संत पापा : जयंती ‘हमारे जीवन का जायजा लेने’ का अवसर है

वाटिकन सिटी, बुधवार 4 दिसंबर 2024 : "जयंती वर्ष, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों रूप में, हमारे जीवन का जायजा लेने का बहुमूल्य समय होता है।" संत पापा फ्राँसिस ने बुधवार 4 दिसंबर के वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम सभागार में नाज़रेथ के पवित्र परिवार धर्मसमाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत में धर्मबहनों से मुलाकात की।

संत पापा ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें और धर्मसमाज के हर सदस्य का अभिवादन करते हुए कहा कि यह उनके लिए अपने इतिहास में प्राप्त कई अनुग्रहों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को आभार व्यक्त करने का अवसर होगा और प्रत्येक प्रभु की सेवा में आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत कर पायेंगे।

नाज़रेथ के पवित्र परिवार की धर्मबहनों के धर्मसमाज की स्थापना 1875 में हुई थी और उनकी वेबसाइट के अनुसार, वे 14 देशों में 140 समुदायों में सेवा करती हैं।

संत पापा ने उल्लेख किया कि धर्मसमाज की 150वीं वर्षगांठ का समरोह आगमन के साथ शुरू होता है। आगमन का मौसम, प्रभु के वादों में अपने धैर्य और आशा से भरी उम्मीद के साथ, हमें ईश्वर की भविष्यवाणी में अधिक भरोसा विकसित करने में सक्षम बनाता है। इस आगमन काल में उनका समारोह सभी धर्मबहनों और उनके सहयोगियों को ईश्वर के देहधारी पुत्र, विशेष रूप से धन्य संस्कार और उनके द्वारा सेवा किए जाने वाले लोगों में चिंतनशील विश्वास में बढ़ने में मदद करेगा।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि सभी जयंती वर्ष “चिंतन, स्मरण और पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कह रही है, इसे सुनने के अवसर हैं।”

उन्होंने प्रार्थना की, “प्रभु के प्रति खुले दिलों और ‘हमारे उद्धार के द्वार, प्रभु येसु के साथ वास्तविक, व्यक्तिगत मुलाकात’ के माध्यम से, आपका समुदाय हमेशा ‘दहलीज’ बनें और जिसके माध्यम से वे परिवार जो आपके करिश्मे का केंद्र हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह में शरण, आशा और शांति पा सकें।”

संत पापा ने उन कई समकालीन परिवारों को याद किया जो युद्ध से तबाह हो गए हैं या अपने घरों या यहाँ तक कि मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने नाज़रेथ के पवित्र परिवार की धर्मबहनों से हमेशा दया के आध्यात्मिक और शारीरिक कार्य करने का आग्रह किया। संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "आपकी प्रार्थना और उदारता के व्यावहारिक कार्य हमेशा येसु के प्रेम को दर्शाते हैं, ताकि आप किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए आशा के संकेत बन सकें।"

