रूसी लोगों को संत पापा का संदेश

संत पापा फ्राँसिस ने रूसी संघ के प्रेरितिक राजदूत मोनसिन्योर जोवन्नी दी एनिएलो को प्रेषित एक पत्र में लिखा, “जैसे-जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, जिस दिन ईश्वर के पुत्र, शांति के राजकुमार, इस धरा पर आये, मैं रूसी राष्ट्र के अपने प्रतिनिधि के रूप में, आपके साथ अपनी प्रार्थना और हार्दिक अपील साझा करना चाहता हूँ कि लोगों के बीच शांति कायम हो और प्रभु के प्रिय सभी लोगों के दिलों में शांति पुनः जागे।

निर्दोष लोगों पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए संत पापा ने कहा कि “मैं उन हजारों माताओं, पिताओं और बच्चों के लिए आवाज उठाता हूँ जो युद्ध में मारे गए अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाते हैं या लापता, कैदी अथवा घायल लोगों के लिए दुःखी हैं, चाहे वे सेना हों या नागरिक।”

संत पापा ने शांति की तलाश करनेवालों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, “उनकी पुकार ईश्वर की ओर उठ रही है, युद्ध के स्थान पर शांति, हथियारों के टकराव के स्थान पर संवाद, निहित स्वार्थों के स्थान पर एकजुटता हो, क्योंकि ईश्वर के नाम पर हत्या को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता।”

उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी पुकार है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, टूटे हुए जीवन, विनाश और पीड़ा से दुःखी हृदय, और इस युद्ध द्वारा मानव परिवार पर लगाए गए गंभीर घाव के साथ। मुझे विश्वास है कि सबसे कमजोर लोगों के लिए मानवीय प्रयास नए राजनयिक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो संघर्ष की प्रगति को रोकने और लंबे समय से प्रतीक्षित शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।”

संत पापा ने सरोव के संत सेराफिम के शब्दों को याद करते हुए आगे लिखा, “इस आम यात्रा में, शांति की भावना रखें और आपके आस-पास के हजारों लोग बच जाएंगे।" मैं...हर अच्छे इरादे वाले व्यक्ति को भाईचारे का निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वे ईश्वर से प्रार्थना में शामिल हों, शांति के उपहार की याचना करें, और समस्त मानवता की भलाई के लिए इस महान लक्ष्य में योगदान देने की प्रतिबद्धता में शामिल हों।”

