संत पापा ने विश्व बाल दिवस के लिए नई परमधर्मपीठीय समिति बनाई

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 20 नवम्बर 2024 : "एक बच्चे की निगाह विस्मय और रहस्य के प्रति खुलेपन से भरी होती है, वो वह सब देख पाता है जिसे वयस्क अक्सर समझ नहीं पाते।" संत पापा फ्राँसिस ने विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति की स्थापना करते हुए अपने प्रलेख में बच्चों के महत्व को बरकरार रखा, जिसे बुधवार को जारी किया गया। उन्होंने नई परमधर्मपीठीय समिति को "विश्व बाल दिवस को बढ़ावा देने, संगठित करने और सजीव बनाने" का मिशन सौंपा। संत पापा ने फादर एन्जो फोर्तुनातो, ओ.एफ.एम. को विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया।

अपने प्रलेख में, संत पापा फ्राँसिस ने उल्लेख किया कि बच्चों की सामाजिक स्थिति पूरे मानव इतिहास में बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा, "येसु के समय में, बच्चों को बहुत सम्मान नहीं दिया जाता था। उन्हें "अभी तक पुरुष नहीं" माना जाता था और यहां तक ​​कि रब्बियों द्वारा राज्य के रहस्यों को समझाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था।" संत पापा ने कहा कि येसु इस मानसिकता को पलट देते हैं और अपने शिष्यों से आग्रह करते हैं कि वे बच्चों के जीवन के प्रति विस्मय का अनुकरण करें।

"शिष्यों को विश्वास, त्याग, आश्चर्य और विस्मय में बढ़ने के लिए कहा जाता है।

उन्होंने कहा, “चूंकि बच्चों को मसीह के रक्त द्वारा मुक्ति मिली है, इसलिए उनके जीवन में उनके वर्तमान चरण में भी निहित मूल्य है, न केवल इसलिए कि वे भविष्य में वयस्क होने पर कलीसिया और समाज में योगदान देंगे।"

संत पापा ने कहा, "परिवार, कलीसिया और देश बच्चों के लिए मौजूद हैं, इसके विपरीत नहीं।" "जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य अविभाज्य, अनुल्लंघनीय और सार्वभौमिक अधिकारों के अधीन है।"

संत पापा फ्राँसिस ने कलीसिया से बच्चों के अधिकारों को अपने कर्तव्य और दान की अभिव्यक्ति के रूप में आवाज़ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को "अपने माता-पिताओं और परिवारों द्वारा मान्यता प्राप्त, स्वागत और समझे जाने की आवश्यकता और अधिकार है, ताकि उन पर भरोसा किया जा सके; स्नेह से घिरे रहें और भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव करें, चाहे वे अपने माता-पिता के साथ रहें या नहीं, अपनी पहचान को पहचानें और सम्मान एवं अच्छी प्रतिष्ठा के साथ-साथ एक नाम, एक परिवार और एक राष्ट्रीयता रखें, अपने रहने और शैक्षिक स्थितियों में भावनात्मक स्थिरता का आनंद लें।"

उन्होंने कहा कि विश्व बाल दिवस बच्चों को कलीसिया की प्रेरितिक कार्यकलापों के केंद्र में रखने और बच्चों के महत्व को मान्यता देने के लिए दुनिया भर के धर्मप्रांतों को एकजुट करने का अवसर प्रदान करता है। संत पापा ने यह भी कहा कि विश्व दिवस बच्चों को "हमारे प्रभु येसु मसीह को उनके मित्र और अच्छे चरवाहे के रूप में जानने, प्यार करने और उनकी सेवा करने और पवित्र बालकपन की मंडली की परंपरा में अपने विश्वास को मजबूत करने मदद करता है, जिन्हें कलीसिया आध्यात्मिक विरासत के रूप में संजोती है।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने कहा कि विश्व बाल दिवस के लिए परमधर्मपीठीय समिति इस वार्षिक आयोजन को एक अलग आयोजन बनने से रोकेगी।

इसके बजाय, उन्होंने कहा, विश्व बाल दिवस को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतत प्रयास बनना चाहिए कि "बच्चों के लिए प्रेरितिक देखभाल तेजी से सुसमाचार और शैक्षणिक दृष्टि से एक योग्य प्राथमिकता बन जाए।"

