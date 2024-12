पोप: आइए हम जीवन के चमत्कार के लिए ईश्वर की स्तुति करें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार 22 दिसम्बर 2024 (रेई) : आगमन काल के चौथे रविवार 22 दिसम्बर को संत पापा फ्राँसिस ने वाटिकन के संत मर्था प्रार्थनालय से भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को सम्बोधित कर कहा, प्रिय भाइयो एवं बहनो, सुप्रभात।

आज, सुसमाचार पाठ हमें मरियम के बारे में बताता है जो स्वर्गदूत के संदेश के बाद अपनी बुजुर्ग रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने जाती है।(लूक. 1:39-45), जो खुद एक बच्चे योहन बपतिस्ता को जन्म देनेवाली है। यह दो महिलाओं का मिलन है जो मातृत्व के असाधारण वरदान के लिए आनन्दित हैं: मरियम ने अभी-अभी संसार के उद्धारकर्ता येसु को गर्भ में धारण किया है, और एलिजाबेथ, अपनी बुजूर्ग आवस्था के बावजूद, योहन को अपने गर्भ में धारण की हुई हैं, जो मसीहा के लिए रास्ता तैयार करेंगे। इस प्रकर उन दोनों के पास खुश होने के लिए बहुत बड़ा कारण है।

संत पापा ने कहा, “शायद हमें ऐसा महसूस हो कि वे ऐसे महान चमत्कारों के पात्र हमसे बहुत दूर हैं, जिनकी आमतौर पर हम कल्पना नहीं कर सकते।” हालाँकि, क्रिसमस से ठीक पहले सुसमाचार प्रचारक हमें जो संदेश देना चाहते हैं, वह अलग है। ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य के चमत्कारी चिन्हों पर चिंतन करने से हमें उनसे दूर होने का एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनकी उपस्थिति और हमारे प्रति उनके प्रेम को पहचानने में मदद करनी चाहिए, उदाहरण के लिए हर जीवन के वरदान में, हर बच्चे में। संत पापा ने जोर देते हुए कहा, “कोई भी बच्चा गलत नहीं है! जीवन का वरदान है...

संत पापा ने संत मार्था चैपल से विश्वासियों को संबोधित कर कहा, “प्राँगण में, आज भी माताएँ अपने बच्चों के साथ होंगी, और शायद उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी जो गर्भवती होंगी।

उन्होंने कहा, “कृपया, हम उनकी उपस्थिति के प्रति उदासीन न रहें: आइए, हम उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित होना सीखें और जैसा कि एलिजाबेथ और मरियम ने किया, हम माताओं को आशीर्वाद दें और जीवन के चमत्कार के लिए ईश्वर की स्तुति करें!”

संत पापा ने बीते दिनों की याद कर कहा, “मुझे यह पसंद है लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता - जब मैं दूसरे धर्मप्रांत जाने के लिए बस लेता था, तब, जैसे ही एक गर्भवती महिला बस में चढ़ती थी, उसे तुरंत एक सीट दे दी जाती थी: यह एक आशा और सम्मान का चिन्ह है!”

भाइयो और बहनो, इन दिनों हम रोशनी, सजावट और क्रिसमस संगीत के साथ उत्सव का माहौल बनाना पसंद करते हैं। लेकिन, हम इसे याद रखें कि जब भी हम किसी ऐसी माँ से मिलें जिसकी गोद में या गर्भ में बच्चा हो, तो हमें खुशी व्यक्त करनी चाहिए। और हमें अपने दिल में प्रार्थना करनी एवं एलिजाबेथ की तरह कहनी चाहिए, “तू नारियों में सबसे धन्य है, और धन्य है तेरे गर्भ का फल!” (लूक. 1:42); ताकि हर मातृत्व धन्य हो सके, और दुनिया की हर माँ में ईश्वर के नाम का धन्यवाद और महिमा हो सके, जो पुरुषों और महिलाओं को बच्चों को जीवन देने की शक्ति प्रदान करते हैं!

पोप ने कहा, “हम जल्द ही "बालक येसु की प्रतिमा" को आशीष देंगे जिसको आप अपने साथ लाये हैं,” मैं भी अपना लाया हूँ: यह मुझे संता फे के महाधर्माध्यक्ष ने दिया था; जिसे इक्वेडोर के आदिवासियों ने बनाया है।

उसके बाद उन्होंने कहा, “हम खुद से पूछें, क्या मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने खुद को हमारे जैसा इंसान बनाया, ताकि वे पाप से अलग होकर हमारे पूरे अस्तित्व में हिस्सा ले सकें? क्या मैं हर जन्म लेनेवाले बच्चे के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ और उसे आशीर्वाद देता हूँ? क्या मैं माँ के गर्भ में गर्भाधान के समय से ही नन्हे बच्चों के जीवन के पवित्र मूल्य का समर्थन और बचाव करता हूँ? क्या मैं हर जन्मे बच्चे के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ और उसे आशीर्वाद देता हूँ? जब मैं किसी गर्भवती माँ से मिलता हूँ, तो क्या मैं उसके प्रति दया दिखाती हूँ?

तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा, “नारियों में धन्य मरियम हमें नवजात बालक के जीवन के रहस्य के समक्ष आश्चर्य और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान करे।

इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here