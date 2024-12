बेथलेहम के छात्रों से संत पापा: 'विश्वास के अपने अनमोल उपहार की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 28 दिसंबर 2024 : अपने विश्वास के उपहार की रक्षा करें और प्रार्थना में सब कुछ येसु को सौंप दें, ये दो अपीलें हैं जिसे संत पापा फ्राँसिस ने क्रिसमस से पहले 20 दिसंबर को बेथलेहम विश्वविद्यालय के छात्रों को भेजे अपने संदेश में की। बेथलेहम विश्वविद्यालय के कुलपति, ब्रदर हेक्टर हर्नान सैंटोस गोंजालेज, एफएससी को संबोधित करते हुए, संत पापा ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को आध्यात्मिक निकटता की हार्दिक शुभकामनाएं भेजा और आगमन काल को मसीह के आगमन के लिए "आनंदमय प्रतीक्षा" की अवधि कहा। जैसा कि पूरी कलीसिया प्रभु के जन्मोत्सव का जश्न मनाने की तैयारी करती है, तो यह जयंती वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है।

संत पापा ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अवसर, जो नए जीवन, आशा और सामंजस्य का प्रतीक हैं, आप में से प्रत्येक को आध्यात्मिक नवीनीकरण और मसीह के आनंदमय शिष्य बनने के आपके व्यवसाय में दृढ़ता को मजबूत करने के अवसर प्रदान करेंगे।"

"एक विशेष तरीके से," संत पापा ने रेखांकित किया, "मैं विश्वविद्यालय के युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने विश्वास के अनमोल उपहार की हमेशा रक्षा करें," और "इसे छिपाने वाली चीज़ के रूप में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने वाले ख़ज़ाने के रूप में।"

हालाँकि अपनी युवावस्था में आप कभी-कभी कमज़ोर, भ्रमित या यहाँ तक कि निराश महसूस कर सकते हैं, प्रार्थना में सब कुछ येसु को सौंप दें, क्योंकि वे स्थायी आशा का स्रोत हैं।

इसके अलावा, उन्होंने आश्वस्त किया, "प्रभु में परिपूर्ण जीवन है और वे आपकी युवावस्था को सार्थक बनाने में आपको मदद करेंगे।"

साथ ही, संत पापा ने उनसे आग्रह किया कि वे कभी भी “अकेले न चलें” और इसके बजाय, उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक मित्रता के बंधन को बढ़ावा देने के लिए कहा। “वास्तव में, हिंसा के वर्तमान संदर्भ में हमारे मानव परिवार को आशा से भरी एकजुटता के उदाहरणों की कितनी आवश्यकता है, जो हमारे बहुत से भाइयों और बहनों को प्रभावित करती है।”

इस संबंध में, संत पापा ने उन्हें विभिन्न विश्वासों और परंपराओं के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को एक उदाहरण के रूप में कार्य करने, सुसमाचार के शाश्वत मूल्यों को उत्साहपूर्वक देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा ने कहा, इस तरह, छात्र संवाद, आपसी समझ और भाईचारे के सद्भाव का भविष्य बनाएंगे। "इन भावनाओं के साथ, बेथलेहम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को कलीसिया की माँ मरियम की सुरक्षा में सौंपते हुए," संत पापा फ्राँसिस ने अपने संदेश को समाप्त किया, "मैं आप सभी पर येसु मसीह के जन्म दिवस पर आनंद और शांति की प्रचुरता का आह्वान करता हूँ।"

