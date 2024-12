संत पापा जेल के कैदियों से : अपने दिल में येसु का स्वागत करें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 21 दिसंबर 2024 : इटली के फ्लोरेंस सोलिसिआनो जेल में कैदियों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह के समापन पर, महाधर्माध्यक्ष जेरार्डो गैम्बेली ने संत पापा फ्राँसिस द्वारा कैदियों को संबोधित एक पत्र पढ़ा। कार्डिनल अर्नेस्ट सिमोनी भी फ्लोरेंटाइन संस्थान में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए।

कैदियों को लिखे अपने संक्षिप्त पत्र में, संत पापा फ्रांसिस ने कैदियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की, उन्हें अपनी "मानवीय और आध्यात्मिक निकटता" का आश्वासन दिया। एक दयालु और अच्छे पिता के रूप में उन्होंने आगामी क्रिसमस के मौसम पर विचार करते हुए, कैदियों को ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने उन्हें "येसु का स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया जो पैदा हुए हैं और हमारे दिलों को विश्वास और आशा से भर देते हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने कैदियों को पवित्र क्रिसमस और शांतिपूर्ण नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पत्र को समाप्त किया और उन्होंने "कैद किए गए भाइयों, उनके परिवारों और जेल कर्मचारियों को अपना" पितृत्व आशीर्वाद "दिया।

संत लूकस के सुसमाचार से लिये गये दैनिक पाठ पर विचार करते हुए, महाधर्माध्यक्ष गैम्बेली ने आने वाले जयंती वर्ष से जुड़े आशा के संदेश को दोहराया। उन्होंने मसीह के जन्म की छवि के साथ कैदियों को प्रोत्साहित किया। यह जन्म "एक कठिन परिस्थिति, उत्पीड़न, गरीबी में हुआ।" फिर भी उनके जन्म के माध्यम से, "मानव बनकर इस दुनिया में आये ईश्वर ने हमारे सभी इतिहासों में प्रकाश लाया।"

महाधर्माध्यक्ष गैम्बेली ने समझाया कि जेल को आशा के बिना एक जगह नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करके, "जेल वह जगह बन सकती है जहाँ कोई दिल में शांति पाता है।"

महाधर्माध्यक्ष गैम्बेली ने कार्डिनल सिमोनी का उदाहरण दिया, जिन्होंने अल्बानिया में कम्युनिस्ट शासन के तहत 28 साल तक कारावास और जबरन श्रम किया था। 1963 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1990 के दशक में रिहा होने के बाद, उन्होंने अपने जेलरों को माफ़ कर दिया और कम्युनिस्ट अल्बानिया में सुलह को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 2016 में, संत पापा फ्राँसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया।

महाधर्माध्यक्ष गैम्बेली ने कहा, "आज यहाँ आपके बीच उनकी उपस्थिति एक साझा पीड़ा को याद दिलाती है," यह "संकेत देता है कि व्यक्ति की गरिमा का हमेशा न्याय में सम्मान किया जाना चाहिए।" इसके अलावा, कार्डिनल की कहानी चुनौतीपूर्ण क्षणों में विश्वास के महत्व की गवाही देती है।

26 दिसंबर को संत पापा फ्राँसिस रोम में रेबिबिया के न्यू कॉम्प्लेक्स जेल में पवित्र द्वार खोलेंगे। यह कार्यक्रम जेल में जयंती की शुरुआत को चिह्नित करेगा। कमांडर सारा ब्रुनेटी ने संत पापा की यात्रा के महत्व को समझाया। उन्होंने इसे नौकरी से कहीं अधिक बताया, यह "एक बुलाहट है, और अब, संत पापा की यात्रा के लिए धन्यवाद, यह दया और आशा के मिशन के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की मान्यता बन गया है।"

