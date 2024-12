मर्सिडीज-बेंज ने पोप फ्राँसिस को नई इलेक्ट्रिक खुली कार भेंट की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 5 दिसम्बर 2024 (रेई) : पोप फ्राँसिस को एक नई खुली कार मिली है। 4 दिसम्बर को मर्सिडीज-बेंज के सीईओ ओला कलेमुस और टीम के अन्य सदस्यों ने पोप फ्राँसिस को एक नई इलेक्ट्रिक जी-क्लास कार भेंट की। कलेनुस ने इस अनुभव को अपने लिए “एक बड़ा सम्मान” बताया, जिसमें उन्होंने पवित्र पिता की सभी जरूरतों पर ध्यान दिया है।

संत पापा अपने अगले कार्यक्रम में तीर्थयात्रियों का अभिवादन इसी खुली कार से करेंगे, जिसे विशेष रूप से जयंती वर्ष के अवसर पर उनके लिए डिज़ाइन किया गया है।

पोप फ्राँसिस के अनुरोध पर, वाहन पर काम करनेवाली पूरी टीम डिलीवरी के लिए मौजूद थी।

100 वर्षों से, मर्सिडीज़ ने तथाकथित 'पोपमोबाइल' (पोप के लिए खुली कार) प्रदान करने के लिए वाटिकन के साथ काम किया है। पहली बार 1930 में पोप पीयुस 11वें को यह वाहन दिया गया था।

पोप फ्राँसिस की वर्तमान खुली कार उनके साप्ताहिक आमदर्शकों के लिए गैसोलीन से चलनेवाली जी-क्लास है।

विभिन्न मर्सिडीज स्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम ने पोप की ज़रूरतों के अनुरूप कार बनाने के लिए वाटिकन के प्रतिनिधियों के साथ लगभग एक साल तक काम किया।

मुख्य प्राथमिकताओं में से एक शून्य उत्सर्जन था, क्योंकि वाटिकन 2030 तक अपने सभी वाहनों को उत्सर्जन-मुक्त में बदलने की योजना बना रहा है - एक लक्ष्य जिसे वे मर्सिडीज के साथ साझा करते हैं।

सीईओ ने बताया, "हम शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रहे हैं और कई इलेक्ट्रिक उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं।" "इस साल हमने इलेक्ट्रिक जी-क्लास लॉन्च की।" यह कार खास तौर पर पोप फ्राँसिस के लिए बनाई गई है। पीटर ज़ॉटर, जो ग्राज़ कारखाने में विकास प्रभाग में काम करते हैं, ने बताया, "मूल वाहन की तुलना में, आधार के मामले में कई चीजें बदल गई हैं, इसलिए शुरुआती बिंदु अलग था," जहाँ जी-क्लास मॉडल का उत्पादन होता है।

नई इलेक्ट्रिक कार में घूमनेवाली सीट और हाथ से तैयार की गई आंतरिक साज-सज्जा शामिल है। इसके अलावा, इसमें ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा है, जिसे खास तौर पर कम गति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे अक्सर आमदर्शन समारोह के दौरान संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में चलाया जाता है।

श्री ज़ॉटर ने वाहन को "सभी विशेषताओं के साथ एक अद्वितीय वस्तु" के रूप में वर्णित किया, और उन्होंने आशा व्यक्त की कि "यह संत पापा को उनकी यात्रा के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।"

पोप की नई और बेहतर कार में, मौसम से बचाने के लिए एक छत भी है। जिसे खोला और बंद किया जा सकता है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here