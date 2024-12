“सच्ची समृद्धि दूसरों के लिए खुले दिल में निहित है”, संत पापा फ्राँसिस

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 9 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने रविवार 8 दिसंबर को कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर्व दिवस पर संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान अपने प्रवचन में पूछा, "अगर हमारा दिल ठंडा, खाली और बंद रहता है, तो बैंक खाते में पैसे भरने, आरामदायक घर और अवास्तविक आभासी रिश्तों का क्या फायदा है?" "अगर आधी दुनिया भूख से मर रही है या युद्ध से तबाह हो रही है, और बाकी लोग उदासीनता से देख रहे हैं, तो विशेषाधिकार प्राप्त देशों में महान वित्तीय विकास हासिल करने का क्या फायदा है?" उन्होंने शनिवार शाम को एक कॉन्सिस्ट्री समारोह में लाल टोपी प्राप्त करने वाले 21 नए कार्डिनलों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया।

दुनिया को बदलने के लिए कुंवारी मरियम को आदर्श बताते हुए संत पापा ने कहा, “मरियम का हृदय, पाप से मुक्त और आत्मा के लिए खुला हुआ, एक ऐसा हृदय है जो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है।”

उन्होंने आगे कहा, मरियम की सुंदरता दूर या अप्राप्य नहीं है - यह सभी के लिए एक उपहार है, जो हमसे भी ऐसी ही प्रतिक्रिया की मांग करता है।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, “निष्कलंक माता मरिया अपनी फलदायीता में सुंदर है क्योंकि वह पहचानती है कि जीवन देने के लिए उसे खुद में मरना होगा, गरीबों और कमजोरों की देखभाल करने के लिए खुद को भूलना होगा।”

उन्होंने कहा कि उनका उदाहरण हम सभी से उनकी मानवता का अनुकरण करने और, "ईश्वर की कृपा से, हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करने" का आह्वान करता है।

बिना किसी तैयारी के बोलते हुए, पापा ने अपने विश्वास को भी दोहराया कि मरियम द्वारा प्रस्तुत महिला मॉडल मौलिक है क्योंकि "महिलाओं के बिना कोई मुक्ति नहीं है। कलीसिया महिला है।"

"मरिया का उदाहरण हमें हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करने का आह्वान करता है।"

संत पापा ने चेतावनी दी कि आत्मनिर्भरता - यह भ्रम कि हम अकेले में कामयाब हो सकते हैं - मानवता को घायल कर रही है। उन्होंने कहा, "न तो प्यार और न ही खुशी आत्मनिर्भरता की धारणा से पैदा हो सकती है।" केवल व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित जीवन, दूसरों के संघर्षों से अलग, केवल खालीपन की ओर ले जाता है।

उन्होंने विश्वासियों से माता मरियम के गुणों को अपनाने का आह्वान किया - संतान, वैवाहिक और मातृ प्रेम - नवीनीकरण के मार्ग के रूप में। उन्होंने पुष्टि की कि जो जरूरत है, वह अधिक संपत्ति नहीं है, बल्कि ऐसे दिल हैं जो खुले हैं और हाथ जो देने के लिए तैयार हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने विश्वासियों से इस तरह जीने की अपील की जो वास्तव में दुनिया को बदल दे। उन्होंने आग्रह किया, "आइए, हम निष्कलंक मरियम की ओर देखें और उनसे अपने प्रेमपूर्ण हृदय के माध्यम से हमें अपने वश में करने के लिए कहें। वह हमें परिवर्तित करें और हमें एक ऐसा समुदाय बनाएं जिसमें संतान, वैवाहिक और मातृ प्रेम जीवन का नियम और मानदंड हो,"

उन्होंने कहा कि उनके उदाहरण का अनुसरण करके, परिवार एकता में बढ़ सकते हैं, समुदाय एकजुटता को फिर से पा सकते हैं और मानव परिवार अपने विभाजन से उबरना शुरू कर सकता है।

अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने नए कार्डिनलों को, जिन्हें विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे के रूप में अपनी सेवा में मदद करने के लिए कहा है: "वे दुनिया के कई हिस्सों से, महान ज्ञान लेकर, ईश्वर के राज्य के विकास और प्रसार में योगदान देने के लिए आए हैं।"

"आइए, अब हम उन्हें हमारे उद्धारकर्ता की माँ की मध्यस्थता के लिए एक विशेष तरीके से सौंप दें।"

