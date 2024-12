संत पापा फ्राँसिस: 'संत लूसिया हमें अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए करुणा का गुण सिखाती हैं'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 (रेई) : संत लूसिया के पर्व दिवस पर संत पापा फ्राँसिस ने सिराकूसा के महाधर्माध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्हें और सिराकूसा की कलीसिया के बधाई दी कि वे आने वाले वर्ष में आशा की जुबली के साथ साथ लूसियन वर्ष मनाते है, जो कुंवारी और शहीद लूसिया को समर्पित है। सिराकूसा की रहने वाली संत लूसिया सिराकूसा महाधर्मप्रांत की संरक्षिका संत है।

लूसिया का लैटिन शब्द लक्स है जिसका अर्थ है "प्रकाश"। वह स्पष्ट आँखों से उन लोगों को देखती थी जो उसे मारना चाहते थे और उसने ऐसा किया, क्योंकि वह एक ख्रीस्तीय थी और उससे भी पहले बदला लेने के लिए, उस प्रेमी को "नहीं" कहने के बाद जो मसीह के लिए खुद को समर्पित करने के उसके फैसले का सम्मान नहीं करना चाहता था। संत लूसिया की शहादत में कालातीत मूल्यों की एक दुनिया है: "स्पष्ट, पारदर्शी, ईमानदार होना", "जीवन की अस्पष्टताओं और आपराधिक मिलीभगत से बाहर निकलना"। और एक स्वतंत्र महिला का उदाहरण है, जो दर्शाती है कि "एक बाहर जाने वाली कलीसिया में काम और स्त्री शब्द कितना आवश्यक है, जो संस्कृति और सह-अस्तित्व में खमीर और प्रकाश है।"

सिराकूसा के महाधर्माध्यक्ष फ्रांसेस्को लोमांटो को भेजे गए पत्र में, संत पापा सबसे पहले महान जयंती तीर्थयात्रा की पूर्व संध्या पर संत के शरीर की "तीर्थयात्रा" की सराहना की।" संत पापा ने कहा कि दिसंबर का महीना इस वर्ष जयंती की शुरुआत में समाप्त होगा जो "आशा के तीर्थयात्रियों" का आह्वान करता है। लेकिन वे एक और तीर्थयात्रा, वेनिस से सिराकूसा तक संत लूसिया की यात्रा करेंगे, यानी उस शहर से जहां उसके शरीर की रक्षा की गई, जहां उसकी गवाही पहली बार चमकी, और पूरे विश्व में प्रकाश फैलाया। यह तीर्थयात्रा उस ईश्वर के रहस्य को दर्शाता है जो हमेशा पहला कदम उठाते हैं, जो कभी नहीं पूछते जो वह स्वयं करने को तैयार नहीं है। संत पापा ने कहा कि संत लूसिया आपके पास आती है, ताकि आप स्वयं पहले कदम के पुरुष और महिलाएं, एक साथ आने वाले ईश्वर की बेटियां और बेटे बन सकें।

दो विशेष कलीसियाओं के बीच एकता, जिसने संत लूसिया के शरीर के अस्थायी स्थानांतरण के को संभव बनाया, दुनिया में रहने का एक तरीका इंगित करता है जो हमारे चारों ओर के अंधेरे को दूर कर सकता है: जहाँ प्रकाश है वहाँ उपहारों का आदान-प्रदान होता है, जहां एक का खजाना एक दूसरे के लिए धन है। हालाँकि, झूठ जो भाईचारे को नष्ट करता है और सृष्टि को नष्ट करता है।

संत पापा ने कहा कि संत लूसिया एक महिला है और उसकी पवित्रता सभी विश्वासियों को इंगित करती है कि कैसे महिलाओं के पास प्रभु का अनुसरण करने के अपने तरीके हैं। सुसमाचार की कहानियों के बाद से, येसु की महिला शिष्यों ने बुद्धिमत्ता और प्रेम देखा है जिसके बिना पुनरुत्थान का संदेश हम तक नहीं पहुँच सकता था। संरक्षिका संत लूसिया की उपमा, दूर तक देखने की गरिमा और क्षमता को जोरदार ढंग से व्यक्त करता है, जिसे ख्रीस्तीय महिलाएं आज भी सामाजिक जीवन के केंद्र में लाती हैं, किसी भी सांसारिक शक्ति को अपनी गवाही को अदृश्यता और मौन में बंद नहीं करने देती हैं।

संत पापा ने आंखों और दृष्टि की अपील पर जोर दिया, जिसकी संरक्षिका संत संत लूसिया हैं। उन्होंने कहा, "प्रकाश की ओर होना हमें शहादत के लिए भी उजागर करता है। शायद वे हम पर हाथ न डालें, लेकिन किस पक्ष में होना है, यह चुनने से हमारी शांति कुछ हद तक खत्म हो जाएगी।" अन्य अवसरों की तरह, संत पापा फ्राँसिस उन "शांति के रूपों" की आलोचना की जो "कब्रिस्तान की शांति से मिलते जुलते हैं" और हमें "अनुपस्थित करते हैं, जैसे कि हम पहले से ही मर चुके हैं"। इसके विपरीत, वे आग्रह करते हैं, आइए हम लड़कियों और लड़कों, किशोरों और वयस्कों को "गवाहों को पहचानने, आलोचनात्मक समझ विकसित करने, अपने विवेक का पालन करने" के लिए शिक्षित करने से कभी न थकें। हर बुलाहट के लिए हमें "चुनने" की आवश्यकता होती है और संत प्रदर्शित करते हैं कि "उन व्यक्तिगत या सामुदायिक आश्रयों से कैसे उभरना है जो हमें मानवीय नाटक के मूल से अपनी दूरी बनाए रखने की अनुमति देते हैं"।

सिराकूसा के विश्वासियों से संत पापा फ्राँसिस की अंतिम सिफारिश उन बहनों और भाइयों को "आध्यात्मिक रूप से" उत्सव में लाना नहीं भूलना है जो दुनिया भर में उत्पीड़न और अन्याय से पीड़ित हैं। अपने बीच मौजूद प्रवासियों, शरणार्थियों, गरीबों को शामिल करें।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here