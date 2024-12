संत पापा निकारागुआ के विश्वासियों से : सबसे बुरे समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, 2 दिसंबर 2024 (रेई) : 2 दिसंबर 2024 को लिखे एक पत्र में संत पापा फ्राँसिस ने निकारागुआ के लोगों के साथ निकटता और एकजुटता व्यक्त की और उनसे आग्रह किया कि राष्ट्र के सामने आने वाली कई चुनौतियों के बावजूद वे ईश्वर में विश्वास न खोएं।

उन्होंने लिखा, "प्रभु के प्रेमपूर्ण प्रावधान को न भूलें, जो हमारे साथ है और हमारा एकमात्र निश्चित मार्गदर्शक है," उन्होंने निकारागुआ के विश्वासियों से ईश्वर में अपने "पुत्रवत विश्वास" और "कलीसिया के प्रति अपनी वफादारी" को मज़बूती से बनाए रखने की अपील की, जिसे उन्होंने "आपके अस्तित्व को रोशन करने वाले दो महान प्रकाश स्तंभ" के रूप में वर्णित किया।

संत पापा का पत्र ऐसे समय में आया है जब निकारागुआ में कई लोगों ने अनिश्चितता और कठिनाई का अनुभव किया है और एक सामाजिक-राजनीतिक संकट ने कलीसिया को प्रभावित किया है, जिसके कारण कई आस्था-आधारित संगठन और संघ बंद हो गए हैं और कई पुरोहितों और धर्माध्यक्षों को निष्कासित और गिरफ्तार किया गया है।

निकारागुआ के काथलिकों की आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखते हुए, जो माता मरियम के प्रति उनकी भक्ति में निहित है, संत पापा ने इन दिनों में निष्कलंक गर्भागमन की नोवेना के उत्सव का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि निकारागुआ की संस्कृति और आस्था में इसका एक विशेष स्थान है।

और कुंवारी मरियम के प्रति निकारागुआ के लोगों की कृतज्ञता और प्रेम का उल्लेख करते हुए, जो उनकी मातृ सुरक्षा का निरंतर स्रोत रही हैं, उन्होंने कहा: "आपने हमेशा अपनी सभी जरूरतों में उनकी मातृ सुरक्षा का अनुभव किया है और एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध आध्यात्मिकता के साथ अपना आभार व्यक्त किया है।"

जबकि कलीसिया 2025 के जयंती वर्ष की तैयारी कर रही है, संत पापा फ्राँसिस ने विश्वासियों को निष्कलंक गर्भागमन के उत्सव को शक्ति और नवीनीकरण के स्रोत के रूप में काम करने देने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि यह उत्सव (...) आपको कठिनाइयों, अनिश्चितताओं और कठिनाइयों में आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा।"

संत पापा ने उनसे "सर्वप्रथम ईश्वर" प्रार्थना के साथ ईश्वर के समक्ष समर्पण करने की अपनी परंपरा को जारी रखने का आह्वान किया और उन्होंने उन्हें प्रार्थना की शक्ति, विशेष रूप से रोज़री प्रार्थना को आध्यात्मिक चिंतन और ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में याद दिलाया।

विश्वासियों को येसु और मरियम के रहस्यों पर ध्यान लगाने के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, "रोज़री के माध्यम से हमें कितने अनुग्रह प्राप्त होते हैं; यह एक शक्तिशाली प्रार्थना है। हमें अपनी खुशियों और संघर्षों को ईश्वर को सौंपना चाहिए।"

समापन में, संत पापा फ्राँसिस ने कुंवारी मरिया की मध्यस्थता का आह्वान किया और आशा का संदेश दिया।

उन्होंने लिखा, "ईश्वर की माँ आपके लिए मध्यस्थता करना बंद नहीं करती है, और हम येसु से हमेशा आपको अपने हाथों में रखने के लिए कहना बंद नहीं करते हैं।"

संत पापा के पत्र में 2025 की जयंती के लिए लिखी गई एक प्रार्थना भी शामिल है जिसमें उन्होंने प्रभु से शांति और "आशा के तीर्थयात्रियों, हमारे अंदर स्वर्गीय अनुग्रह की लालसा को फिर से जगाने" के लिए कहा है।

