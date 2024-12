संत पापा संगठन रेसक्यू से : प्रवासियों का स्वागत करना सुसमाचार के अनुरुप है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 11 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने ओनलुस रेस्क्यू के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। वाटिकन में उनका स्वागत करते हुए भूमध्य सागर पार करने वाले प्रवासियों और बाल्कन मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के पक्ष में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए बधाई दी। वे उन लोगों का बचाव और स्वागत करते हैं जो दयनीय नावों में डूबने का जोखिम उठाते हैं, जो सभी प्रकार के खतरों के साथ लंबी यात्रा के अंत में यूरोप पहुंचते हैं। संत पापा ने कहा कि उनके संगठन का उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है: उन स्थानों से भाग रहे लोगों का जीवन जहां गंभीर संघर्ष होते हैं, जो अक्सर मानवीय संकट पैदा करते हैं और इसमें मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी शामिल होता है।

संत पापा ने कहा कि मजबूर प्रवासियों का सामना करते हुए, जो दुर्भाग्य से कभी-कभी एक त्रासदी बन जाता है। संत पापा ने उन्हे उदासीन नही होने और इस दृष्टिकोण के आधार पर अपने विश्वास को मजबूत करने हेतु प्रेरित किया कि “प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है और उसकी गरिमा अक्षुण्ण है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, त्वचा का रंग, राजनीतिक राय या धर्म कुछ भी हो।”

दुर्भाग्य से, कई बार ऐसा नहीं होता है और कई जिंदगियों का शोषण किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, गुलामी में बदल दिया जाता है। और प्रवासी घटना की विशालता और जटिलता का सामना करते हुए, नागर अधिकारी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार इससे पूरी तरह निपटने में सक्षम नहीं होते हैं।

संत पापा ने कहा, “आइए हम उन लोगों के कार्यों का स्वागत करें जो केवल चीजों को देखने, दूर से आलोचना करने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि जो इसमें शामिल होते हैं, अपना समय, अपनी प्रतिभा और अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा प्रवासियों की पीड़ा को कम करने, उन्हें बचाने, उनका स्वागत करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए देते हैं।”

संत पापा ने चार बातों पर ध्यान केंद्रित कियाः प्रवासी का स्वागत किया जाना चाहिए, उनका साथ दिया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। यह यह उदारता सुसमाचार के अनुरूप है, जो हमें सभी की भलाई करने के लिए आमंत्रित करता है और विशेष रूप से अंतिम, सबसे गरीब और सबसे अधिक परित्यक्त, बीमार, खतरे में पड़े लोगों के लिए।

और अंत में संत पापा ने उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन देते हुए प्रवासियों की मदद करने वाली माता मरियम की मध्यस्ता में सौंपा।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here