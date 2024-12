कतानिया के ईशशास्त्रियों से सन्त पापा फ्राँसिस, एक साथ चलते रहें

वाटिकन सिटी

इटली, कतानिया, शुक्रवार, 6 दिसम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): इटली के कतानिया शहर स्थित "सेंट पॉल थियोलॉजिकल स्टडी" धर्मतत्व वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों का शुक्रवार को वाटिकन में अभिवादन करते हुए सन्त पापा फ्राँसिस ने उन्हें अपने संस्थापक के आदर्शों पर एक साथ चलते रहने के लिये प्रोत्साहित किया।

सन्त पापा ने सदस्यों से कहा कि सन्त पौल ईशशास्त्री प्रशिक्षण संस्थान को द्वितीय वाटिकन महासभा का पहला फल माना जा सकता है: इसका जन्म 1969 में हुआ था, जब पूर्वी सिसिली के धर्मप्रान्त ने ईशशास्त्री प्रशिक्षण का एकमात्र स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था और जो समय के साथ पुरोहितों, धर्मसंघियों और लोकधर्मी विश्वासियों के लिये अध्ययन हेतु उपयोगी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, मैं आपको इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ: एक साथ चलना जारी रखें, एक व्यापक गठन की पेशकश करें जो कि कलीसिया और सामाजिक जीवन के लिये महत्वपूर्ण है।

सन्त पापा ने कहा कि कतानिया शहर स्थित सेंट पॉल थियोलॉजिकल स्टडी पालेर्मो की थियोलॉजिकल फैकल्टी के साथ संयुक्त होकर अन्य कलीसियाओं के लिये भी सहभागिता का एक उत्तम आदर्श तैयार करता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में, जब हम सहभागिता की बात करते हैं तो हमें प्रशिक्षण संरचनाओं के बीच संबंध को भी शामिल करना चाहिए, जो धार्मिक प्रतिबिंब से अनुप्राणित, सहभागिता, भागीदारी और मिशन की प्रयोगशालाएँ बन जाते हैं।

सन्त पापा ने कहा कि धर्मतत्व विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन का मिशन उस क्षेत्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जिसमें वह स्थित है। इस प्रकार, पहले से ही आप अपने अकादमिक शैक्षणिक पथ पर अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं, जो आपको ईश प्रदत्त उपहारों की विविधता और ख्रीस्तीय सुसमाचार प्रचार के नए तरीकों की खोज में एक-दूसरे के समीप रखता है। उन्होंने कहा कि यह भी प्रज्ञा की एक निशानी है, यह सह-जिम्मेदारी की एक शैली है जिसका आप आज "प्रशिक्षण" ले रहे हैं।

सिसली द्वीप के सन्तों का स्मरण कर सन्त पापा ने कहा, हम यह कदापि न भूलें कि सिसली पवित्र शहीदों जैसे सन्त आगता और सन्त लूसिया की मातृभूमि है, जो दृढ़ विश्वास के "बीज" थीं, जो खुद को अनवरत नवीनीकृत करती रहीं तथा सदैव नए गवाह उत्पन्न करने में सक्षम रहीं। इन्हीं महिला सन्तों के सदृश हमारे युग के धन्य जुसेप्पे पुलियेसी और रोज़ारियो लिवातीनो उदाहरण हैं।

सन्त पापा ने आगे कहा, "आपकी भूमि में अद्भुत प्राकृतिक और कलात्मक सुंदरता है, दुर्भाग्यवश इसपर माफिया की सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार से खतरा बना हुआ है, जो विकास को धीमा करता और संसाधनों को कम कर देता है और सबसे दुखद तथ्य तो यह कि यह युवाओं को प्रवसन के लिये मजबूर कर देता है।"

उन्होंने कहा, "सिसिली को ऐसे पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है जो भविष्य को आशा के साथ देखना जानते हों और नई पीढ़ियों को सामान्य भलाई की देखभाल करने, प्राचीन और नई तरह की गरीबियों को मिटाने हेतु स्वतंत्र और पारदर्शी होने के लिए प्रशिक्षित करना जानते हों।"

युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सन्त पापा ने कहा, "प्रिय युवाओ, मैं आपकी ओर देखता हूँ और आपसे कहता हूँ: येसु मसीह में "हम स्वस्थ और खुशहाल तरीके से संबंध बनाने और इस दुनिया में प्रेम और न्याय के साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम बनें। याद रखें कि येसु मसीह के साथ एकजुट होकर हमारा हृदय इस सामाजिक चमत्कार के लिए सक्षम है।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here