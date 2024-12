संत पापा फ्राँसिस युवाओं से: आशा हर संकट पर विजय प्राप्त करती है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 28 दिसंबर 2024 : संत पापा और पूरी कलीसिया युवा लोगों पर "भरोसा" करती है और उन्हें उन पर भरोसा है। "आशा से परे आशा", वह आशा जो थकान, संकट और चिंताओं पर काबू पाती है, नई पीढ़ियों को संबोधित निमंत्रण है, जो हिंसा और संघर्षों से चिह्नित दुनिया में और भी जरूरी है, जहां लोग खुद को "भ्रमित" पाते हुए "अमानवीय व्यवहार" असमानताएँ और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे झेलते हैं।

इस तरह संत पापा फ्राँसिस ने एस्टोनिया के तेलिन में तेज़े युवाओं की 47वीं यूरोपीय बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश में उत्तरी यूरोपीय देश में मौजूद विभिन्न ख्रीस्तीय संप्रदायों के सभी नेताओं को अपनी "हार्दिक शुभकामनाएं" दी हैं।

संत पापा ने 2018 में बाल्टिक देशों की अपनी प्रेरितिक यात्रा और तेलिन में कार्ली के लूथरन गिरजाघर में युवाओं के साथ बैठक को याद किया। उस अवसर पर, उन्होंने "जीवन की गवाही साझा करने, हम जो सोचते हैं और चाहते हैं उसे व्यक्त करने" के लिए एक साथ आने की सुंदरता को व्यक्त किया था।

फ्रांस स्थित विश्वव्यापी ख्रीस्तीय समुदाय के नेतृत्व में 47वीं बैठक, "साझाकरण और भाईचारे की भावना" को बढ़ावा देती है, जो उन "महान परीक्षणों" को देखते हुए और भी आवश्यक साबित होती है जिनका सामना करने के लिए वैश्विक समुदाय को बुलाया जाता है। संत पापा फ्राँसिस "हिंसा और युद्ध से प्रभावित" कई देशों और प्रत्यक्ष परिणाम भुगतने वाले लोगों को याद करते हैं।

"आशा से परे आशा" यह संदेश तेलिन से प्रतिध्वनित होता है। तेज़े के संचालक ब्रदर मैथ्यू द्वारा चुनी गई एक थीम, जो हाल ही में उद्घाटन की गई जयंती की थीम से मेल खाती है। इस संबंध में, संत पापा फ्राँसिस 49वां विश्व युवा दिवस के लिए अपने संदेश के एक अंश का हवाला देते हैं।

“आशा में चलें! आशा हर थकान, हर संकट और हर चिंता पर काबू पाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत प्रेरणा देती है, क्योंकि यह एक उपहार है जो हमें स्वयं ईश्वर से मिलता है: वे हमारे समय को अर्थ से भर देते हैं, हमें मार्ग पर प्रबुद्ध करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं और जीवन का लक्ष्य हैं।"

"प्रिय युवाओं, संत पापा पवित्र पिता आप पर भरोसा करते हैं", यह संत पापा फ्राँसिस द्वारा दिया गया आश्वासन है। एक विश्वास जो पूरी कलीसिया तक फैला हुआ है, "आज ई्श्वर के प्रेम की खुशखबरी की घोषणा करने" की आवश्यकता है। एक उद्देश्य जो कलीसियाई समुदाय द्वारा शुरू की गई "धर्मसभा प्रक्रिया" का हिस्सा है, जो "विभिन्न ख्रीस्तीय संप्रदायों के हमारे भाइयों और बहनों के साथ सार्वभौम मित्रता में महान प्रगति" की ओर ले जाने में सक्षम है।

संत पापा फ्राँसिस ने तेजे समुदाय के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने संदेश का समापन किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here