युद्ध "खेल" और मौत का कारोबार

अंद्रेया तोरनिएली

“मैं शांति की बात करने के पाखंड और युद्ध से खेलने को उजागर करना चाहता हूँ। कुछ देशों में जहाँ शांति के बारे में बहुत चर्चाएँ होती हैं, वहाँ सबसे ज्यादा निवेश हथियार कारखानों में होता है। यह पाखंड हमें सदैव असफलता की ओर ले जाता है। भाईचारे की विफलता, शांति की विफलता है।" पोप फ्राँसिस द्वारा पिछले 25 नवंबर को अर्जेंटीना और चिली के बीच शांति संधि की 40वीं वर्षगांठ पर कहे गए शब्द, जिसने बीगल चैनल पर विवाद को बंद कर दिया, सिपरी (स्टॉकहम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान) द्वारा इन घंटों में जारी किए गए आंकड़ों में और अधिक दुखद पुष्टि मिलती है।

हथियार उद्योग लगातार बढ़ रहा है, पिछले साल राजस्व 4.2% बढ़कर 632 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। दुर्भाग्य से, यह सर्वविदित है कि यह वृद्धि किस आंकड़ा से जुड़ी है: सैन्य और नागरिक मौतों और चोटों की संख्या, नष्ट हुए शहर, विस्थापित लोग, युवाओं से चुराया गया उनका भविष्य, पर्यावरणीय विनाश आदि।

रोम के धर्माध्यक्ष के शब्दों में, यह संदर्भ प्रभावशाली है: "युद्ध में खेलना"। यदि युद्धों को मानसिक स्तर पर एक प्रकार के "खेल" के रूप में देखा जाए, चाहे वह राजनीतिक हो या सैन्य, यह एक संकेत है कि संघर्षों की जड़ तक पहुंचने की इच्छाशक्ति खो गई है। कारणों को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयास करने की इच्छाशक्ति की कमी रही है। यह संकेत है कि शांति का मूल्य, विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और बातचीत का महत्व खो गया है।

इसके अलावा, खेल में आमतौर पर एक प्रतियोगिता शामिल होती है, जिसमें एक विजेता और एक हारनेवाला होता है, जो सही है अगर यह टेनिस या शतरंज का खेल हो। लेकिन अगर "युद्ध का खेल खेला जा रहा हो", तो यह मानवीय भाईचारा और अंतरराष्ट्रीय कानून के विचार का खंडन है। उन लोगों के पाखंड को उजागर करते हुए, जो विनाशकारी परिणामों की परवाह किए बिना युद्ध से लाभ कमाना चाहते हैं, पोप फ्राँसिस राजनीतिक नेताओं और सभी विवेकशील लोगों से एक जरूरी अपील करते हैं, दूसरों की कीमत पर, शांति की कीमत पर और सबसे कमजोर एवं पूरी मानवता की कीमत पर यह व्यवसाय बंद करें।

यह एक गहन आध्यात्मिक अपील है, जिसके लिए सम्पूर्ण कलीसिया की गहन प्रार्थना की आवश्यकता है, विशेष रूप से आगमन के इस समय में, "शांति के राजकुमार" से प्रार्थना करने की कि वे हमें विचारों, शब्दों और सबसे बढ़कर कार्यों के लिए प्रेरित करें, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन को गम्भीरता से जी सकें, तथा यह जान सकें कि कैसे आगे देखा जाए, भविष्य के बारे में, नई पीढ़ियों के बारे में सोचा जाए।

इस बात के प्रति सचेत रहते हुए कि हमारे विश्व को "सम्मानजनक समझौतों" की अत्यधिक आवश्यकता है - चार दशक पहले अर्जेंटीना और चिली के बीच वाटिकन की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित समझौते की तरह - न कि गुंडों के "युद्ध के खेल" की: "ईश्वर की इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संवाद के माध्यम से कानून की शक्ति को प्रबल बनाए, क्योंकि संवाद ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आत्मा होनी चाहिए।"

