संत पापा फ्राँसिस ने जिमी कार्टर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

वाटिकन सिटी, सोमवार 30 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि उन्हें "पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ" और उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालों के लिए अपनी "हार्दिक संवेदना" और प्रार्थनाएँ व्यक्त कीं।

वाटिकन सिटी राज्य के सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम में, संत पापा ने कार्टर की "गहरी ख्रीस्तीय आस्था से प्रेरित, लोगों के बीच मेल-मिलाप और शांति, मानवाधिकारों की रक्षा और गरीबों और ज़रूरतमंदों के कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता" को याद किया और उन्हें "सर्वशक्तिमान ईश्वर की असीम दया" में समर्पित किया।

1979 में, कार्टर व्हाइट हाउस में संत पापा की मेजबानी करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जब उन्होंने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वागत किया। उनकी मुलाकात के बाद, संत पापा ने कहा, "मुझे आपके निमंत्रण पर, आपसे मिलने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस हो रहा है; क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आपके पद से आप दुनिया के सामने पूरे अमेरिकी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप इस राष्ट्र को न्याय और शांति के मार्ग पर ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं।" अटलांटा के महाधर्माध्यक्ष ग्रेगोरी हार्टमायर ने एक बयान में उस मुलाकात को याद किया, जिन्होंने कहा कि दोनों विश्व नेताओं के बीच "पारस्परिक सम्मान" "सालों तक जारी रहा क्योंकि वे दोनों शांति और मानवाधिकारों के हिमायती थे।"

महाधर्माध्यक्ष हार्टमायर ने कहा कि राष्ट्रपति कार्टर और उनकी पत्नी रोज़लिन ने "ईसाई धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया।" "चाहे वह लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करना हो, या हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ घर बनाना हो और प्लेन्स, जॉर्जिया में संडे स्कूल में पढ़ाना हो, उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया," महाधर्माध्यक्ष हार्टमायर ने कहा। 1999 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ़्रीडम और 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार सहित पूर्व राष्ट्रपति के कई पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए, महाधर्माध्यक्ष हार्टमायर ने कहा, "रोज़लिन के साथ, [जिमी कार्टर] ने हमेशा इन अवसरों का उपयोग उदाहरण के द्वारा यह सिखाने के लिए किया कि एक सेवक-नेता होने का क्या मतलब है।"

"आज, अमेरिका और दुनिया ने एक असाधारण नेता, राजनेता और मानवतावादी को खो दिया," अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्टर की मृत्यु की घोषणा के तुरंत बाद जारी एक बयान में कहा। अपने पूर्ववर्ती को "महान चरित्र और साहस, आशा और आशावान व्यक्ति" बताते हुए, बाइडेन ने कार्टर की "करुणा और नैतिक स्पष्टता" की प्रशंसा की, "बीमारी को मिटाने, शांति स्थापित करने, नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने, बेघरों को घर देने और हमेशा हमारे बीच सबसे कमज़ोर लोगों की वकालत करने" के उनके काम पर प्रकाश डाला।

9 जनवरी को निर्धारित जिमी कार्टर का राजकीय अंतिम संस्कार वाशिंगटन, डी.सी. के कैपिटल रोटुंडा में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती के निधन के लिए उस दिन को शोक दिवस के रूप में घोषित किया है।

