असद के बाद सीरिया के ख्रीस्तीयों को देश के पुनर्जन्म की उम्मीद

सीरिया, मंगलवार, 10 दिसंबर 2024 (रेई) : पिछले कुछ दिनों में, दुनिया ने आश्चर्य से देखा है कि विद्रोही बलों ने बिजली की गति से सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। रविवार को, आतंकवादियों ने दमिश्क पर कब्ज़ा करने की घोषणा की, जिससे आधिकारिक तौर पर असद परिवार के 53 साल के शासन का अंत हो गया।

असद शासन को अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में चित्रित किया जाता रहा है, और इसलिए विद्रोहियों की जीत के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीरिया के अल्पसंख्यक समूहों - ड्रूज़, इस्माइलिस, ख्रीस्तीय, कुर्द और अन्य लोगों के लिए इसका क्या मतलब है।

यह पूछे जाने पर कि क्यों कई ख्रीस्तीय विश्वासी शासन के पतन का जश्न मना रहे हैं, फादर बजहत कराकाच, जो एक फ्राँसिस्कन हैं और अलेप्पो के लैटिन रीति के पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने वाटिकन न्यूज को बताया कि "सभी सीरियाई लोगों की तरह", ख्रीस्तीय,"शासन से पूरी तरह थक चुके हैं", जहाँ "कोई विकास नहीं था, कोई आर्थिक वृद्धि नहीं थी।"

उन्होंने जोर देकर कहा, “यह जीना नहीं है, यह जीवित बचे रहना है।”

फ्राँसिस्कन फ्रायर ने कहा कि विद्रोहियों ने पिछले कुछ सालों में ख्रीस्तीयों के प्रति बढ़ती सहिष्णुता दिखाई है, जिसमें जब्त की गई संपत्ति को वापस करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अलेप्पो पर कब्जा करने और दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद, वे ख्रीस्तीय सहित सभी अल्पसंख्यक समूहों को "सहिष्णुता के बहुत मजबूत संदेश" भेज रहे थे।

फादर कराकाच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कर्तव्य पर भी जोर दिया कि वह “देश को स्थिर करने में अपना योगदान दे और सीरियाई लोगों को एक ऐसा नया संविधान बनाने में मदद करे जो सभी के अधिकारों का सम्मान करता हो।” सीरियाई फ्राँसिस्कन ने कहा, “यह हमारी आशा है, लेकिन हमें देखना होगा कि चीजें कैसे सामने आती हैं।”

वाटिकन न्यूज ने एलेप्पो के अपोस्तोलिक विकर महाधर्माध्यक्ष हन्ना जलौफ से भी बात की, जिन्होंने कहा कि वे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी रक्तपात के हुआ।

महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने विद्रोहियों के सबसे बड़े समूह के नेता अल-जोलानी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें "आश्वासन दिया कि ख्रीस्तीयों और उनकी संपत्तियों को छुआ नहीं जाएगा, और [उग्रवादी] हमारी सभी वैध मांगों को पूरा करेंगे।"

उन्होंने कहा, “अब तक विद्रोही अपने शब्दों के पक्के रहे हैं और ख्रीस्तीयों के साथ “बड़े अनुग्रह” से पेश आये हैं।

दमिश्क के लैटिन-रीति के पल्ली पुरोहित फादर फिरास लुत्फी ने थोड़ा अधिक आशावादी टिप्पणी की, जिन्होंने शासन के पतन को "एक उपहार के रूप में वर्णित किया जो कुँवारी मरियम के पर्व के दिन मिला है: 53 साल की तानाशाही और खूनी सरकार के बाद नए सीरिया का जन्म।"

फादर लुफ्ती ने कहा कि असद अपने पीछे “पांच लाख से अधिक लोगों की मौत” और “बर्बाद अर्थव्यवस्था” छोड़ गए हैं, और इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय “सीरिया के पुनर्जन्म का जश्न मनाने” का समय है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि देश के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने की जरूरत है, खासकर, तब जब विभिन्न प्रकार के आतंकवादी समूह – जिनमें कई विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं – अब सत्ता पर काबिज हैं।

फादर को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ वे देश को “वास्तविक और निर्णायक पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सक्षम होंगे, जहाँ लोकतंत्र और मानवाधिकारों का शासन होगा, और जहां सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के सीरियाई लोगों का सम्मान किया जाएगा।”

