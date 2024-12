संत पापा: वित्त को सूदखोरी के मानदंडों में नहीं, बल्कि शांति की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार 16 दिसंबर को संत क्लेमेंटीन सभागार में इटली के बांका एटिका, बांका दी क्रेडिटो कूपरेटिवो अब्रूज़ी ई मोलिसे और बांका दी क्रेडिटो कूपरेटिवो कंपानिया चेंत्रो के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की।

संत पापा फ्राँसिस ने फिर से वित्तीय सट्टेबाजी के खिलाफ चेतावनी दी है जो लोगों की तुलना में लाभ को प्राथमिकता देती है, जिसके परिणामस्वरूप शोषण और सामाजिक असमानताएँ होती हैं। उन्होंने कहा, "जब वित्त लोगों को रौंदता है, असमानताओं को बढ़ाता है, और क्षेत्रों के जीवन से खुद को दूर करता है, तो यह अपने उद्देश्य को धोखा देता है" और "असभ्य अर्थव्यवस्था बन जाता है।" संत पापा ने कहा कि यह एक ऐसा वित्त है जिसका "अब कोई चेहरा नहीं है" इस वैश्वीकृत दुनिया का, जिसने "खुद को लोगों से दूर कर लिया है", "जो सूदखोर मानदंडों का उपयोग करने का जोखिम उठाता है जब यह उन लोगों का पक्ष लेता है जिन्हें पहले से ही गारंटी दी गई है और उन लोगों को बाहर कर देता है जो कठिनाई में हैं और क्रेडिट के साथ समर्थन की आवश्यकता होगी।"

संत पापा अपने भाषण में वर्तमान वास्तविकता का सामना करते हुए, ऋणों की माफी के लिए कहते हैं, जैसा कि पहले से ही ‘स्पेस नॉन फंडिट’ में है, 2025 जयंती की घोषणा करने वाला बुल रेखांकित करता है कि लाभ बैंकों का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा असमानताएं बढ़ेंगी और वह लोगों को रौंद देंगा ।

स्वस्थ वित्त सूदखोर प्रवृत्तियों, शुद्ध सट्टेबाजी और निवेश में परिवर्तित नहीं होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और युद्धों को प्रोत्साहित करते हैं।

संत पापा ने अपने भाषण में वित्त की नैतिक जिम्मेदारियों और समाज पर इसके प्रभाव पर विचार किया, जिसमें उन्होंने समावेशिता और स्थिरता को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर दिया, साथ ही मानवीय आवश्यकताओं से इसके अलगाव के प्रति आगाह भी किया।

ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कलीसिया ने लंबे समय से सामाजिक रूप से जागरूक बैंकिंग पहलों में योगदान दिया है, जैसे कि 15वीं शताब्दी में इटली में स्थापित ‘मोंटी दी पिएता’, जो उन लोगों को ऋण प्रदान करता था जो इसे वहन नहीं कर सकते थे, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संत पापा लियो तेरहवें के सामाजिक विश्वपत्र रेरुम नोवारम से प्रेरित होकर सहकारी ऋण प्रणाली बनाई गई। उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य "हमेशा उन लोगों को अवसर प्रदान करना रहा है जिनके पास अन्यथा कोई अवसर नहीं होता", यह दर्शाता है कि वित्त सामाजिक कल्याण में मदद कर सकता है।

संत पापा ने इन नैतिक वित्तीय प्रथाओं का विरोध हमारे समय की कुछ बैंकिंग प्रथाओं से किया, जो लोगों की ज़रूरतों पर लाभ को प्राथमिकता देती हैं, जिससे "असभ्य" आर्थिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हवाला दिया जो सस्ते श्रम का शोषण करने के लिए स्थानांतरित हो रही हैं, सूदखोरी की प्रथाएँ पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं और ज़रूरतमंदों की उपेक्षा कर रही हैं, और कुछ वित्तीय प्रणालियाँ अपने लाभ को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से एक स्थान पर धन एकत्र करके उसे कहीं और निवेश कर रही हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने बैंकिंग के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए उपस्थित इतालवी संस्थानों की प्रशंसा की। वित्त को "अर्थव्यवस्था की संचार प्रणाली" के रूप में वर्णित करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि "समावेश और स्थिरता को बढ़ावा देने में सक्षम पर्याप्त वित्तीय प्रणालियों के बिना, समग्र मानव विकास संभव नहीं होगा"।

इसलिए बैंकों को सट्टा और विनाशकारी निवेशों से बचने की आवश्यकता है, जैसे कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले और युद्धों को बढ़ावा देने वाले निवेश।

"स्वस्थ वित्त सूदखोरी के दृष्टिकोण, शुद्ध अटकलों या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले और युद्धों को बढ़ावा देने वाले निवेशों में नहीं बदल जाता है।"

आगामी आशा जयंती को देखते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने ऋण माफी के लिए अपनी अपील दोहराई: उन्होंने कहा, "यह, कई लोगों, विशेष रूप से गरीबों के जीवन में आशा और भविष्य पैदा करने की शर्त है।"

डॉन प्रिमो माज़ोलारी को उद्धृत करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने बैंकों को सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निष्कर्ष निकाला कि उनके पास "समावेशी तर्क को प्रोत्साहित करने और शांति की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं।"

विश्वास पैदा करना: यह वह कार्य है जिसे संत पापा फ्राँसिस ने बैंकिंग संस्थानों को सौंपते हुए सिफारिश की है कि वे "सामाजिक न्याय के स्तर को ऊंचा रखें।"

