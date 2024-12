संत पापा: जुबली, ईश्वर और दूसरों से मिलने की कृपा का अवसर

संत पापा फ्राँसिस

वाटिकन सिटी, बुधवार 18 दिसंबर 2024 (वाटिकन न्यूज) : इज़राइल के लोगों के इतिहास में, योबेल नामक मेढ़े के सींग की आवाज़ - जिससे "जुबली" शब्द की उत्पत्ति हुई है - हर गाँव में गूंजती थी, जो मूसा के कानून के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष वर्ष की शुरुआत की घोषणा करती थी। (लेवी ग्रंथ 25)

जुबली वर्ष पाप मुक्ति और पुनर्जन्म का समय था, जो एक मजबूत प्रतीकात्मक चरित्र के साथ कुछ विकल्पों द्वारा चिह्नित था, जो आज भी प्रासंगिक हैं: भूमि पर खेती करने से आराम, यह याद रखना कि कोई भी इसका मालिक नहीं है और इसका दोहन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ईश्वर का है और इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए उपहार के रूप में दिया गया है; ऋणों की छूट, जिसका उद्देश्य चक्रीय रूप से फिर से स्थापित करना था, इसलिए हर 50 साल में, असमानताओं के खिलाफ एक सामाजिक न्याय; दासों की मुक्ति, दुर्व्यवहार और भेदभाव से मुक्त मानव समुदाय के सपने को विकसित करना, पलायन करने वाले लोगों के समान, जिसे ईश्वर ने एकमात्र परिवार के रूप में आगे बढ़ना चाहा था।

नाजरेत के आराधनालय में अपने मंत्रालय की शुरुआत में, येसु ने जयंती की अवधारणा को अपनाया और इसे नया और अंतिम अर्थ दिया। उन्होंने खुद को धरती पर ईश्वर के चेहरे के रूप में प्रकट किया, गरीबों को छुड़ाने, बंदियों को मुक्त करने और घायलों, गिरे हुए और निराश लोगों के लिए पिता की करुणा को प्रकट करने के लिए आया।

येशु मानवता को हर तरह के बंधन से मुक्त करने, अंधों की आंखें खोलने और उत्पीड़ितों को मुक्त करने के लिए आए थे (सीएफ लूकस 4:18-19)। उनके मिशन ने जुबली के महत्व को बढ़ाया, मानव उत्पीड़न के सभी रूपों को संबोधित किया। जुबली अनुग्रह का क्षण बन गया, जिसने पाप, त्याग और निराशा से कैद लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह आंतरिक अंधेपन को ठीक करने के लिए एक निमंत्रण के रूप में भी कार्य करता है जो हमें ईश्वर से मिलने और दूसरों को पहचानने से रोकता है। सबसे बढ़कर, इसने प्रभु से मिलने की खुशी को पुनर्जीवित किया, लोगों को नई आशा के साथ जीवन की यात्रा फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया।

1300 से, जब संत पापा बोनिफास VIII ने पहला जुबली बुल जारी किया, तब से लाखों तीर्थयात्री रोम की यात्रा कर चुके हैं। उनकी बाहरी तीर्थयात्रा नवीनीकरण की आंतरिक इच्छा का प्रतीक थी, जो चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद अपने दैनिक जीवन को सुसमाचार की आशा के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रही थी। हर दिल की गहराई में खुशी और तृप्ति की एक अमिट प्यास छिपी है। जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए, लोग अविश्वास, संदेह और निराशा को दूर करने के लिए तरसते हैं। मसीह, हमारी आशा, इस आंतरिक लालसा का जवाब देते हैं, हमें उनसे मिलने की खुशी को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह मुलाकात जीवन को बदल देती है और नवीनीकृत करती है। जैसा कि संत पापा फ्राँसिस लिखते हैं: "ख्रीस्तीय जीवन एक यात्रा है जिसमें आशा को पोषित करने और मजबूत करने के लिए विशेष क्षणों की आवश्यकता होती है, एक अपरिहार्य साथी जो हमें लक्ष्य की झलक दिखाने में मदद करता है: प्रभु येसु के साथ मुलाकात।" (स्पेस नॉन कॉन्फुंडिट, न. 5)

जुबली इन महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पवित्र द्वार का खुलना एक मार्ग का प्रतीक है - एक आध्यात्मिक नवीनीकरण - और मसीह से मिलने के माध्यम से पेश किए गए नए जीवन को अपनाने का निमंत्रण। एक बार फिर, रोम दुनिया भर से तीर्थयात्रियों का स्वागत करेगा, जैसा कि उसने 1300 में पहले जुबली वर्ष के दौरान किया था। उन शुरुआती दिनों में, उत्तर से तीर्थयात्री अनन्त शहर (रोम) की अपनी पहली झलक पाने के लिए मोंते मारियो (पहाड़ी) पर चढ़ते थे, जबकि अन्य दक्षिण से छोटी नावों में ताइबर नदी को पार करते हुए आते थे। सभी ने पवित्र द्वार तक पहुँचने और उसकी दहलीज से कदम रखने की गहरी लालसा साझा की। तब से हर जयंती को रोम की सुंदरता के साथ तीर्थयात्रियों के कदमों के मिलन द्वारा चिह्नित किया गया है।

जुबली के लिए, सड़कों को बेहतर बनाने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने, स्मारकों को बहाल करने और शहर को आधुनिक बनाने के लिए असाधारण प्रयास किए जाते हैं। हालाँकि, शहरी तैयारियों से परे, जुबली रोम को एक अद्वितीय बुलाहट अपनाने के लिए बुलाती है। शहर को स्वागत और आतिथ्य का स्थान बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, विविधता और संवाद का एक पिघलने वाला बर्तन, एक बहुसांस्कृतिक केंद्र जहाँ दुनिया के रंग मोज़ेक की तरह एक साथ आते हैं।

रोम एक शाश्वत भावना को मूर्त रूप दे सकता है, जो अपने गौरवशाली अतीत में निहित है, फिर भी बाधाओं, भेदभाव या अविश्वास के बिना भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह पोषित करने का सपना है: कि रोम दुनिया को अपनी ख्रीस्तीय विरासत की सुंदरता को प्रकट करेगा - न केवल अपनी कला की भव्यता में, बल्कि सबसे बढ़कर, आतिथ्य और भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में।

इस शहर का हर दिल और हर गली खुशी से गूंज उठे, भजन की प्रतिध्वनि: "शहीदों और संतों का अमर रोम... न तो बल और न ही आतंक प्रबल होगा, बल्कि सत्य और प्रेम राज करेंगे।" (परमधर्मपीठीय भजन)

