद भवन में रोमन कूरिया के सभी सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ख्रीस्त जयंती और जुबली बर्ष की शुभकामनाएँ दी।

संत पापा ने कहा, “आज मैंने दूसरों के बारे में अच्छा बोलने और उनके बारे में बुरा न बोलने के बारे में सोचा। यह ऐसी चीज़ है जो हम सभी को चिंतित करती है – धर्माध्यक्ष, पुरोहित , समर्पित व्यक्ति और लोकधर्मी। इस संबंध में, हम सभी समान हैं, क्योंकि यह हमारे मानव होने का हिस्सा है।”

अपने चिंतन को शुरू करने से पहले संत पापा फ्राँसिस ने फिर से गाजा में चल रहे घातक युद्ध पर विचार किया, जहां शुक्रवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें जबालिया अल-नजल में एक ही परिवार के सात बच्चे शामिल थे, जबकि इजरायल पहले से ही तबाह हो चुके क्षेत्र पर बमबारी जारी रखे हुए है। संत पापा ने बिना किसी स्क्रिप्ट के कहा, "यह युद्ध नहीं है। यह क्रूरता है।" "मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरे दिल को छू गया है।"

आगे संत पापा ने कहा कि अच्छा बोलना और बुरा न बोलना नम्रता की अभिव्यक्ति है, और नम्रता देह धारण की पहचान है और विशेष रूप से प्रभु के जन्म का रहस्य जिसे हम मनाने जा रहे हैं। एक ख्रीस्तीय समुदाय इस हद तक आनंद और भाईचारे के साथ रहता है कि उसके सदस्य विनम्रता के रास्ते पर चलते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने और बोलने से इनकार करते हैं। संत पोलुस, रोम के समुदाय को लिखते हुए कहते हैं, "आशीर्वाद दें और शाप न दें।" (रोमियों 12:14) हम उनके शब्दों का अर्थ यह भी समझ सकते हैं: "अच्छी तरह बोलें और दूसरों के बारे में बुरा न बोलें", हमारे सहकर्मी, हमारे वरिष्ठ और सहकर्मी, सभी के बारे में बुरा न बोलें।

संत पापा ने सुझाव दिया कि हम सभी, विनम्रता का अभ्यास करने के तरीके के रूप में, आत्म-आरोप का अभ्यास सीखें, जैसा कि प्राचीन आध्यात्मिक गुरुओं, विशेष रूप से गाजा के डोरोथियुस ने सिखाया था। हाँ, गाजा, वह स्थान जो वर्तमान में मृत्यु और विनाश का पर्याय बन गया है, एक बहुत ही प्राचीन शहर है, जहाँ ख्रीस्तीय धर्म की पहली शताब्दियों में मठ और उत्कृष्ट संत और शिक्षक फले-फूले। डोरोथियुस उनमें से एक था। बेसिल और इवाग्रिअस जैसे महान आचार्यों के नक्शेकदम पर चलते हुए, उन्होंने अपने लेखन और अपने पत्रों के माध्यम से कलीसिया का निर्माण किया, जो सुसमाचार संबंधी ज्ञान से भरपूर हैं। आज भी, उनकी शिक्षाओं पर विचार करके, हम आत्म-आरोप के माध्यम से विनम्रता सीख सकते हैं, ताकि अपने पड़ोसी के बारे में बुरा न बोलें।

अपने एक "निर्देश" में डोरोथियुस कहते हैं, "जब कोई बुराई किसी विनम्र व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह तुरंत अपने अंदर झाँकता है और यह निर्णय लेता है कि वह इसके लायक है। न ही वह खुद को दूसरों को दोष देने या दोष देने की अनुमति देता है। वह बिना किसी उपद्रव, बिना किसी पीड़ा के और पूरी शांति से इस कठिनाई को सहन करता है। विनम्रता न तो उसे और न ही किसी और को परेशान करती है।" और फिर: "अपने पड़ोसी की गलतियों को जानने या उसके खिलाफ संदेह करने की कोशिश न करें। अगर हमारी अपनी दुर्भावना ऐसे संदेह को जन्म देती है, तो उन्हें अच्छे विचारों में बदलने की कोशिश करें।"

संत पापा ने कहा कि आत्म-आरोप केवल एक साधन है, फिर भी यह एक आवश्यक साधन है। यह व्यक्तिवाद को "नहीं" और समुदाय की कलीसियाई भावना को "हां" कहने में हमारी सक्षमता का आधार है। जो लोग आत्म-आरोप के गुण का अभ्यास करते हैं, वे धीरे-धीरे संदेह और अविश्वास से मुक्त हो जाते हैं, और ईश्वर के लिए जगह बनाते हैं, जो अकेले दिलों को जोड़ सकते हैं। यदि हर कोई इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो एक समुदाय का जन्म हो सकता है, जिसमें सभी एक-दूसरे के संरक्षक होते हैं और विनम्रता और परोपकार में एक साथ चलते हैं।

इस आध्यात्मिक "शैली" का आधार क्या है? यह आंतरिक अपमान है, जो ईश्वर के वचन के "विनम्रता" की नकल है। एक विनम्र हृदय खुद को अपमानित करता है, येसु के हृदय की तरह, जिसे इन दिनों हम चरनी में लेटे हुए देखते हैं।

संत पापा ने कहा भविष्यवक्ताओं ने यहाँ तक कि योहन बपतिस्मा ने भी अपेक्षा की थी कि बुराई की गिरफ़्त में दुनिया की त्रासदी का सामना करते हुए, ईश्वर अपनी सारी धार्मिकता ऊपर उठा ले। परंतु नबी इसायह हमें बताते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है; उसके विचार हमारे विचार नहीं हैं, और उसके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं। ईश्वर की पवित्रता, दिव्य के रूप में, हमारी नज़र में विरोधाभासी है। सर्वोच्च ईश्वर खुद को छोटा, सरसों के बीज की तरह छोटा, स्त्री के गर्भ में पुरुष के बीज की तरह बनना चुनते हैं। इस तरह, वे दुनिया के पाप का बहुत बड़ा, असहनीय बोझ अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं।

संत पापा ने कहा कि ईश्वर की कृपालुता हमारे आत्म-आरोप के अभ्यास से प्रतिबिम्बित होती है, जो मुख्य रूप से हमारा अपना नैतिक कार्य नहीं है, बल्कि एक धार्मिक वास्तविकता है - जैसा कि ख्रीस्तीय जीवन में हमेशा होता है। यह ईश्वर की ओर से एक उपहार है, पवित्र आत्मा का कार्य है, जिसे स्वीकार करना, "विनम्रतापूर्वक" स्वीकार करना और इस उपहार को अपने दिलों में स्वागत करने के लिए तैयार होना हम पर निर्भर है। कुंवारी मरियम ने यही किया। उसके पास आत्म-आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था, फिर भी उसने ईश्वर की कृपालुता, पुत्र के अपमान और पवित्र आत्मा के उतरने में पूरी तरह से सहयोग करने का स्वतंत्र रूप से चुनाव किया। इस अर्थ में, विनम्रता को एक धार्मिक गुण कहा जा सकता है।

संत पापा ने कहा कि ईश्वर ने हमें श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद दिया।" ताकि हम "आशीर्वाद" दे सकें। हमें इस आशीर्वाद के बारे में जागरूक होना चाहिए अन्यथा "हम सूखने का जोखिम उठाते हैं और फिर हम उन सूखी नहरों की तरह बन जाते हैं जो अब पानी की एक बूंद भी नहीं ले जाती हैं।" और कार्यालय का काम अक्सर सूखा होता है और लंबे समय में सूख जाता है अगर कोई अपने आप को प्रेरितिक अनुभवों से, मुलाकात के क्षणों से, मैत्रीपूर्ण संबंधों से, अनावश्यक रूप से रिचार्ज नहीं करता है। सबसे बढ़कर, इसी कारण से, हमें हर साल आध्यात्मिक अभ्यास करने की ज़रूरत है: खुद को ईश्वर की कृपा में डुबोने के लिए, खुद को पूरी तरह से डुबो दें

संत पापा ने कहा, "अगर हमारा दिल इस मूल आशीर्वाद में डूबा हुआ है", , "तो हम हर किसी को आशीर्वाद देने में सक्षम हैं, यहां तक ​​​​कि जो हमारे लिए अप्रिय हैं, यहां तक​​​​कि उन्हें भी जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है।"

संत पापा ने सिएना की संत काथरीन के पत्रों का हवाला देते उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हुए कहा : "ऐसा लगता है कि [ईश्वर] हमारे अपराधों को याद नहीं रखना चाहते हैं, या हमें अनंत काल के लिए दंडित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमें निरंतर दया दिखाना चाहते हैं।" (पत्र, संख्या 15) आगे संत पापा ने कहा कि एफेसियों को लिखे संत पौलुस के पत्र (1:3) में हम पाते हैं,

“धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता! उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यत्मिक वरदान प्रदान किये हैं।” यहाँ हम दूसरों को "आशीर्वाद" देने की अपनी क्षमता का मूल पाते हैं: ठीक इसलिए क्योंकि हम स्वयं धन्य हैं, हम बदले में दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। हम सभी को इस रहस्य की गहराई में उतरने की ज़रूरत है; अन्यथा हम सूखने का जोखिम उठाते हैं और उन खाली, सूखे नहरों की तरह बन जाते हैं जिनमें अब पानी की एक बूँद भी नहीं है।

इसलिए स्वयं को "पवित्र आत्मा से सराबोर" होने देना संत पापा की रोमन कूरिया से सिफ़ारिश है। वह कहते हैं, देखने लायक मॉडल कुंवारी है: "वह, सर्वोत्कृष्ट, धन्य है जो दुनिया में येसु के रूप में आशीर्वाद लेकर आई।" संत पापा अपने अध्ययन कक्ष में रखी एक पेंटिंग का हवाला देते हैं, जिसमें माता मरियम अपने हाथों को ऐसे पकड़ती है जैसे कि वह एक सीढ़ी हो और बच्चा उन पर चढ़ जाता है: "बच्चे के एक हाथ में कानून है, दूसरे हाथ से वह अपनी मां से चिपक जाता है जिससे वह गिरता नहीं। माता मरिया का कार्य है: अपने बेटे को आगे लाना। इसी तरह वे हमें आगे बढ़ने में हमें मदद करती हैं।

संत पापा ने कई लेखकों और सहयोगियों को धन्यवाद, जिनमें से कई ने नवीनतम विश्वकोश ‘डिलेक्सिट नोस’ के प्रारूपण में भी सहयोग किया: "कितने लोगों ने वहां काम किया! कितने! ड्राफ्ट आये और चले गये।” अंत में, यह कामना कि "ईश्वर, हमारे लिए विनम्रतापूर्वक पैदा हुए, हमें हमेशा आशीर्वाद देने वाले पुरुष और महिला बने रहने में मदद करें।"

हमेशा की तरह, इस बैठक के अंत में संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को दो किताबें उपहार में दिया। ये लाइब्रेरिया एडिट्रिस वाटिकाना द्वारा प्रकाशित दो खंड हैं: पहला है "अनुग्रह एक मुलाकात है।" यदि ईश्वर मुफ़्त में प्यार करते हैं, तो आज्ञाएँ क्यों?", दोमिनिकन एड्रियन कैंडियार्ड द्वारा लिखित अनुग्रह और प्रत्येक ख्रीस्तीय की स्वतंत्रता के महत्व पर एक चिंतन। दूसरा है " “बेकार की भलाई की महिमा। अपूर्णता का स्वागत करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक”, एक अन्य दोमिनिकन, सिल्वेन डेटॉक द्वारा लिखित, मानव लघुता और ईश्वर के अक्सर आश्चर्यजनक विकल्पों पर एक चिंतन।

