धर्मबहनों से पोप : ‘एक दुःखी संत एक दुःखी किस्म का संत होता है’

"पवित्रता हमेशा आनंदमय होती है... ऐसी मुस्कान रखें जो दिल से आए - बनावटी नहीं, बल्कि सच्ची और पूर्ण।" पोप फ्रांसिस ने गुरुवार को तलावेरा दे ला रीना की ऑगुस्टीनियन बहनों से मुलाकात की जो रोम की तीर्थयात्रा के साथ अपने कॉन्वेंट की 450वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

चूंकि धर्मबहनें स्पेन से हैं, पोप ने वालेंसिया के लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं को फिर से दोहराया, जो बाढ़ से "पीड़ित" हैं, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं।

उन्होंने कहा, "इन दिनों, मैं वालेंसिया में हुई त्रासदी के कारण स्पेन से बहुत करीबी महसूस करता हूँ।"

धर्मसंघी जीवन पर चिंतन करते हुए, पोप फ्रांसिस ने धर्मबहनों को “प्रार्थना की कला में निपुण” बनकर आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण पेश करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आपका स्कूल बच्चों को दिए जानेवाले हर प्रकार के ज्ञान के बीच, ईश्वर से बात करने, उनकी बात सुनने, जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति को महसूस करने और उनकी प्रेरणाओं को विनम्रता के साथ स्वीकार करने की क्षमता पर प्रकाश डालेगा।”

पोप ने सभी समर्पित लोगों को आमंत्रित किया कि वे कभी भी अपना आनन्द या हास्य-बोध न खोएं। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर वे “खट्टा” स्वभाव अपना लेते हैं जो “सिरके में रखी किसी चीज़ जैसा लगता है।”

उन्होंने कहा, “हास्य-बोध के लिए प्रार्थना करें, जो हमें ईश्वर की सेवा में तरोताज़ा रखता है। मैं फिर से दोहराता हूँ: एक उदास संत एक उदास किस्म का संत होता है।”

उन्होंने कहा कि समर्पित लोगों में या तो संत फिलिप नेरी जैसा उल्लासमय हास्य हो सकता है, या एक अधिक संयमित किस्म का आनंद जो मुस्कुराहट के साथ आता है।

धर्मसंघी जीवन की खूबियों की सराहना करते हुए पोप फ्राँसिस ने कहा कि धर्मबहनों और धर्मसंघी पुरूषों को धर्मसंघी समुदाय के हिस्से के रूप में हमेशा दूसरों की जरूरतों और उनकी सुरक्षा एवं आराम को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब कोई बहुत ज़्यादा काम होने की शिकायत करता है, तो उसे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है।" "जब कोई कॉन्वेंट या पैरिश हाउस में प्रवेश करता है, तो उसे याद रखना चाहिए कि उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है।"

उन्होंने कहा कि बर्फीले या बरसात के दिनों में उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो बाहर, जो कुछ भी मिले उसी के नीचे सो रहे हैं।

अंत में, पोप फ्रांसिस ने स्पेनिश अगुस्टीनियन धर्मबहनों को संत थॉमस मोर की प्रार्थना को याद करने के लिए आमंत्रित किया।

हे प्रभु, मुझे अच्छा पाचन प्रदान कर, और साथ ही पचाने के लिए भी कुछ दे।

मुझे एक स्वस्थ शरीर और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक अच्छा मूड प्रदान कर।

मुझे एक सरल आत्मा प्रदान कर जो सभी अच्छाइयों को संजोना जानती हो

और जो बुराई को देखकर आसानी से नहीं डरती

बल्कि चीजों को उनकी जगह पर वापस लाने का साधन ढूंढती हो।

मुझे एक ऐसी भावना दे जो ऊबना, बड़बड़ाना, आहें भरना और विलाप करना न जानती हो,

न ही उस बाधा डालने वाली चीज के कारण तनाव की अधिकता को जानती हो जिसे “मैं” कहा जाता है।

हे प्रभु, मुझे अच्छे हास्य की भावना प्रदान कर।

मुझे जीवन में थोड़ी खुशी खोजने के लिए एक मजाक ले पाने की कृपा प्रदान कर,

और इसे दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होने की कृपा दे।

