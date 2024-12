संत पापा फ्राँसिस: कलीसिया अप्रवासियों के लिए गर्मजोशी से स्वागत करने वाला घर होना चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार 16 दिसंबर को वाटिकन के कनसिस्ट्री भवन में स्पेन में रहने वाले फिलिपिनो समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। संत पापा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वे मैड्रिड में अपने मिशन को "तहानन" कहना चाहते थे, एक सुंदर शब्द जिसका अनुवाद हम “आवास” से कर सकते हैं। और यह सच है, हम जहाँ भी जाते हैं, कलीसिया हमेशा हमारे लिए एक कक्ष होता है, एक कक्ष जो गर्मजोशी से भरा और स्वागत करने वाला होता है। संत पापा ने कहा, “आज पेत्रुस का घर भी आपके लिए एक कक्ष है। हार्दिक स्वागतम!”

संत पापा ने कहा कि उन्हें मैड्रिड में “नुएस्ट्रा सेनोरा डेल एस्पिनो” पल्ली में स्थान मिला है। संत पापा उन लोगों के बारे में सोचने है जो प्रवासी हैं, इस गर्मजोशी से भरे और स्वागत करने वाले घर को पाने के लिए तरस रहे हैं, अनगिनत कठिनाइयों और समझ की कमी में उलझे हुए हैं। माता मरिया जो उनके साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी है, ताकि हम आशा न खोएँ और उनकी सुरक्षा और उनके समर्थन पर भरोसा करते हुए समस्याओं का सामना करने में सक्षम हों।

संत पापा ने कहा कि वे बार्सिलोना में निष्कलंक गर्भागमन और संत लोरेंस रुइज़ का पल्ली के विहित निर्माण की 25वीं वर्षगांठ पर यह यात्रा कर रहे है। संत लोरेंस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि एक ओर, वह हमें संस्कृतियों के एकीकरण के बारे में बताते हैं। वास्तव में, उनका परिवार, कार्डिनल टागले की तरह, चीनी और फिलिपिनो मूल का था, जिसने उन्हें विश्वास दिलाने वाले स्पानिश परिवार के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट परिवार बनाया। दूसरी ओर, उन्हें अन्याय के कारण, मानहानि के मामले में, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी, जैसे कई लोग जो आज भी अपनी जान बचाने या बेहतर भविष्य की तलाश के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। अंत में, एक बार जब वह उस भूमि पर पहुंचा जहां उसका स्वागत किया जाना था, तो ईश्वर ने उससे प्रेम के सबसे बड़े प्रमाण के साथ अपने विश्वास की गवाही देने के लिए कहा: अपना जीवन अर्पित करो।

संत पापा ने उन्हें उन दोनों का अनुकरण करने हेतु प्रेरित किया और कहा कि दोनों को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, लेकिन दोनों ने येसु पर भरोसा करके ऐसा किया, दोनों ने कभी आशा खोए बिना कठिनाइयों का सामना किया और दोनों ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित जीवन का एक उदाहरण हैं। संत पापा ने कहा कि ऐसा करने से हम अपना "तहानन", वह गर्म घर बनाने में सक्षम होंगे। और जिसका स्वागत करते हुए, एक माँ की तरह, हमारी कलीसिया को होना चाहिए।

बैठक के अंत में 2015 में फिलिपींस की अपनी प्रेरितिक यात्रा को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि उनके पास दो ख़ूबसूरत यादें हैं: “मनीला में सत्तर लाख लोगों की भीड़, और फिर, टोक्लोबन में भारी भीड़, हवा के साथ बारिश, हमें भागना पड़ा क्योंकि एक तूफ़ान आ रहा था और हम अब बाहर नहीं जा सकेंगे।”

फिलिपिनो आस्थावान पुरुष और महिलाएं हैं। आप में से कुछ लोग यहां वाटिकन में काम करते हैं, यह शानदार है, उनका विश्वास, जो गवाही वे देते हैं वह शानदार है। इस समाज में गवाही देना जारी रखें जो बहुत समृद्ध, बहुत सक्षम हो गया है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here