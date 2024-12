संत पापा ने कोर्सिका से लौटते समय पत्रकारों को धन्यवाद दिया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 दिसंबर 2024 : अजाशियो से रोम की अपनी वापसी की उड़ान पर, संत पापा फ्राँसिस ने विमान में पत्रकारों के साथ अपनी सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जैसा कि वे आमतौर पर हर प्रेरितिक यात्रा पर करते हैं। उड़ान का बहुत ही कम समय, 40 मिनट से भी कम, इसकी अनुमति नहीं देता था। ऐसा पहले कभी किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रेरितिक यात्राओं पर नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि कोई प्रेरितिक यात्रा इतनी छोटी होगी।

साथ ही, जैसे ही संत पापा विमान में सवार हुए, वे कोर्सिका के भूमध्यसागरीय द्वीप की अपनी दस घंटे की यात्रा पर उनके साथ आए 67 पत्रकारों का अभिवादन करने का मौका नहीं चूकना चाहते थे। अपने विचारों को सभी के साथ साझा करते हुए, उन्होंने एक अवलोकन को याद किया जिसने उन्हें अजाशियो की इस यात्रा के दौरान सबसे अधिक प्रभावित किया: विभिन्न बैठकों के दौरान, विशेष रूप से मिस्सा के दौरान, और सड़कों पर भी, अपने माता-पिता द्वारा गोद में लिए गए या उनके साथ चलते हुए बच्चों की संख्या।

संत पापा ने कहना शुरू किया, "आपके काम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताना चाहूँगा: आज क्या आपने बच्चों की संख्या देखी? यह एक ऐसी भूमि है जिसमें बच्चे हैं।” सितंबर में दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया के माध्यम से अपनी लंबी तीर्थयात्रा के दौरान एक पड़ाव को याद करते हुए संत पापा ने कहा, “पूर्वी तिमोर और यहाँ दोनों जगह,", "मुझे ऐसे लोगों को देखकर खुशी हुई जिनके बच्चे हैं। यह भविष्य है।"

"आपके काम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद," संत पापा ने पत्रकारों, कैमरामैन और फोटोग्राफरों से कहा जो उनके साथ विमान में थे। "बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा पर मिलते हैं!" "कहाँ?" पत्रकारों ने अपनी सीटों से पूछा। "मुझे नहीं पता!" संत पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।

छोटी उड़ान ने संत पापा को उत्सव के एक छोटे से पल का आनंद लेने का मौका दिया, जब सभी महाद्वीपों के मान्यता प्राप्त वाटिकन पत्रकारों के संघ, एगव के सदस्यों ने संत पापा को 17 दिसंबर को संत पापा के आगामी 88वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक केक दिया।

यह केक असली नहीं था (कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि यह एक "नकली केक" था), इसे एक रोमन बेकरी ने बनाया था, जिसने अर्जेंटीना के संत पापा के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण इसे मुफ्त में पेश किया। यह तीन स्तरों वाला था, जिसमें वाटिकन के झंडे के सफेद और पीले रंग थे, जिस पर "हैप्पी बर्थडे पोप फ्राँसिस" लिखा हुआ था, जिसके ऊपर पोप की एक मूर्ति बैठी हुई थी और अंगूठा दिखा रही थी, और नीचे "शुभकामनाएँ!" शब्द लिखे हुए थे।

संत पापा को केक फ्रांसीसी सहकर्मियों द्वारा गाए गए "हैप्पी बर्थडे..." के कोरस के बीच भेंट किया गया। इसे मैक्सिकन पत्रकार वैलेंटिना अलाज़राकी ने सौंपा, जो वाटिकन पत्रकारों की डीन हैं, टेलीविसा यूनीविज़न की लंबे समय से संवाददाता हैं, और एगव की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो परमाध्यक्षों के साथ 161 यात्राओं पर गई हैं। अलाज़राकी ने हास्य के साथ उपहार प्रस्तुत करते हुए कहा, "सभी पत्रकारों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।" यहां तक ​​कि संत पापा भी मुस्कुराए और बार-बार "धन्यवाद" कहा, अपने हाथ से उन लोगों को आशीर्वाद दिया जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने "यात्रा साथी" कहा है।

