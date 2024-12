संत पापा: जुबली की तरह "गरीबों के साथ संगीत कार्यक्रम" आशा पैदा करना चाहता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 7 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने शनिवार 7 दिसंबर को वाटिकन के कोंन्चिस्तोरो भवन में गरीबों के साथ संगीत कार्यक्रम के प्रवर्तकों और कलाकारों से मुलाकात की। संत पापा ने उनसे मिलकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज शाम संत पापा पॉल षष्टम सभागार में ‘गरीबों के साथ संगीत कार्यक्रम’ आयोजित किया जायेगा। यह हमारे कई भाइयों और बहनों के साथ संगीत की सुंदरता को साझा करने का एक खूबसूरत पल दिलों को जोड़ता है और भावना को उन्नत करता है।

संत पापा ने मोनसिन्योर मार्को फ्रिसिना को बधाई दी जिन्होंने एक बार फिर रोम धर्मप्रांत के गायक मंडल के साथ अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को एक साथ लाने में कामयाब रहे - जो इस साल चालीस साल की गतिविधि का जश्न मनाता है - और नोवा ओपेरा ऑर्केस्ट्रा, जो इस शाम के कार्यक्रम का आयोजन किया है। संत पापा ने सभी कलाकारों को, विशेष रूप से, उस्ताद हंस जिमर को उनकी विशेष भागीदारी के लिए; साथ ही सेलिस्ट टीना गुओ, संगीतकार डारियो वेरो और अभिनेत्री सेरेना औटिएरी को इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया।

संत पापा ने कहा कि एक संगीत कार्यक्रम एक सुंदर दृष्टांत है, सद्भाव का एक दृष्टांत है, यहां तक ​​कि धर्मसभा सद्भाव का भी जिसे कलीसिया पूरी तरह से जीने का प्रयास कर रही है। वास्तव में, प्रत्येक संगीत स्कोर अलग-अलग वाद्ययंत्रों और आवाज़ों को जोड़ता है, प्रत्येक का अपना हिस्सा होता है, अपनी लय होती है, अपनी ध्वनि होती है। ऑर्केस्ट्रा में हर कोई अपना-अपना संगीत बजाता है, लेकिन उसे दूसरों के साथ तालमेल बिठाना होता है, जिससे संगीत की सुंदरता पैदा होती है।

और किसी रचना में मौन, अंतराल, विसंगतियों का स्वरों के समान ही महत्व होता है। हर कोई खुद को अभिव्यक्त करने, सबके साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया है।

संत पापा ने कहा कि प्राथमिक प्रारंभिक बिंदु भागीदारी है।, वहाँ रहने का चयन करने का अर्थ है "सद्भाव के दृष्टान्त को साकार करना।" यह कोई दिया हुआ नहीं है। आप सभी ने वहां मौजूद रहने, इस कार्यक्रम में उन लोगों के साथ भाग लेने का फैसला किया है जो जरूरतमंद हैं, जो हर दिन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। और आपकी ये पसंद एक उम्मीद की किरण जगाती है।. अगली जयंती का उद्देश्य भी यही है: प्रेम के स्रोत से शुरू होकर आशा के संकेत उत्पन्न करना, जो येसु का हृदय है।

संत पापा ने कहा कि भागीदारी के लिए सहयोग के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। "सभी के सहयोग के बिना, एक सच्ची संगीत नहीं बनाई जा सकती। केवल अलग-अलग लोगों के संगीत कार्यक्रम से ही सद्भाव पैदा होता है जो सभी को शिक्षा देता है और आराम देता है।" एक संगीत कार्यक्रम की तरह, कलीसिया को भी सद्भाव पैदा करना चाहिए: इसे दुनिया में "साम्य और भाईचारे" का संकेत और साधन कहा जाता है। इसे "मानवता के हृदय में ईश्वर और भाइयों के प्रति प्रेम का एक अद्भुत और जागरूक गीत" बनाना चाहिए।

गरीबों के साथ यह संगीत कार्यक्रम धर्मसभा सद्भाव का एक सुंदर संकेत है, खासकर इसलिए क्योंकि यह हमारे सबसे नाजुक भाइयों और बहनों के साथ संवाद में होता है, जिन्हें प्रेम की इस अद्भुत संगीत का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो कि सुसमाचार है। हमारे ये दोस्त, आज रात, नायक के रूप में, सर्वोत्तम संभव तरीके से संगीत कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम होंगे।

संत पापा ने निष्कर्ष निकाला कि सौंदर्य, "सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर का एक उपहार है, जो समान गरिमा से एकजुट है और भाईचारे के लिए बुलाया गया है।" यह भाईचारे का संगीत है, वह संगीत है जिसकी दुनिया को जरूरत है।

