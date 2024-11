संत पापा: आइए यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें, पवित्र भूमि में शांति हो

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, बुधवार 27 नवम्बर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने आम दर्शन समारोह के अंत में पूर्वी यूरोपीय देश के "प्रताड़ित" लोगों को याद किया। संत पापा ने यूक्रेन वासियों की ओर अपने विचारों को ले जाते हुए कहा यूक्रेन बिजली कटौती और रूसी छापे के कारण बिजली ग्रिड के ठप होने के कारण कठोर सर्दियों का अनुभव करने की तैयारी कर रहा है। हजारों लोग बिजली और हीटिंग से वंचित हैं, जबकि पहली बर्फबारी ने पहले ही राजधानी कीव और अन्य शहरों को खराब मौसम की लहरों से प्रभावित कर दिया है।

इस बीच संत पापा फ्राँसिस अपने बगल में बैठे बच्चों को संबोधित किया। वे पेरिस में कॉलेज संत मिशेल डेस बैटिग्नोल्स के छात्र हैं, उनकी उम्र 12 से 13 साल के बीच है और वे दृढ़ीकरण संस्कार लेने की तैयारी कर रहे हैं। संत पापा ने कहा, "आप बच्चे, युवा लोग, यूक्रेनी बच्चों और युवाओं के बारे में सोचें जो इस समय बहुत कठोर सर्दी में बिना गर्म हुए पीड़ित हैं।"

संत पापा उनसे और प्रांगण पर मौजूद या स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े सभी युवाओं से कहा, “क्या आप यूक्रेनी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप प्रार्थना करेंगे? आप सब मत भूलिए”

उसी आशंका के साथ, उसी ध्यान के साथ, संत पापा ने पवित्र भूमि के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, जहां से इज़राइल द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम की घोषणा के बाद आशा की किरणें आती हैं। हालाँकि कई लोगों की नज़र में यह न तो शांति की दिशा में कोई क़दम लगता है और न ही ग़ाज़ा में युद्धविराम की प्रस्तावना। यही कारण है कि संत पापा हमें येसु की भूमि पर शांति की वापसी के लिए बार-बार प्रार्थना करने पर जोर देते हैं।

“और हम पवित्र भूमि, नाज़रेथ, फ़िलिस्तीन, इज़राइल में शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, कि वहाँ शांति हो, कि वहाँ शांति हो... लोगों को बहुत कष्ट होता है। आइए हम सब मिलकर शांति के लिए प्रार्थना करें।”

पोलिश तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में भी, संत पापा ने सभी विश्वासियों को निमंत्रण देते हुए कहा, कि वे युद्ध के कारण बीमार और पीड़ित लोगों का समर्थन करके उदार और शांतिदूत बनें, विशेष रूप से यूक्रेनी लोगों के प्रति, क्योंकि वे सर्दियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा। “यह यूक्रेन के लिए ख़राब सर्दी होगी।”

फ्रांसीसी विश्वासियों के अभिवादन में संत पापा ने एक निमंत्रण भी व्यक्त किया : "युद्धों और कई संकटों की उदासी में डूबी हमारी दुनिया में, हम ईश्वर की उपस्थिति से रूपांतरित अपने जीवन के माध्यम से सुसमाचार की खुशी की घोषणा करते हैं।"

और स्पष्ट खुशी के साथ संत पापा ने घोषणा की कि अगले सप्ताह से, आगमन से पहले, आम दर्शन समारोह के लिए कुछ नया आएगा: पहली बार धर्मशिक्षा का चीनी भाषा में अनुवाद होगा। रोम के धर्माध्यक्ष की बात को उन विश्वासियों तक पहुंचाने का एक तरीका जिसे संत पापा फ्राँसिस ने हमेशा "एक महान देश" के रूप में परिभाषित किया है।

