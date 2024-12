ज़ायद पुरस्कार समिति: उम्मीदवार घायल दुनिया में ‘आशा के दूत’ हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 दिसंबर 2024 : "संत पापा फ्राँसिस दुनिया की स्थिति और लाखों लोगों की भूख से बहुत चिंतित हैं, जो कुपोषित हैं और कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश कर रहे हैं, जबकि दुनिया हथियारों के निर्माण पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रही है।" विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉ. नगोजी ओकोन्जो-इवेला ने शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए संत पापा की चिंता को साझा किया।

मानव बंधुत्व के लिए 2025 ज़ायद पुरस्कार के लिए निर्णायक समिति के छह सदस्यों ने शनिवार 14 दिसंबर को संत पापा फ्राँसिस के साथ मुलाकात के तुरंत बाद संचार विभाग (हमारे मूल संगठन) के कार्यालयों में पत्रकारों से मुलाकात की।

मानव बंधुत्व के लिए 2025 ज़ायद पुरस्कार के महासचिव जज मोहम्मद अब्देलसलाम ने कहा कि यह मानव बंधुत्व पर दस्तावेज़ से जुड़े समूहों के लिए संत पापा के साथ 20वीं सभा थी, जिस पर संत पापा फ्राँसिस ने 2019 में अल-अजहर के ग्रैंड इमाम शेख अहमद मुहम्मद अल-तैयब के साथ हस्ताक्षर किए थे।

उन्होंने कहा कि संत पापा के साथ प्रत्येक मुलाकात ने उन्हें मानव बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों में व्यक्तिगत प्रोत्साहन दिया है। जज अब्देलसलाम ने कहा, "जब हम संत पापा फ्राँसिस से मिलते हैं तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा हमेशा नवीनीकृत होती है।"

कार्डिनल पीटर टर्कसन ने कहा कि निर्णायक समिति का कार्य संत पापा के आशा और भाईचारे के संदेश को ध्यान में रखना और जायद पुरस्कार के लिए लगभग 100 उम्मीदवारों पर विचार करना है, जो अपने जीवन में किसी खास तरीके से शांति के लिए मानवता की इच्छा को व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा, "जैसे ही आशा की जयंती शुरू होती है, हमें याद रखना चाहिए कि हम फेंकने की संस्कृति और हमारे चारों ओर मौजूद अंधकार से अभिभूत न हों।"

कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि उम्मीदवारों को "आशा के प्रेषित" कहा जा सकता है, जो अपने छोटे और बड़े तरीकों से भाईचारे के संदेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

राष्ट्रमंडल देशों की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के अनुसार, मानव बंधुत्व के लिए जायद पुरस्कार विश्व को ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है जो मानवीय भावना को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सभी को यह पहचानने में मदद करता है कि शांति "केवल एक आशा नहीं है, बल्कि एक मानवीय वास्तविकता है और लोग इसे प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।"

सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी सैल ने स्वीकार किया कि हमारी दुनिया स्वार्थ, संघर्ष और संघर्ष से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्राँसिस इसके बजाय "आशा और ज्ञान" का संदेश देते हैं और दूसरों को शांति की दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

श्री सैल ने कहा कि जायद पुरस्कार द्वारा दुनिया को भाईचारे का संदेश दिया जाता है जो मानवता को भरने वाली अच्छाई तक पहुँचने के लिए धर्मों और जातियों से परे है। निर्णायक समिति के कई सदस्यों ने माना कि आज युवा लोग चिंता से भरी दुनिया का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कई अपने माता-पिता द्वारा दी गई बातों के बारे में चिंता कर रहे हैं।

डॉ. ओकोन्जो-इवेला ने दुख जताते हुए कहा, "700 मिलियन लोग हैं - जिनमें से 300 मिलियन अफ्रीकी महाद्वीप पर हैं - जो भूखे सोते हैं, जबकि हथियारों पर बहुत खर्च किया जाता है।" स्पेन के पूर्व प्रधानमंत्री जोस लुइस रोड्रिगेज ज़ापाटेरो ने कहा कि हमारे ऐतिहासिक समय में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे ज़्यादा संघर्ष और खुले युद्ध हुए हैं।

उन्होंने कहा, "हमें अपनी दुनिया के लिए एक नई रणनीति और दृष्टिकोण की ज़रूरत है।" "हमें शांति के लिए बहुत ज़्यादा संगठित होने की ज़रूरत है।"

श्री ज़ापाटेरो ने कहा कि संत पापा फ्राँसिस दुनिया को आशा, शांति और गरीबों तथा संघर्ष के कारण पीड़ित लोगों की देखभाल का एक "साहसी" संदेश देते हैं। उन्होंने कहा, "हम एक ही मानव परिवार हैं।" "सभी धर्म, सभी विचारधाराएँ, सभी देश एक ही मानवता हैं।"

भाईचारे के अर्थ पर विचार करते हुए, कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि यह शब्द ग्रीक शब्द एडेलफोस से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "एक ही गर्भ से।"

घाना में जन्मे कार्डिनल ने कहा, "एक ही गर्भ से पैदा हुए लोगों के लिए अलग-अलग प्रतिष्ठा होना असंभव है।" "हम सभी उस गरिमा को साझा करते हैं और हमें अपने रिश्तों की माँगों का सम्मान करना चाहिए। मानव भाईचारा हमारे रिश्तों के लिए वह बुनियादी आधार तैयार करता है।"

कार्डिनल टर्कसन ने कहा कि मानव भाईचारे के लिए जायद पुरस्कार एक अनुस्मारक है कि हर कोई दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर सकता है।

उन्होंने आग्रह किया, "कोई भी शांति का नायक बन सकता है।"

